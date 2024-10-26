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Новини
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Внаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського, кількість жертв зросла до 5. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ракетного удару по Дніпру

За даними МВС, загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло.

"Це четверта жертва нічної атаки", - зазначив Лисак.

Оновлена інформація

У суботу, 26 жовтня, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв внаслідок ворожого удару по Дніпру ввечері 25 жовтня зросла до 5.

З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

Також читайте: Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 20, серед них - 4 дитини


удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру

Удар по Києву та Київщині

"Російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. 6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога 1 особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 р.н.

"Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом. Поліцейські, рятувальники - всі працювали на місцях влучань, на деяких обʼєктах ще триває розбір завалів", - уточнив Клименко.

Автор: 

Дніпро (3303) МВС (3512) жертви (1818) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+32
дочекайтеся вечора...зелений недоумок запилить патужний видосик....більше йому відповісти нічим бо гроші на зброю розкрадени кодлою....ракетна програма зупинена як велів зеленій гниді куйло....
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26.10.2024 11:59 Відповісти
+23
вони так не домовлялись
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26.10.2024 11:46 Відповісти
+22
А що, в України вже скінчились засоби для відповіді...!?!?
Зеля, чого соплі жуеш ? За кожного вбитого українця чі українку- знищувати 10(десять) кацапів !!!
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26.10.2024 11:44 Відповісти
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А що, в України вже скінчились засоби для відповіді...!?!?
Зеля, чого соплі жуеш ? За кожного вбитого українця чі українку- знищувати 10(десять) кацапів !!!
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26.10.2024 11:44 Відповісти
вони так не домовлялись
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26.10.2024 11:46 Відповісти
і не в якомусь алтайському краї, а на москві, пітері та інших великих містах !!!
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26.10.2024 11:47 Відповісти
а чим? 3.14сюном по піаніно? Як знищувати орду???
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26.10.2024 11:51 Відповісти
Ось зберем по тисячі які дасть Осел та зробимо ракет. Ось тоді.
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26.10.2024 12:47 Відповісти
це 700 млн. дол. або біля 700 Нептунів

.
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26.10.2024 13:20 Відповісти
Закатай
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26.10.2024 15:41 Відповісти
дочекайтеся вечора...зелений недоумок запилить патужний видосик....більше йому відповісти нічим бо гроші на зброю розкрадени кодлою....ракетна програма зупинена як велів зеленій гниді куйло....
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26.10.2024 11:59 Відповісти
а вечором він скаже, що 4 рази по тисячі гривень переходять в казну брата дєрьмака.
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26.10.2024 12:15 Відповісти
Ета другоє((я вже с Шольцем говорив((((((((((((((((((((((((((((((((((
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26.10.2024 12:05 Відповісти
Плюс. Нема сечі терпіти ці пекельні борошна...
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26.10.2024 11:57 Відповісти
А просрочений у відповідь відосик. Понавибирали, з.б.
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26.10.2024 12:17 Відповісти
відос від хрипатого чи напис на майці -1:2 -2:1 (
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26.10.2024 12:30 Відповісти
Не каких обстрелов в глубь России , как поймут те люди которые теряют своих родных и близких , как?
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26.10.2024 12:31 Відповісти
торчок ещё в коме, ему не до ваших смертей
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26.10.2024 12:51 Відповісти
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути ,що б свідомо вбивати мирних громадян ,як би там не говорили про нацистів під час другої світової ,але рашисти їх переплюнули,це злочина терористична орда.
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26.10.2024 17:16 Відповісти
Шкода дніпровських поліцменів. Вони ніколи не звірячили. Навіть дніпровський "Беркут" в Києві на Майдані відсиджувавсь у задніх рядах.
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26.10.2024 17:17 Відповісти
Шо, і в спину ніколи не стріляли?
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26.10.2024 18:18 Відповісти
На Майдані стріляли тільки 20го вранці
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26.10.2024 20:15 Відповісти
До цього били жорстоко, але стріляли тільки пластиком(окрім по Жизнєвському і Нігояну)
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26.10.2024 20:23 Відповісти
До чого тут Майдан?
Егор Звонков - щось каже це ім'я?
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26.10.2024 20:31 Відповісти
Ісконно расєйске імя
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27.10.2024 08:46 Відповісти
у обеих сторон идёт сейчас накопление ракет перед зимой, подождите морозов покрепче, не переживайте боты и будет ответ.
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26.10.2024 19:46 Відповісти
Почему так акцентируют полицейского? а если сварщика или тракториста , то это не важно? Как же чуствуется эта неравность
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27.10.2024 17:43 Відповісти
ще одне... а поліцейські не люди?
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27.10.2024 21:03 Відповісти
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27.10.2024 20:35 Відповісти
пнх!!! Потвора моральна.
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27.10.2024 20:59 Відповісти
Була сьогодні в Мечнікова, хлопцям іжу возила. Весь хірургічний корпус понівичений, немає вікон, цілих прольотів на сходинках немає. Ні вивіски повз яку я щодня на роботу їду. Всеи вирване, скорежене(((.Друг військовий, що лежить в лікарні, каже, що цілилили у лікарню((.будинки поруч всі без вікон(((. ****, БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ ВИРОДКИ, НЕЛЮДИ ЛАПОТНІ!! НЕНАВИДЖУ!!
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27.10.2024 20:58 Відповісти
а зараз отой вилопок з клювом птеродактеля - симонян буде скавчати що "ми не б'ем по цивільним тоб'єктам, толька по ваєнним.. *****, виродки, бажаю вам смерті, важкої та страшної!!
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27.10.2024 21:06 Відповісти
 
 