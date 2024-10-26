Від уламка російського "Шахеда" загинула вчителька з Борисполя Лариса Баталко. ФОТО

На Київщині внаслідок російської атаки з 25 на 26 жовтня загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею "Лідер" Лариса Баталко.

Про це у соцмережі Facebook повідомив Бориспільський ліцей "Лідер", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічної атаки осколком збитого шахеда було тяжко поранено нашу улюбленицю ліцейної родини Ларису Володимирівну Баталко… Не вдалося лікарям врятувати життя, які провели операцію", - йдеться у дописі.

Що відомо про Ларису Баталко?

Колеги Баталко розповіли, що загибла вчителька присвятила дітям і школі 33 роки. Вона навчала школярів рукоділлю та різним технологіям із народного ремесла.

"Від її серця і глибоко вдячної душі створена величезна кількість оберегів, свічок для обігріву приміщень, аплікацій, інших дорогих виробів, матеріальної допомоги для наших захисників і захисниць", - зазначається в дописі.

Крім цього, колектив ліцею розповів, що Баталко очолювала міську, а потім творчу спільноту Бориспільської ОТГ, передаючи великий досвід своїм колегам і виборюючи перемоги у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Як вчитель-методист вона також працювала і в Малій академії наук.

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"Зробила вагомий внесок і в галузі етнотехнологій. Була знаною й шанованою освітянкою в Київській області та на всеукраїнському рівні", - розповіли в ліцеї.

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами. Внаслідок атаки російських БпЛА на столицю загинула 14-річна дівчинка, постраждали 5 осіб.

Внаслідок російського обстрілу міста Дніпро загинуло 5 людей, ще 20 поранені.

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