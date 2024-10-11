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Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення України у 2024 році, - ООН

удар по будинку у Харкові

У вересні в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб і 1 220 дістали поранення. Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.

Такі дані наведені у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, 46% загиблих були старші 60 років. Крім того, у вересні загинули дев'ять дітей і 76 отримали поранення.

"Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА", - йдеться у звіті ООН.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні сталися на території, підконтрольній Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього літа через російську агресію в Україні загинули 589 цивільних. Це на 45% більше, ніж за попередні три місяці, - ООН

Автор: 

ООН (3365) жертви (1810)


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Топ коментарі
+1
На чорних теж начхати. І на євреїв. Всім на всіх. Тільки коли для себе небезпеку відчувають тоді допомагають.
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11.10.2024 22:51
+1
Пісні, борщ, історія...

А шось з матеріального, що найбільше цікавить Захід?
Верховенство права - ні.
Демократія - ні.
Гарний інвестиційний клімат - ні.
Наука - ні.
Технології - ні.
Ресурси - ні.
Роботяще населення з низькою ціною праці - ні.
Винахідливість, щоб занедорого з гімна та палок зліпити вбивачку - так.
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11.10.2024 22:52
+1
Якщо більше ніфіга нема, то дешева робоча сила - це хоч щось.
Китайці та індуси не дадуть збрехати.

Достойно оплачують працю там, де праця цього варта. А там, де продають метал замість автомобілів та літаків і зерно замість тістечок, платять, як неграм 100 років тому за збір сахарної тростини.

Хто винен - це нікого не цікавить. Цікавить, яка вигода з цього.
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11.10.2024 23:32
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Зараз краще доносити до світу гарні сторони України. Вони є. А то буде як у 1990-х Україна це Кличко і Чорнобиль, у 2020-ті Україна це війна. А в Україні є багато чого гарного, не дивлячись на всі чисельні недоліки і це потрібно доносити по всьому світу. Гарний імідж країни теж важливий для її існування зараз.
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11.10.2024 22:39 Відповісти
Пісні, борщ, історія...

А шось з матеріального, що найбільше цікавить Захід?
Верховенство права - ні.
Демократія - ні.
Гарний інвестиційний клімат - ні.
Наука - ні.
Технології - ні.
Ресурси - ні.
Роботяще населення з низькою ціною праці - ні.
Винахідливість, щоб занедорого з гімна та палок зліпити вбивачку - так.
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11.10.2024 22:52 Відповісти
І хто в цьому винен?

І хіба "роботяще населення з низькою ціною праці" це те чим варто пишатися? Кожна праця повинна оплачуватися достойно!
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11.10.2024 23:16 Відповісти
Якщо більше ніфіга нема, то дешева робоча сила - це хоч щось.
Китайці та індуси не дадуть збрехати.

Достойно оплачують працю там, де праця цього варта. А там, де продають метал замість автомобілів та літаків і зерно замість тістечок, платять, як неграм 100 років тому за збір сахарної тростини.

Хто винен - це нікого не цікавить. Цікавить, яка вигода з цього.
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11.10.2024 23:32 Відповісти
Ай-яй-яй - ге ж, ООНе?
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11.10.2024 22:45 Відповісти
ООН це шось типу міністерства статистики.
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11.10.2024 22:47 Відповісти
А де глибоке занепокоєння?
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11.10.2024 22:48 Відповісти
На чорних теж начхати. І на євреїв. Всім на всіх. Тільки коли для себе небезпеку відчувають тоді допомагають.
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11.10.2024 22:51 Відповісти
Щось та організація обзабочених націй запізно прокинулася. Мабуть ті "нації" жерти затіли, а з України їжа не прихожить. Ота нарендра моді вже засуєтилася, потрібно мов Україну вгамувати. От сучі покидьки
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11.10.2024 22:59 Відповісти
Давайте договаривайте что жертвы ети были благодаря ООН и ее членам.
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11.10.2024 23:01 Відповісти
Рашисти вбивають мирних громадян, знищують школи ,лікарні ,житлові будинки ,об'єкти енергетики, а ООН лише спостерігає ,чому фашиська росія досі в ООН ?
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12.10.2024 08:17 Відповісти
 
 