Внаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського, кількість жертв зросла до 5. ФОТОрепортаж (оновлено)
Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ракетного удару по Дніпру
За даними МВС, загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені.
Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло.
"Це четверта жертва нічної атаки", - зазначив Лисак.
Оновлена інформація
У суботу, 26 жовтня, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв внаслідок ворожого удару по Дніпру ввечері 25 жовтня зросла до 5.
З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.
Удар по Києву та Київщині
"Російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. 6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога 1 особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 р.н.
"Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом. Поліцейські, рятувальники - всі працювали на місцях влучань, на деяких обʼєктах ще триває розбір завалів", - уточнив Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеля, чого соплі жуеш ? За кожного вбитого українця чі українку- знищувати 10(десять) кацапів !!!
.
Егор Звонков - щось каже це ім'я?