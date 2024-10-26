Киевский лицей рассказал об ученице Марии Трояновской, погибшей вследствие атаки "Шахеда": Любила жизнь и дарила радость всем. ФОТО

В пятницу вечером, 25 октября, из-за попадания российского беспилотника в столичную многоэтажку погибла 14-летняя Мария Трояновская.

Об этом говорится в Facebook-группе киевского лицея "Престиж", информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что Мария училась в 9 классе.

"Мария Трояновская, ученица 9-1 класса, наш лидер и вдохновение для всего лицея, девочка, которая любила жизнь и дарила радость всем вокруг, ушла от нас слишком рано", - говорится в заметке.

Учебное заведение добавило, что российский "Шахед" "не просто оставил глубокий след в стене ее дома, а оборвал надежду на будущее, на любовь, на жизнь невинного ребенка".

Ранее мы сообщали, что 25 октября 2024 года около 21:00 в результате атаки российских БПЛА на столицу погибла 14-летняя девочка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы.

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