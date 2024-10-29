Убытки на 10,5 млн грн на закупке товаров для воинских частей: будут судить должностные лица Днепровского горсовета. ФОТО

Действующие и бывшие должностные лица Днепровского городского совета приобрели по завышенным ценам монокуляры ночного видения, тепловизоры, генераторы и другое имущество. Правоохранители направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Как отмечается, в апреле этого года подозрение получили директор департамента городского совета, начальники двух управлений и заместитель начальника отдела.

Что установило следствие?

Как установили оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, договоры были заключены с рядом коммерческих структур. Они за бюджетные средства закупили и поставили товары для нужд воинских частей.

Кроме того, что монокуляры, тепловизоры, генераторы, домкраты, насосы, компрессоры, инструменты и другое имущество были приобретены по завышенным ценам, они еще и не соответствовали качественным и техническим характеристикам, указанным в договорах.





Убытки государства

По данным правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составила 10,5 миллионов гривен.

"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд города Днепра. В зависимости от роли в преступной схеме, действия директора департамента городского совета, действующего и бывшего начальников двух управлений, а также экс-заместителя начальника отдела квалифицированы по ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Что чиновникам грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.