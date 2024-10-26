От обломка российского "Шахеда" погибла учительница из Борисполя Лариса Баталко. ФОТО

На Киевщине в результате российской атаки с 25 на 26 октября погибла учительница трудового обучения Бориспольского лицея "Лидер" Лариса Баталко.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Бориспольский лицей "Лидер", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ночной атаки осколком сбитого "Шахеда" была тяжело ранена наша любимица лицейской семьи Лариса Владимировна Баталко... Не удалось врачам, которые провели операцию, спасти жизнь", - говорится в заметке.

Что известно о Ларисе Баталко?

Коллеги Баталко рассказали, что погибшая учительница посвятила детям и школе 33 года. Она учила школьников рукоделию и различным технологиям по народному ремеслу.

"От ее сердца и глубоко благодарной души создано огромное количество оберегов, свечей для обогрева помещений, аппликаций, других дорогих изделий, материальной помощи для наших защитников и защитниц", - отмечается в заметке.

Кроме этого, коллектив лицея рассказал, что Баталко возглавляла городское, а затем творческое сообщество Бориспольской ОТГ, передавая большой опыт своим коллегам и завоевывая победы во Всеукраинских олимпиадах и конкурсах. Как учитель-методист она также работала и в Малой академии наук.

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"Сделала весомый вклад и в области этнотехнологий. Была известным и уважаемым педагогом в Киевской области и на всеукраинском уровне", - рассказали в лицее.

Напомним, что вечером 25 октября россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В результате атаки российских БпЛА на столицу погибла 14-летняя девочка, пострадали 5 человек.

В результате российского обстрела города Днепр погибли 5 человек, еще 20 ранены.

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