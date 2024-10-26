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Від уламка російського "Шахеда" загинула вчителька з Борисполя Лариса Баталко. ФОТО

На Київщині внаслідок російської атаки з 25 на 26 жовтня загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею "Лідер" Лариса Баталко.

Про це у соцмережі Facebook повідомив Бориспільський ліцей "Лідер", інформує Цензор.НЕТ.

Уламком російського "шахеда" було вбито вчительку з Борисполя

"Внаслідок нічної атаки осколком збитого шахеда було тяжко поранено нашу улюбленицю ліцейної родини Ларису Володимирівну Баталко… Не вдалося лікарям врятувати життя, які провели операцію", - йдеться у дописі.

Що відомо про Ларису Баталко?

Колеги Баталко розповіли, що загибла вчителька присвятила дітям і школі 33 роки. Вона навчала школярів рукоділлю та різним технологіям із народного ремесла.

"Від її серця і глибоко вдячної душі створена величезна кількість оберегів, свічок для обігріву приміщень, аплікацій, інших дорогих виробів, матеріальної допомоги для наших захисників і захисниць", - зазначається в дописі.

Крім цього, колектив ліцею розповів, що Баталко очолювала міську, а потім творчу спільноту Бориспільської ОТГ, передаючи великий досвід своїм колегам і виборюючи перемоги у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Як вчитель-методист вона також працювала і в Малій академії наук.

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"Зробила вагомий внесок і в галузі етнотехнологій. Була знаною й шанованою освітянкою в Київській області та на всеукраїнському рівні", - розповіли в ліцеї.

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами. Внаслідок атаки російських БпЛА на столицю загинула 14-річна дівчинка, постраждали 5 осіб.

Внаслідок російського обстрілу міста Дніпро загинуло 5 людей, ще 20 поранені.

Дивіться також: Внаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського, кількість жертв зросла до 5. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Київська область (4104) обстріл (29282) жертви (1818)


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Склоняю голову, колего. Смерть кацапам.
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26.10.2024 21:32 Відповісти
Кацапська мразота вбиває жінок і дітей...

Але ж, не дай бог, ескалація!
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26.10.2024 21:41 Відповісти
Царство Небесне!🙏🙏🙏😢🥀
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26.10.2024 21:47 Відповісти
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26.10.2024 22:16 Відповісти
Вічна пам'ять та Царство Небесне...
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26.10.2024 22:24 Відповісти
 
 