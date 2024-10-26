УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8269 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 026 28

Ракетна атака на Дніпро: пошкоджено лікарню ім. Мечникова

Внаслідок ракетного удару ворога по Дніпру пошкоджено лікарню імені Мечникова та звичайні житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після всього сказаного в Казані російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що за минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших наших регіонах.

"В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України - лікарню імені Мечникова - та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки - їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Внаслідок удару по Дніпру загинула дружина та донька поліцейського, кількість жертв зросла до 4. ФОТОрепортаж

удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву

удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву
удар по Дніпру та Києву

"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.

Автор: 

Дніпро (3303) жертви (1818) Повітряні атаки на Київ (822)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
ООН одобряє.
Після обнімашок з Гутіерешем ху-йло розбомбило чергову лікарню...
показати весь коментар
26.10.2024 11:59 Відповісти
+16
***** щоб ти здох... .
показати весь коментар
26.10.2024 12:03 Відповісти
+10
Охматдіт та Мечникова - не ескалація, партнери?????
показати весь коментар
26.10.2024 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ООН одобряє.
Після обнімашок з Гутіерешем ху-йло розбомбило чергову лікарню...
показати весь коментар
26.10.2024 11:59 Відповісти
Параша лупить ракетами, УКраїна копить похвальби Зє.
показати весь коментар
26.10.2024 12:08 Відповісти
***** щоб ти здох... .
показати весь коментар
26.10.2024 12:03 Відповісти
"....І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив Зеленський...." - так де "отвєтка"..., клоун?
показати весь коментар
26.10.2024 12:03 Відповісти
Треба терміново, потужно , по другому колу безпекові угоди переподписати. І ще пару відосів про барську тисячу записати. ***** здохне від заздрості.
показати весь коментар
26.10.2024 12:43 Відповісти
Охматдіт та Мечникова - не ескалація, партнери?????
показати весь коментар
26.10.2024 12:04 Відповісти
але партнерам сцикотно навіть в думках
показати весь коментар
26.10.2024 12:11 Відповісти
Ну вам же зовсім не сцикотно було у війну проголосувати за блазня?
показати весь коментар
26.10.2024 12:45 Відповісти
Хе, так і половина армії за нього проголосувала.
показати весь коментар
26.10.2024 13:24 Відповісти
"І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія" Джерело:

А як же саміт миру?
показати весь коментар
26.10.2024 12:08 Відповісти
ворогу глибоко начхати., але він знає, що достойного спротиву не буде
показати весь коментар
26.10.2024 12:13 Відповісти
Я не про кацапів, а про "потрендіти".
показати весь коментар
26.10.2024 12:16 Відповісти
Чомусь перестало вибухати у москалів .
показати весь коментар
26.10.2024 12:13 Відповісти
готуються до "справедливо миру" від зелінського
тому податки підвищити, гайки закрутити, роздати по 1000 грн. від цього покидька
блокувати вулиці місць тцк, мусорами та тітушнею, щоб роздратувати та обурити людей

тоді вони самі попросять великого ЗЕ, щоб він здав і віддав все ,про що домовився в Омані
це такий потужний план перемоги. Перемоги хйла
показати весь коментар
26.10.2024 12:18 Відповісти
Буданов отримав, від йермака, жовту картку...
показати весь коментар
26.10.2024 14:07 Відповісти
Свино-хробача сволота. Моя улюблена лікарня. Лікувався там у 90-х в нейрохірургії і травматології, та кров багато разів здавав.
показати весь коментар
26.10.2024 12:17 Відповісти
Це буде безкінечно як і скиглення клована про тиск і рішучі дії когось там але не його.
показати весь коментар
26.10.2024 12:20 Відповісти
зеленский, выходи из утреннего каматоза, тут потужно надо відповісти
показати весь коментар
26.10.2024 12:21 Відповісти
З вови толку мало , Малюк з Будановим чомусь розслабились.
показати весь коментар
26.10.2024 12:26 Відповісти
Хочете так сказати прикол? Зеля - сталініст, а кумир у нього ...... тадам!!!! - саме путін.
Хоча зараз Лукамошонка - більший зразок для нашого клоуна. Саме це й планувалось - Зеля боневтікає і стає Лукамошонкою малорослявскім.
Тому і йшли орки похідними колонами і з(!!!!) СОБРом. Тому і на півдні Зеля лишив коло батальйона, ну це ж всі можуть почитати. Але заЗе до сих пір готові голосувати он скільки. Ну шо, ідіоти, чо там. Хоча слово "ідіот" це взагалі той хто забив на політ. життя, як Невзоров, проклинає політику і заклинає всіх не ходити на вибори. Певно тому шо бидло і так знайде брехуна собі по розміру. Добре якби ж то тільки брехуна. А не оманського кєйсовика. Зеля ж реально ржав в Бучі, є докази, йому оте все просто навіть подобається, він реально рже з, як він вважає, дебілів, які за нього тягнуться. Хоча, "дебіли", це занадто комплімантативкноструктивно( )
і непотужно. просто скот, хоча худоба образилась би, якщо би вміла писАти, - **** ви нас з зебидлом срав.ніл тіпа?
показати весь коментар
26.10.2024 12:32 Відповісти
Мечнікова - найважливіша лікарня для оборони Сходу. Добре, що тільки пошкоджена.
Іскандери нібито з Криму прилетіли. Чому у відповідь не в'ї..шити по криму, це легше, ніж по москві. І без розбору, можна і по Артекам різним. А потім сказати , що там був штаб кореййських бойовиків та іранських найманців...
показати весь коментар
26.10.2024 12:33 Відповісти
Зєля грає з пуйлом у піддавки. Де дрони по НПЗ? По російській енергетиці? Якщо зєля створив корупційну систему, то він сам не може бути куплений?
показати весь коментар
26.10.2024 12:34 Відповісти
ООН - терміново треба відрядити заробітчанина на крові Гутіеріша до Північної Кореї, щоб він і там ще виразив проплачену рашею занепокоєність,що до агресивних дій Ізраїлю та України проти мирних сусідів ...І одразу подати його ще раз на Премію Мира,як голуба,який вчергове обгадив ООН....
показати весь коментар
26.10.2024 12:41 Відповісти
Дуже прикро, що страждають Люди ! Жоден шматок землі не вартує людського життя.. Але, але, але.... Баблішко під час війни зросло ( у всіх нечистих ) в сотні разів.
показати весь коментар
26.10.2024 12:51 Відповісти
"Співчуття" від г@ндона?! Ти ж, курво чи приклав до цього руку, чи що там в тебе - лапкі загрібущі!
показати весь коментар
26.10.2024 13:17 Відповісти
Вова, чого ж ти ***** не закіечуешь війну? Що, комусь це вигідно? Ой, а хто у нас збагатився на мильон долларів? Хто хто.... Зелений *** і пальто. Будь ти проклят!!!!!!
показати весь коментар
26.10.2024 13:23 Відповісти
Хто веде його телеграм канал, напевно ціла група радників/помічників
показати весь коментар
26.10.2024 13:49 Відповісти
 
 