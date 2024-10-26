Ракетная атака на Днепр: повреждена больница им. Мечникова
В результате ракетного удара врага по Днепру повреждены больница имени Мечникова и обычные жилые дома.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что за прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам.
"В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова - и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок. В Киеве этот российский удар унес жизнь девочки - ей было всего 14 лет. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.
"Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника - Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Позже в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.
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Після обнімашок з Гутіерешем ху-йло розбомбило чергову лікарню...
А як же саміт миру?
тому податки підвищити, гайки закрутити, роздати по 1000 грн. від цього покидька
блокувати вулиці місць тцк, мусорами та тітушнею, щоб роздратувати та обурити людей
тоді вони самі попросять великого ЗЕ, щоб він здав і віддав все ,про що домовився в Омані
це такий потужний план перемоги. Перемоги хйла
Хоча зараз Лукамошонка - більший зразок для нашого клоуна. Саме це й планувалось - Зеля боневтікає і стає Лукамошонкою малорослявскім.
Тому і йшли орки похідними колонами і з(!!!!) СОБРом. Тому і на півдні Зеля лишив коло батальйона, ну це ж всі можуть почитати. Але заЗе до сих пір готові голосувати он скільки. Ну шо, ідіоти, чо там. Хоча слово "ідіот" це взагалі той хто забив на політ. життя, як Невзоров, проклинає політику і заклинає всіх не ходити на вибори. Певно тому шо бидло і так знайде брехуна собі по розміру. Добре якби ж то тільки брехуна. А не оманського кєйсовика. Зеля ж реально ржав в Бучі, є докази, йому оте все просто навіть подобається, він реально рже з, як він вважає, дебілів, які за нього тягнуться. Хоча, "дебіли", це занадто комплімантативкноструктивно( )
і непотужно. просто скот, хоча худоба образилась би, якщо би вміла писАти, - **** ви нас з зебидлом срав.ніл тіпа?
Іскандери нібито з Криму прилетіли. Чому у відповідь не в'ї..шити по криму, це легше, ніж по москві. І без розбору, можна і по Артекам різним. А потім сказати , що там був штаб кореййських бойовиків та іранських найманців...