УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5490 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 006 16

15 років за ґратами проведе прикордонник з Волині, який працював на ворога, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Старшого сержанта прикордонної служби на Волині визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Вирок зраднику 

Як зазначається, вироком суду йому призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.

зрадник з Волині
зрадник з Волині
зрадник з Волині

Позиція обвинувачення

"Прокурор у суді довів, що засуджений за допомогою месенджера надав співробітнику фсб рф зібрані ним конфіденційні відомості про колег і керівництво прикордонного загону. Він вказав їхні прізвища, посади, позивні, телефонні номери та інші дані", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, він "злив" службову інформацію, яка містить державну таємницю. Прикордонник передав представнику спецслужби держави-агресора дані про озброєння, транспорт, склад прикордонних нарядів і маршрути їх руху, технічні засоби охорони кордону, розташування камер спостереження, геолокацію території та об’єктів, які на ній розташовані.

Таким чином в умовах воєнного стану засуджений допомагав ворогу здійснював підривну діяльність на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і обороноздатності України.

У судовому засіданні засуджений визнав свою провину.

Наразі він перебуває під вартою.

Автор: 

прикордонники (1108) державна зрада (1713) Офіс Генпрокурора (3273) Волинська область (871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Зрадники мають сидіти не більше тижня.... потім - тільки лежати.
показати весь коментар
14.10.2024 16:17
+6
Щось вкурвлює.
Працювати на ворога - це значить працювати на смерті і поразку українців.
Цей син смердючої суки (тихо!ша!, нормальна жінка не викохає таку *******) посидить рочків з 8-10, потім чергова єрмачня "амністірує" курву.
Воно вийде, ще більш ворожим ніж було.
Треба або пожиттєвє, або статтю "друг зоологіїі - кормить черв"яків".
показати весь коментар
14.10.2024 16:24
+6
А мене вкурвлює оце: "позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки. Джерело: https://censor.net/ua/p3514826
Тобто, через три роки після "відсидки" - іди в поліцію, до сбу, в "депутати всіх рівнів", в президенти...
показати весь коментар
14.10.2024 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрадники мають сидіти не більше тижня.... потім - тільки лежати.
показати весь коментар
14.10.2024 16:17 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 16:19 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 18:04 Відповісти
Щось вкурвлює.
Працювати на ворога - це значить працювати на смерті і поразку українців.
Цей син смердючої суки (тихо!ша!, нормальна жінка не викохає таку *******) посидить рочків з 8-10, потім чергова єрмачня "амністірує" курву.
Воно вийде, ще більш ворожим ніж було.
Треба або пожиттєвє, або статтю "друг зоологіїі - кормить черв"яків".
показати весь коментар
14.10.2024 16:24 Відповісти
для чого годувати, одягати та обігрівати - на розмінування ворожих позицій
показати весь коментар
14.10.2024 16:34 Відповісти
вони скрізь
показати весь коментар
14.10.2024 16:57 Відповісти
А мене вкурвлює оце: "позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки. Джерело: https://censor.net/ua/p3514826
Тобто, через три роки після "відсидки" - іди в поліцію, до сбу, в "депутати всіх рівнів", в президенти...
показати весь коментар
14.10.2024 17:07 Відповісти
президента не трож...... бубочка навічно прийшов...
показати весь коментар
14.10.2024 17:32 Відповісти
А почему после отсидки? Время
показати весь коментар
14.10.2024 20:43 Відповісти
Згоден. Через 3 роки, під час "сидіння", вже можна записуватись до правопохоронних "органів" та балотуватись "до всіх рівнів".
показати весь коментар
14.10.2024 21:24 Відповісти
А дєрьмак на скільки сяде?
Він також співпрацює з рашою?
показати весь коментар
14.10.2024 17:30 Відповісти
дєрьмак сяде на одну годину на палю .
показати весь коментар
14.10.2024 17:40 Відповісти
Коли беруть на посади в силові структури, там хоч якийсь телеграф використовують для перевірки?
показати весь коментар
14.10.2024 18:05 Відповісти
пардон, поліграф...
показати весь коментар
14.10.2024 18:07 Відповісти
Если сливают инфу с погран на Волыни значит в планах либо дрг либо еще фронт на волыне открыть
показати весь коментар
14.10.2024 18:43 Відповісти
 
 