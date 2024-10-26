Ракетная атака на Днепр: повреждена больница им. Мечникова

В результате ракетного удара врага по Днепру повреждены больница имени Мечникова и обычные жилые дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что за прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам.

"В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова - и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок. В Киеве этот российский удар унес жизнь девочки - ей было всего 14 лет. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за удара по Днепру погибла жена и дочь полицейского, количество жертв возросло до 4. ФОТОРЕПОРТАЖ





























"Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника - Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Позже в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.