15 років за ґратами проведе прикордонник з Волині, який працював на ворога, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Старшого сержанта прикордонної служби на Волині визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Вирок зраднику

Як зазначається, вироком суду йому призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.







Позиція обвинувачення

"Прокурор у суді довів, що засуджений за допомогою месенджера надав співробітнику фсб рф зібрані ним конфіденційні відомості про колег і керівництво прикордонного загону. Він вказав їхні прізвища, посади, позивні, телефонні номери та інші дані", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, він "злив" службову інформацію, яка містить державну таємницю. Прикордонник передав представнику спецслужби держави-агресора дані про озброєння, транспорт, склад прикордонних нарядів і маршрути їх руху, технічні засоби охорони кордону, розташування камер спостереження, геолокацію території та об’єктів, які на ній розташовані.

Таким чином в умовах воєнного стану засуджений допомагав ворогу здійснював підривну діяльність на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і обороноздатності України.

У судовому засіданні засуджений визнав свою провину.

Наразі він перебуває під вартою.