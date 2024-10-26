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Ракетная атака на Днепр: повреждена больница им. Мечникова

В результате ракетного удара врага по Днепру повреждены больница имени Мечникова и обычные жилые дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что за прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам.

"В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова - и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок. В Киеве этот российский удар унес жизнь девочки - ей было всего 14 лет. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

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удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву

удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву

"Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника - Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Позже в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.

Автор: 

Днепр (4444) жертвы (2098) Воздушные атаки на Киев (767)


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Топ комментарии
+20
ООН одобряє.
Після обнімашок з Гутіерешем ху-йло розбомбило чергову лікарню...
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26.10.2024 11:59 Ответить
+16
***** щоб ти здох... .
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26.10.2024 12:03 Ответить
+10
Охматдіт та Мечникова - не ескалація, партнери?????
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26.10.2024 12:04 Ответить
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ООН одобряє.
Після обнімашок з Гутіерешем ху-йло розбомбило чергову лікарню...
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26.10.2024 11:59 Ответить
Параша лупить ракетами, УКраїна копить похвальби Зє.
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26.10.2024 12:08 Ответить
***** щоб ти здох... .
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26.10.2024 12:03 Ответить
"....І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив Зеленський...." - так де "отвєтка"..., клоун?
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26.10.2024 12:03 Ответить
Треба терміново, потужно , по другому колу безпекові угоди переподписати. І ще пару відосів про барську тисячу записати. ***** здохне від заздрості.
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26.10.2024 12:43 Ответить
Охматдіт та Мечникова - не ескалація, партнери?????
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26.10.2024 12:04 Ответить
але партнерам сцикотно навіть в думках
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26.10.2024 12:11 Ответить
Ну вам же зовсім не сцикотно було у війну проголосувати за блазня?
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26.10.2024 12:45 Ответить
Хе, так і половина армії за нього проголосувала.
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26.10.2024 13:24 Ответить
"І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія" Джерело:

А як же саміт миру?
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26.10.2024 12:08 Ответить
ворогу глибоко начхати., але він знає, що достойного спротиву не буде
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26.10.2024 12:13 Ответить
Я не про кацапів, а про "потрендіти".
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26.10.2024 12:16 Ответить
Чомусь перестало вибухати у москалів .
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26.10.2024 12:13 Ответить
готуються до "справедливо миру" від зелінського
тому податки підвищити, гайки закрутити, роздати по 1000 грн. від цього покидька
блокувати вулиці місць тцк, мусорами та тітушнею, щоб роздратувати та обурити людей

тоді вони самі попросять великого ЗЕ, щоб він здав і віддав все ,про що домовився в Омані
це такий потужний план перемоги. Перемоги хйла
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26.10.2024 12:18 Ответить
Буданов отримав, від йермака, жовту картку...
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26.10.2024 14:07 Ответить
Свино-хробача сволота. Моя улюблена лікарня. Лікувався там у 90-х в нейрохірургії і травматології, та кров багато разів здавав.
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26.10.2024 12:17 Ответить
Це буде безкінечно як і скиглення клована про тиск і рішучі дії когось там але не його.
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26.10.2024 12:20 Ответить
зеленский, выходи из утреннего каматоза, тут потужно надо відповісти
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26.10.2024 12:21 Ответить
З вови толку мало , Малюк з Будановим чомусь розслабились.
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26.10.2024 12:26 Ответить
Хочете так сказати прикол? Зеля - сталініст, а кумир у нього ...... тадам!!!! - саме путін.
Хоча зараз Лукамошонка - більший зразок для нашого клоуна. Саме це й планувалось - Зеля боневтікає і стає Лукамошонкою малорослявскім.
Тому і йшли орки похідними колонами і з(!!!!) СОБРом. Тому і на півдні Зеля лишив коло батальйона, ну це ж всі можуть почитати. Але заЗе до сих пір готові голосувати он скільки. Ну шо, ідіоти, чо там. Хоча слово "ідіот" це взагалі той хто забив на політ. життя, як Невзоров, проклинає політику і заклинає всіх не ходити на вибори. Певно тому шо бидло і так знайде брехуна собі по розміру. Добре якби ж то тільки брехуна. А не оманського кєйсовика. Зеля ж реально ржав в Бучі, є докази, йому оте все просто навіть подобається, він реально рже з, як він вважає, дебілів, які за нього тягнуться. Хоча, "дебіли", це занадто комплімантативкноструктивно( )
і непотужно. просто скот, хоча худоба образилась би, якщо би вміла писАти, - **** ви нас з зебидлом срав.ніл тіпа?
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26.10.2024 12:32 Ответить
Мечнікова - найважливіша лікарня для оборони Сходу. Добре, що тільки пошкоджена.
Іскандери нібито з Криму прилетіли. Чому у відповідь не в'ї..шити по криму, це легше, ніж по москві. І без розбору, можна і по Артекам різним. А потім сказати , що там був штаб кореййських бойовиків та іранських найманців...
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26.10.2024 12:33 Ответить
Зєля грає з пуйлом у піддавки. Де дрони по НПЗ? По російській енергетиці? Якщо зєля створив корупційну систему, то він сам не може бути куплений?
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26.10.2024 12:34 Ответить
ООН - терміново треба відрядити заробітчанина на крові Гутіеріша до Північної Кореї, щоб він і там ще виразив проплачену рашею занепокоєність,що до агресивних дій Ізраїлю та України проти мирних сусідів ...І одразу подати його ще раз на Премію Мира,як голуба,який вчергове обгадив ООН....
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26.10.2024 12:41 Ответить
Дуже прикро, що страждають Люди ! Жоден шматок землі не вартує людського життя.. Але, але, але.... Баблішко під час війни зросло ( у всіх нечистих ) в сотні разів.
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26.10.2024 12:51 Ответить
"Співчуття" від г@ндона?! Ти ж, курво чи приклав до цього руку, чи що там в тебе - лапкі загрібущі!
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26.10.2024 13:17 Ответить
Вова, чого ж ти ***** не закіечуешь війну? Що, комусь це вигідно? Ой, а хто у нас збагатився на мильон долларів? Хто хто.... Зелений *** і пальто. Будь ти проклят!!!!!!
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26.10.2024 13:23 Ответить
Хто веде його телеграм канал, напевно ціла група радників/помічників
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26.10.2024 13:49 Ответить
 
 