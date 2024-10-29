Збитки на 10,5 млн грн на закупівлі товарів для військових частин: судитимуть посадовців Дніпровської міськради. ФОТО

Чинні та колишні посадовці Дніпровської міської ради придбали за завищеними цінами монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно. Правоохоронці скерували обвинувальний акт відносно фігурантів до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як зазначається, у квітні цього року підозру отримали директор департаменту міської ради, начальники двох управлінь та заступник начальника відділу.

Що встановило слідство?

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, договори були укладені з низкою комерційних структур. Вони за бюджетні кошти закупили та поставили товари для потреб військових частин.

Окрім того, що монокуляри, тепловізори, генератори, домкрати, насоси, компресори, інструменти та інше майно були придбані за завищеними цінами, вони ще й не відповідали якісним та технічним характеристикам, зазначених у договорах.





Збитки держави

За даними правоохоронців, сума завданих збитків становила 10,5 мільйонів гривень.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпра. Залежно від ролі у злочинній схемі, дії директора департаменту міської ради, чинного та колишнього начальників двох управлінь, а також ексзаступника начальника відділу кваліфіковані за ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Що чиновникам загрожує?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.