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Новости
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Вследствие удара по Днепру погибли жена и дочь полицейского, количество жертв возросло до 5. Фоторепортаж (обновлено)

В результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы ракетного удара по Днепру

По данным МВД, всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены.

Как уточнил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, под завалами разбитого дома в Днепре обнаружили тело.

"Это четвертая жертва ночной атаки", - отметил Лысак.

Обновленная информация

В субботу, 26 октября, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв вследствие вражеского удара по Днепру вечером 25 октября возросло до 5.

Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число раненых в результате ракетного удара по Днепру возросло до 20, среди них - 4 ребенка


удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру
удар по будинку у Дніпру

Удар по Киеву и Киевской области

"Российская атака по Киеву унесла жизнь 14-летнего ребенка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы. На Киевщине в результате ночного удара врага 1 человек от полученных повреждений скончался в больнице, также пострадал ребенок 2011 г.р.

"Этой ночью подразделения ГСЧС ликвидировали 7 пожаров, вызванных российским обстрелом. Полицейские, спасатели - все работали на местах попаданий, на некоторых объектах еще продолжается разбор завалов", - уточнил Клименко.

Автор: 

Днепр (4444) МВД (9327) жертвы (2098) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+32
дочекайтеся вечора...зелений недоумок запилить патужний видосик....більше йому відповісти нічим бо гроші на зброю розкрадени кодлою....ракетна програма зупинена як велів зеленій гниді куйло....
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26.10.2024 11:59 Ответить
+23
вони так не домовлялись
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26.10.2024 11:46 Ответить
+22
А що, в України вже скінчились засоби для відповіді...!?!?
Зеля, чого соплі жуеш ? За кожного вбитого українця чі українку- знищувати 10(десять) кацапів !!!
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26.10.2024 11:44 Ответить
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А що, в України вже скінчились засоби для відповіді...!?!?
Зеля, чого соплі жуеш ? За кожного вбитого українця чі українку- знищувати 10(десять) кацапів !!!
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26.10.2024 11:44 Ответить
вони так не домовлялись
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26.10.2024 11:46 Ответить
і не в якомусь алтайському краї, а на москві, пітері та інших великих містах !!!
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26.10.2024 11:47 Ответить
а чим? 3.14сюном по піаніно? Як знищувати орду???
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26.10.2024 11:51 Ответить
Ось зберем по тисячі які дасть Осел та зробимо ракет. Ось тоді.
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26.10.2024 12:47 Ответить
це 700 млн. дол. або біля 700 Нептунів

.
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26.10.2024 13:20 Ответить
Закатай
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26.10.2024 15:41 Ответить
дочекайтеся вечора...зелений недоумок запилить патужний видосик....більше йому відповісти нічим бо гроші на зброю розкрадени кодлою....ракетна програма зупинена як велів зеленій гниді куйло....
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26.10.2024 11:59 Ответить
а вечором він скаже, що 4 рази по тисячі гривень переходять в казну брата дєрьмака.
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26.10.2024 12:15 Ответить
Ета другоє((я вже с Шольцем говорив((((((((((((((((((((((((((((((((((
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26.10.2024 12:05 Ответить
Плюс. Нема сечі терпіти ці пекельні борошна...
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26.10.2024 11:57 Ответить
А просрочений у відповідь відосик. Понавибирали, з.б.
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26.10.2024 12:17 Ответить
відос від хрипатого чи напис на майці -1:2 -2:1 (
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26.10.2024 12:30 Ответить
Не каких обстрелов в глубь России , как поймут те люди которые теряют своих родных и близких , как?
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26.10.2024 12:31 Ответить
торчок ещё в коме, ему не до ваших смертей
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26.10.2024 12:51 Ответить
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути ,що б свідомо вбивати мирних громадян ,як би там не говорили про нацистів під час другої світової ,але рашисти їх переплюнули,це злочина терористична орда.
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26.10.2024 17:16 Ответить
Шкода дніпровських поліцменів. Вони ніколи не звірячили. Навіть дніпровський "Беркут" в Києві на Майдані відсиджувавсь у задніх рядах.
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26.10.2024 17:17 Ответить
Шо, і в спину ніколи не стріляли?
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26.10.2024 18:18 Ответить
На Майдані стріляли тільки 20го вранці
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26.10.2024 20:15 Ответить
До цього били жорстоко, але стріляли тільки пластиком(окрім по Жизнєвському і Нігояну)
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26.10.2024 20:23 Ответить
До чого тут Майдан?
Егор Звонков - щось каже це ім'я?
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26.10.2024 20:31 Ответить
Ісконно расєйске імя
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27.10.2024 08:46 Ответить
у обеих сторон идёт сейчас накопление ракет перед зимой, подождите морозов покрепче, не переживайте боты и будет ответ.
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26.10.2024 19:46 Ответить
Почему так акцентируют полицейского? а если сварщика или тракториста , то это не важно? Как же чуствуется эта неравность
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27.10.2024 17:43 Ответить
ще одне... а поліцейські не люди?
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27.10.2024 21:03 Ответить
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27.10.2024 20:35 Ответить
пнх!!! Потвора моральна.
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27.10.2024 20:59 Ответить
Була сьогодні в Мечнікова, хлопцям іжу возила. Весь хірургічний корпус понівичений, немає вікон, цілих прольотів на сходинках немає. Ні вивіски повз яку я щодня на роботу їду. Всеи вирване, скорежене(((.Друг військовий, що лежить в лікарні, каже, що цілилили у лікарню((.будинки поруч всі без вікон(((. ****, БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ ВИРОДКИ, НЕЛЮДИ ЛАПОТНІ!! НЕНАВИДЖУ!!
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27.10.2024 20:58 Ответить
а зараз отой вилопок з клювом птеродактеля - симонян буде скавчати що "ми не б'ем по цивільним тоб'єктам, толька по ваєнним.. *****, виродки, бажаю вам смерті, важкої та страшної!!
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27.10.2024 21:06 Ответить
 
 