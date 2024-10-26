Число раненых в результате ракетного удара по Днепру возросло до 20, среди них - 4 ребенка
Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара войск РФ по Днепру.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней. Среди поврежденного - только гражданские объекты", - отметил он.
Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.
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