В Сумах попрощались с тремя членами семьи Кушнаревых, которых убили рашисты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Анатолий Кушнарев похоронил дочь, жену и сестру - они погибли ночью 22 октября в результате атаки российских беспилотников на Сумы. Сам мужчина получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Алина Боднар.

"Российский террор - это когда мужчина хоронит свою дочь, жену и сестру... Его родные убиты 22 октября прямым попаданием российского шахеда в их дом среди ночи", - говорится в сообщении.

Анатолия Кушнарева соседи вытащили из-под завалов, а его 14-летняя дочь Аня, жена Ирина и сестра Людмила погибли мгновенно... 24 октября их похоронили... 24 октября их похоронили...

"Три гроба гражданских - это российский террор. Запускать шахеды по детским комнатам - это российский террор", - написала Боднар.

Напомним, 22 октября 2024 года около 00:02 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником жилой квартал в Сумах. Вражеский шахед попал в частный дом,

У Сумах попрощались з родиною, яку вбили росіяни
+20
Вічна пам'ять загиблим. Кривава помста вбивцям.
28.10.2024 11:16 Ответить
+19
Будьте прокляті рашиські варвари.
28.10.2024 11:25 Ответить
+18
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
28.10.2024 11:13 Ответить
нестерпно...
28.10.2024 11:13 Ответить
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏😢🥀
28.10.2024 17:29 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
28.10.2024 11:13 Ответить
Вічна пам'ять загиблим. Кривава помста вбивцям.
28.10.2024 11:16 Ответить
Будьте прокляті рашиські варвари.
28.10.2024 11:25 Ответить
Вибачте але це якісь дурнуваті питання. Що особисто він міг зробити проти ракет з каспію чи кацапських агентів з банкової? Хіба що героїчно загинути у посадці
28.10.2024 13:14 Ответить
28.10.2024 14:53 Ответить
Гниди кацапські.Горіть вам в пеклі.
28.10.2024 17:00 Ответить
Вічна пам 'ять нашим громадянам України та щирі співчуттчя
родині загиблих !!
Біль та сльзи .....😪😪😪
28.10.2024 17:03 Ответить
А це ,чи не родич кушнарьова,якого застрелили на мисливстві на вовка(типу випадково),якщо так - то це любітєлі узького міра,дочекалися....я не сумніваюсь,що родичі...
28.10.2024 17:17 Ответить
Нажаль дуже мало надії, що покидьки, що це скоїли, понесуть за це відповідальність
28.10.2024 20:06 Ответить
Треба рашистів завжди проклинати і всі ті сльози їм обійдуться дуже дорогою ціною(хоча ми можемо того і не знати вже)
28.10.2024 20:39 Ответить
Світла пам'ять невинним загиблим у цій війні росії проти України...
28.10.2024 20:55 Ответить
 
 