Вследствие удара по Днепру погибли жена и дочь полицейского, количество жертв возросло до 5. Фоторепортаж (обновлено)

В результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы ракетного удара по Днепру

По данным МВД, всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены.

Как уточнил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, под завалами разбитого дома в Днепре обнаружили тело.

"Это четвертая жертва ночной атаки", - отметил Лысак.

Обновленная информация

В субботу, 26 октября, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв вследствие вражеского удара по Днепру вечером 25 октября возросло до 5.

Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число раненых в результате ракетного удара по Днепру возросло до 20, среди них - 4 ребенка















Удар по Киеву и Киевской области

"Российская атака по Киеву унесла жизнь 14-летнего ребенка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы. На Киевщине в результате ночного удара врага 1 человек от полученных повреждений скончался в больнице, также пострадал ребенок 2011 г.р.

"Этой ночью подразделения ГСЧС ликвидировали 7 пожаров, вызванных российским обстрелом. Полицейские, спасатели - все работали на местах попаданий, на некоторых объектах еще продолжается разбор завалов", - уточнил Клименко.