Убытки на 10,5 млн грн на закупке товаров для воинских частей: будут судить должностные лица Днепровского горсовета. ФОТО
Действующие и бывшие должностные лица Днепровского городского совета приобрели по завышенным ценам монокуляры ночного видения, тепловизоры, генераторы и другое имущество. Правоохранители направили обвинительный акт в отношении фигурантов в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.
Как отмечается, в апреле этого года подозрение получили директор департамента городского совета, начальники двух управлений и заместитель начальника отдела.
Что установило следствие?
Как установили оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, договоры были заключены с рядом коммерческих структур. Они за бюджетные средства закупили и поставили товары для нужд воинских частей.
Кроме того, что монокуляры, тепловизоры, генераторы, домкраты, насосы, компрессоры, инструменты и другое имущество были приобретены по завышенным ценам, они еще и не соответствовали качественным и техническим характеристикам, указанным в договорах.
Убытки государства
По данным правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составила 10,5 миллионов гривен.
"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд города Днепра. В зависимости от роли в преступной схеме, действия директора департамента городского совета, действующего и бывшего начальников двух управлений, а также экс-заместителя начальника отдела квалифицированы по ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Что чиновникам грозит?
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі - це 27 вироків.