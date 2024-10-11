Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення України у 2024 році, - ООН

У вересні в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб і 1 220 дістали поранення. Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.

Такі дані наведені у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, 46% загиблих були старші 60 років. Крім того, у вересні загинули дев'ять дітей і 76 отримали поранення.

"Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА", - йдеться у звіті ООН.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні сталися на території, підконтрольній Україні.

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