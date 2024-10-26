Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 20, серед них - 4 дитини
Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару військ РФ по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого - лише цивільні об'єкти", - зауважив він.
Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.
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