Внаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського, кількість жертв зросла до 5. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ракетного удару по Дніпру

За даними МВС, загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло.

"Це четверта жертва нічної атаки", - зазначив Лисак.

Оновлена інформація

У суботу, 26 жовтня, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв внаслідок ворожого удару по Дніпру ввечері 25 жовтня зросла до 5.

З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

Також читайте: Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 20, серед них - 4 дитини















Удар по Києву та Київщині

"Російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. 6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога 1 особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 р.н.

"Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом. Поліцейські, рятувальники - всі працювали на місцях влучань, на деяких обʼєктах ще триває розбір завалів", - уточнив Клименко.