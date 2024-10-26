Ракетна атака на Дніпро: пошкоджено лікарню ім. Мечникова
Внаслідок ракетного удару ворога по Дніпру пошкоджено лікарню імені Мечникова та звичайні житлові будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Після всього сказаного в Казані російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що за минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших наших регіонах.
"В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України - лікарню імені Мечникова - та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки - їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.
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Після обнімашок з Гутіерешем ху-йло розбомбило чергову лікарню...
А як же саміт миру?
тому податки підвищити, гайки закрутити, роздати по 1000 грн. від цього покидька
блокувати вулиці місць тцк, мусорами та тітушнею, щоб роздратувати та обурити людей
тоді вони самі попросять великого ЗЕ, щоб він здав і віддав все ,про що домовився в Омані
це такий потужний план перемоги. Перемоги хйла
Хоча зараз Лукамошонка - більший зразок для нашого клоуна. Саме це й планувалось - Зеля боневтікає і стає Лукамошонкою малорослявскім.
Тому і йшли орки похідними колонами і з(!!!!) СОБРом. Тому і на півдні Зеля лишив коло батальйона, ну це ж всі можуть почитати. Але заЗе до сих пір готові голосувати он скільки. Ну шо, ідіоти, чо там. Хоча слово "ідіот" це взагалі той хто забив на політ. життя, як Невзоров, проклинає політику і заклинає всіх не ходити на вибори. Певно тому шо бидло і так знайде брехуна собі по розміру. Добре якби ж то тільки брехуна. А не оманського кєйсовика. Зеля ж реально ржав в Бучі, є докази, йому оте все просто навіть подобається, він реально рже з, як він вважає, дебілів, які за нього тягнуться. Хоча, "дебіли", це занадто комплімантативкноструктивно( )
і непотужно. просто скот, хоча худоба образилась би, якщо би вміла писАти, - **** ви нас з зебидлом срав.ніл тіпа?
Іскандери нібито з Криму прилетіли. Чому у відповідь не в'ї..шити по криму, це легше, ніж по москві. І без розбору, можна і по Артекам різним. А потім сказати , що там був штаб кореййських бойовиків та іранських найманців...