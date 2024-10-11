Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення України у 2024 році, - ООН
У вересні в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб і 1 220 дістали поранення. Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.
Такі дані наведені у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, 46% загиблих були старші 60 років. Крім того, у вересні загинули дев'ять дітей і 76 отримали поранення.
"Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА", - йдеться у звіті ООН.
Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні сталися на території, підконтрольній Україні.
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А шось з матеріального, що найбільше цікавить Захід?
Верховенство права - ні.
Демократія - ні.
Гарний інвестиційний клімат - ні.
Наука - ні.
Технології - ні.
Ресурси - ні.
Роботяще населення з низькою ціною праці - ні.
Винахідливість, щоб занедорого з гімна та палок зліпити вбивачку - так.
І хіба "роботяще населення з низькою ціною праці" це те чим варто пишатися? Кожна праця повинна оплачуватися достойно!
Китайці та індуси не дадуть збрехати.
Достойно оплачують працю там, де праця цього варта. А там, де продають метал замість автомобілів та літаків і зерно замість тістечок, платять, як неграм 100 років тому за збір сахарної тростини.
Хто винен - це нікого не цікавить. Цікавить, яка вигода з цього.