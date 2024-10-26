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Число раненых в результате ракетного удара по Днепру возросло до 20, среди них - 4 ребенка

Наслідки удару по Дніпру

Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара войск РФ по Днепру.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней. Среди поврежденного - только гражданские объекты", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ночью нанесли удар по Днепру, есть повреждения

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.

Автор: 

Днепр (4444) обстрел (27972) жертвы (2098)


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Кримнаш спить спокійно, йому нічого не загрожує(
ПАтужний план працює?
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26.10.2024 10:57 Ответить
Смерть кацапам,усім разом.
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26.10.2024 11:02 Ответить
 
 