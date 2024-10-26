Ракетна атака на Дніпро: пошкоджено лікарню ім. Мечникова

Внаслідок ракетного удару ворога по Дніпру пошкоджено лікарню імені Мечникова та звичайні житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після всього сказаного в Казані російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що за минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших наших регіонах.

"В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України - лікарню імені Мечникова - та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки - їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.