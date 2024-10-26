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Новости Фото Война
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Киевский лицей рассказал об ученице Марии Трояновской, погибшей вследствие атаки "Шахеда": Любила жизнь и дарила радость всем. ФОТО

В пятницу вечером, 25 октября, из-за попадания российского беспилотника в столичную многоэтажку погибла 14-летняя Мария Трояновская.

Об этом говорится в Facebook-группе киевского лицея "Престиж", информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что Мария училась в 9 классе.

Київський ліцей розповів про ученицю, загиблу від удару "шахеда"

"Мария Трояновская, ученица 9-1 класса, наш лидер и вдохновение для всего лицея, девочка, которая любила жизнь и дарила радость всем вокруг, ушла от нас слишком рано", - говорится в заметке.

Учебное заведение добавило, что российский "Шахед" "не просто оставил глубокий след в стене ее дома, а оборвал надежду на будущее, на любовь, на жизнь невинного ребенка".

наслідки влучання "шахеда" в багатоповерхівку столиці

Ранее мы сообщали, что 25 октября 2024 года около 21:00 в результате атаки российских БПЛА на столицу погибла 14-летняя девочка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы.

Смотрите также: От обломка российского "Шахеда" погибла учительница из Борисполя Лариса Баталко. ФОТО

Автор: 

жертвы (2098) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+26
Бідна дівчинка!
Янголу Царство Небесне!
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26.10.2024 22:50 Ответить
+17
Яке горе,дитинонька тільки життя починала,спи спокійно янголочок...
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26.10.2024 23:01 Ответить
+16
Співчуття батькам та близьким, то страшне.
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26.10.2024 22:55 Ответить
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а точно не засранное чмо из кремля?
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26.10.2024 23:02 Ответить
Точно ні! Тому що чмо з кремля це наслідки вибору!
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26.10.2024 23:03 Ответить
тобто для вас мразь яка віддала наказ про обстріли більш привабливава ?
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26.10.2024 23:09 Ответить
Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.

Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.

"Блазень" з Блазенятами якраз і "відкрили двері" для "засраного ЧМО з Кремля"...
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26.10.2024 23:12 Ответить
+💯!

краще не скажеш про державних зрадників !

.
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27.10.2024 00:27 Ответить
Не пуйло винуватий? Може то і шахед український?
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26.10.2024 23:02 Ответить
кацапе, тут горілки не має
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26.10.2024 23:14 Ответить
шахед не укр, українська то зелена обкурена шобла на чолі з оманським наріком, та що розмінувала Чонгар, що звільнила Залужного. давіться майськими шашликами....
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27.10.2024 00:02 Ответить
винуватий кожен українець, який зробив хибний вибір 21 квітня 2019, або не зробив його, або взагалі не ходив на вибори...

21 квітня 2019 р. українці обрали
Національну катастрофу

Царство Небесне дівчинці.
Щирі співчуття батькам у горі

.
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27.10.2024 00:32 Ответить
Бідна дівчинка!
Янголу Царство Небесне!
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26.10.2024 22:50 Ответить
🙏🙏🙏😢🥀
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27.10.2024 00:11 Ответить
Співчуття батькам та близьким, то страшне.
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26.10.2024 22:55 Ответить
Яке горе,дитинонька тільки життя починала,спи спокійно янголочок...
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26.10.2024 23:01 Ответить
Будуть прокляті усі кацапи та весь їхній рід
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26.10.2024 23:16 Ответить
Царство Небесне невинній дитині... 😭

Будьте ви прокляті кацапські свинособачі виродки, всі ви і ваші виводки... На віки....Горіти вам тварюки в пеклі.... 😡😡
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27.10.2024 06:52 Ответить
 
 