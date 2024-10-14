15 років за ґратами проведе прикордонник з Волині, який працював на ворога, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Старшого сержанта прикордонної служби на Волині визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Вирок зраднику
Як зазначається, вироком суду йому призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.
Позиція обвинувачення
"Прокурор у суді довів, що засуджений за допомогою месенджера надав співробітнику фсб рф зібрані ним конфіденційні відомості про колег і керівництво прикордонного загону. Він вказав їхні прізвища, посади, позивні, телефонні номери та інші дані", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, він "злив" службову інформацію, яка містить державну таємницю. Прикордонник передав представнику спецслужби держави-агресора дані про озброєння, транспорт, склад прикордонних нарядів і маршрути їх руху, технічні засоби охорони кордону, розташування камер спостереження, геолокацію території та об’єктів, які на ній розташовані.
Таким чином в умовах воєнного стану засуджений допомагав ворогу здійснював підривну діяльність на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і обороноздатності України.
У судовому засіданні засуджений визнав свою провину.
Наразі він перебуває під вартою.
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Працювати на ворога - це значить працювати на смерті і поразку українців.
Цей син смердючої суки (тихо!ша!, нормальна жінка не викохає таку *******) посидить рочків з 8-10, потім чергова єрмачня "амністірує" курву.
Воно вийде, ще більш ворожим ніж було.
Треба або пожиттєвє, або статтю "друг зоологіїі - кормить черв"яків".
Тобто, через три роки після "відсидки" - іди в поліцію, до сбу, в "депутати всіх рівнів", в президенти...
Він також співпрацює з рашою?