В Сумах попрощались с тремя членами семьи Кушнаревых, которых убили рашисты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Анатолий Кушнарев похоронил дочь, жену и сестру - они погибли ночью 22 октября в результате атаки российских беспилотников на Сумы. Сам мужчина получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Алина Боднар.

"Российский террор - это когда мужчина хоронит свою дочь, жену и сестру... Его родные убиты 22 октября прямым попаданием российского шахеда в их дом среди ночи", - говорится в сообщении.

Анатолия Кушнарева соседи вытащили из-под завалов, а его 14-летняя дочь Аня, жена Ирина и сестра Людмила погибли мгновенно... 24 октября их похоронили... 24 октября их похоронили...

"Три гроба гражданских - это российский террор. Запускать шахеды по детским комнатам - это российский террор", - написала Боднар.

Напомним, 22 октября 2024 года около 00:02 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником жилой квартал в Сумах. Вражеский шахед попал в частный дом,







