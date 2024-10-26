РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13056 посетителей онлайн
Новости Фото Война
15 273 5

От обломка российского "Шахеда" погибла учительница из Борисполя Лариса Баталко. ФОТО

На Киевщине в результате российской атаки с 25 на 26 октября погибла учительница трудового обучения Бориспольского лицея "Лидер" Лариса Баталко.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Бориспольский лицей "Лидер", информирует Цензор.НЕТ.

Уламком російського "шахеда" було вбито вчительку з Борисполя

"В результате ночной атаки осколком сбитого "Шахеда" была тяжело ранена наша любимица лицейской семьи Лариса Владимировна Баталко... Не удалось врачам, которые провели операцию, спасти жизнь", - говорится в заметке.

Что известно о Ларисе Баталко?

Коллеги Баталко рассказали, что погибшая учительница посвятила детям и школе 33 года. Она учила школьников рукоделию и различным технологиям по народному ремеслу.

"От ее сердца и глубоко благодарной души создано огромное количество оберегов, свечей для обогрева помещений, аппликаций, других дорогих изделий, материальной помощи для наших защитников и защитниц", - отмечается в заметке.

Кроме этого, коллектив лицея рассказал, что Баталко возглавляла городское, а затем творческое сообщество Бориспольской ОТГ, передавая большой опыт своим коллегам и завоевывая победы во Всеукраинских олимпиадах и конкурсах. Как учитель-методист она также работала и в Малой академии наук.

Читайте также: Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения Украины в 2024 году, - ООН

"Сделала весомый вклад и в области этнотехнологий. Была известным и уважаемым педагогом в Киевской области и на всеукраинском уровне", - рассказали в лицее.

Напомним, что вечером 25 октября россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В результате атаки российских БпЛА на столицу погибла 14-летняя девочка, пострадали 5 человек.

В результате российского обстрела города Днепр погибли 5 человек, еще 20 ранены.

Смотрите также: Ракетная атака на Днепр: повреждена больница им. Мечникова

Автор: 

Киевская область (4209) обстрел (27972) жертвы (2098)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Склоняю голову, колего. Смерть кацапам.
показать весь комментарий
26.10.2024 21:32 Ответить
Кацапська мразота вбиває жінок і дітей...

Але ж, не дай бог, ескалація!
показать весь комментарий
26.10.2024 21:41 Ответить
Царство Небесне!🙏🙏🙏😢🥀
показать весь комментарий
26.10.2024 21:47 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 22:16 Ответить
Вічна пам'ять та Царство Небесне...
показать весь комментарий
26.10.2024 22:24 Ответить
 
 