Вследствие удара по Днепру погибли жена и дочь полицейского, количество жертв возросло до 5. Фоторепортаж (обновлено)
В результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы ракетного удара по Днепру
По данным МВД, всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены.
Как уточнил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, под завалами разбитого дома в Днепре обнаружили тело.
"Это четвертая жертва ночной атаки", - отметил Лысак.
Обновленная информация
В субботу, 26 октября, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв вследствие вражеского удара по Днепру вечером 25 октября возросло до 5.
Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.
Удар по Киеву и Киевской области
"Российская атака по Киеву унесла жизнь 14-летнего ребенка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы. На Киевщине в результате ночного удара врага 1 человек от полученных повреждений скончался в больнице, также пострадал ребенок 2011 г.р.
"Этой ночью подразделения ГСЧС ликвидировали 7 пожаров, вызванных российским обстрелом. Полицейские, спасатели - все работали на местах попаданий, на некоторых объектах еще продолжается разбор завалов", - уточнил Клименко.
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Зеля, чого соплі жуеш ? За кожного вбитого українця чі українку- знищувати 10(десять) кацапів !!!
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Егор Звонков - щось каже це ім'я?