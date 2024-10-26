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Новини
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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 20, серед них - 4 дитини

Наслідки удару по Дніпру

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару військ РФ по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого - лише цивільні об'єкти", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі завдали удару по Дніпру, є пошкодження

Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.

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Дніпро (3303) обстріл (29282) жертви (1818)


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Кримнаш спить спокійно, йому нічого не загрожує(
ПАтужний план працює?
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26.10.2024 10:57 Відповісти
Смерть кацапам,усім разом.
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26.10.2024 11:02 Відповісти
 
 