Киевский лицей рассказал об ученице Марии Трояновской, погибшей вследствие атаки "Шахеда": Любила жизнь и дарила радость всем. ФОТО
В пятницу вечером, 25 октября, из-за попадания российского беспилотника в столичную многоэтажку погибла 14-летняя Мария Трояновская.
Об этом говорится в Facebook-группе киевского лицея "Престиж", информирует Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что Мария училась в 9 классе.
"Мария Трояновская, ученица 9-1 класса, наш лидер и вдохновение для всего лицея, девочка, которая любила жизнь и дарила радость всем вокруг, ушла от нас слишком рано", - говорится в заметке.
Учебное заведение добавило, что российский "Шахед" "не просто оставил глубокий след в стене ее дома, а оборвал надежду на будущее, на любовь, на жизнь невинного ребенка".
Ранее мы сообщали, что 25 октября 2024 года около 21:00 в результате атаки российских БПЛА на столицу погибла 14-летняя девочка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы.
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Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.
"Блазень" з Блазенятами якраз і "відкрили двері" для "засраного ЧМО з Кремля"...
краще не скажеш про державних зрадників !
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21 квітня 2019 р. українці обрали
Національну катастрофу
Царство Небесне дівчинці.
Щирі співчуття батькам у горі
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Янголу Царство Небесне!
Будьте ви прокляті кацапські свинособачі виродки, всі ви і ваші виводки... На віки....Горіти вам тварюки в пеклі.... 😡😡