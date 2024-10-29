РУС
Убытки на 10,5 млн грн на закупке товаров для воинских частей: будут судить должностные лица Днепровского горсовета. ФОТО

Действующие и бывшие должностные лица Днепровского городского совета приобрели по завышенным ценам монокуляры ночного видения, тепловизоры, генераторы и другое имущество. Правоохранители направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Как отмечается, в апреле этого года подозрение получили директор департамента городского совета, начальники двух управлений и заместитель начальника отдела.

Что установило следствие?

Как установили оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, договоры были заключены с рядом коммерческих структур. Они за бюджетные средства закупили и поставили товары для нужд воинских частей.

Кроме того, что монокуляры, тепловизоры, генераторы, домкраты, насосы, компрессоры, инструменты и другое имущество были приобретены по завышенным ценам, они еще и не соответствовали качественным и техническим характеристикам, указанным в договорах.

Убытки государства

По данным правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составила 10,5 миллионов гривен.

"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд города Днепра. В зависимости от роли в преступной схеме, действия директора департамента городского совета, действующего и бывшего начальников двух управлений, а также экс-заместителя начальника отдела квалифицированы по ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Что чиновникам грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Днепр (4502) коррупция (8635) Нацполиция (16771) закупки (817)
Лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення, - Опендатабот

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі - це 27 вироків.
29.10.2024 11:19 Ответить
так это еще копейки....
29.10.2024 11:23 Ответить
29.10.2024 12:07 Ответить
зато бруківкою все місто обклали. суки!
29.10.2024 12:11 Ответить
думаю, що там зоооовсім не 10,5 мільонів, а значно більше.
29.10.2024 12:12 Ответить
Цікаво а скільки поставила Краматорська міська рада?
29.10.2024 13:33 Ответить
Коли вже Філатова ************?
29.10.2024 22:03 Ответить
 
 