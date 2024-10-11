Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения Украины в 2024 году, - ООН

В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц и 1 220 получили ранения. Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году.

Такие данные приведены в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли девять детей и 76 получили ранения.

"Ракетные атаки по всей стране, особенно против городов Харьков и Запорожье, способствовали увеличению количества жертв. Вблизи линии фронта значительная часть жертв приходится на атаки с использованием БПЛА", - говорится в отчете ООН.

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре произошли на территории, подконтрольной Украине.

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