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Новости Война
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Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения Украины в 2024 году, - ООН

удар по будинку у Харкові

В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц и 1 220 получили ранения. Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году.

Такие данные приведены в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли девять детей и 76 получили ранения.

"Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА", - говорится в отчете ООН.

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре произошли на территории, подконтрольной Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Этим летом из-за российской агрессии в Украине погибли 589 гражданских. Это на 45% больше, чем за предыдущие три месяца, - ООН

Автор: 

ООН (4179) жертвы (2090)


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Топ комментарии
+1
На чорних теж начхати. І на євреїв. Всім на всіх. Тільки коли для себе небезпеку відчувають тоді допомагають.
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11.10.2024 22:51
+1
Пісні, борщ, історія...

А шось з матеріального, що найбільше цікавить Захід?
Верховенство права - ні.
Демократія - ні.
Гарний інвестиційний клімат - ні.
Наука - ні.
Технології - ні.
Ресурси - ні.
Роботяще населення з низькою ціною праці - ні.
Винахідливість, щоб занедорого з гімна та палок зліпити вбивачку - так.
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11.10.2024 22:52
+1
Якщо більше ніфіга нема, то дешева робоча сила - це хоч щось.
Китайці та індуси не дадуть збрехати.

Достойно оплачують працю там, де праця цього варта. А там, де продають метал замість автомобілів та літаків і зерно замість тістечок, платять, як неграм 100 років тому за збір сахарної тростини.

Хто винен - це нікого не цікавить. Цікавить, яка вигода з цього.
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11.10.2024 23:32
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Правила форума Совет форумчан
Зараз краще доносити до світу гарні сторони України. Вони є. А то буде як у 1990-х Україна це Кличко і Чорнобиль, у 2020-ті Україна це війна. А в Україні є багато чого гарного, не дивлячись на всі чисельні недоліки і це потрібно доносити по всьому світу. Гарний імідж країни теж важливий для її існування зараз.
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11.10.2024 22:39 Ответить
Пісні, борщ, історія...

А шось з матеріального, що найбільше цікавить Захід?
Верховенство права - ні.
Демократія - ні.
Гарний інвестиційний клімат - ні.
Наука - ні.
Технології - ні.
Ресурси - ні.
Роботяще населення з низькою ціною праці - ні.
Винахідливість, щоб занедорого з гімна та палок зліпити вбивачку - так.
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11.10.2024 22:52 Ответить
І хто в цьому винен?

І хіба "роботяще населення з низькою ціною праці" це те чим варто пишатися? Кожна праця повинна оплачуватися достойно!
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11.10.2024 23:16 Ответить
Якщо більше ніфіга нема, то дешева робоча сила - це хоч щось.
Китайці та індуси не дадуть збрехати.

Достойно оплачують працю там, де праця цього варта. А там, де продають метал замість автомобілів та літаків і зерно замість тістечок, платять, як неграм 100 років тому за збір сахарної тростини.

Хто винен - це нікого не цікавить. Цікавить, яка вигода з цього.
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11.10.2024 23:32 Ответить
Ай-яй-яй - ге ж, ООНе?
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11.10.2024 22:45 Ответить
ООН це шось типу міністерства статистики.
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11.10.2024 22:47 Ответить
А де глибоке занепокоєння?
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11.10.2024 22:48 Ответить
На чорних теж начхати. І на євреїв. Всім на всіх. Тільки коли для себе небезпеку відчувають тоді допомагають.
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11.10.2024 22:51 Ответить
Щось та організація обзабочених націй запізно прокинулася. Мабуть ті "нації" жерти затіли, а з України їжа не прихожить. Ота нарендра моді вже засуєтилася, потрібно мов Україну вгамувати. От сучі покидьки
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11.10.2024 22:59 Ответить
Давайте договаривайте что жертвы ети были благодаря ООН и ее членам.
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11.10.2024 23:01 Ответить
Рашисти вбивають мирних громадян, знищують школи ,лікарні ,житлові будинки ,об'єкти енергетики, а ООН лише спостерігає ,чому фашиська росія досі в ООН ?
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12.10.2024 08:17 Ответить
 
 