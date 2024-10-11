Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения Украины в 2024 году, - ООН
В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц и 1 220 получили ранения. Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году.
Такие данные приведены в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли девять детей и 76 получили ранения.
"Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА", - говорится в отчете ООН.
Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре произошли на территории, подконтрольной Украине.
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А шось з матеріального, що найбільше цікавить Захід?
Верховенство права - ні.
Демократія - ні.
Гарний інвестиційний клімат - ні.
Наука - ні.
Технології - ні.
Ресурси - ні.
Роботяще населення з низькою ціною праці - ні.
Винахідливість, щоб занедорого з гімна та палок зліпити вбивачку - так.
І хіба "роботяще населення з низькою ціною праці" це те чим варто пишатися? Кожна праця повинна оплачуватися достойно!
Китайці та індуси не дадуть збрехати.
Достойно оплачують працю там, де праця цього варта. А там, де продають метал замість автомобілів та літаків і зерно замість тістечок, платять, як неграм 100 років тому за збір сахарної тростини.
Хто винен - це нікого не цікавить. Цікавить, яка вигода з цього.