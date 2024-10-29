РУС
Премьер Норвегии Стере на встрече с Зеленским анонсировал увеличение военной помощи Украине

В Рейкьявике президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, главная тема встречи - поддержка Украины на поле боя, в дипломатической и финансовой сферах. Премьер-министр Норвегии рассказал о намерении увеличить помощь.

"Как я вчера и говорил, сейчас мы в парламенте имеем на рассмотрении договор о предоставлении помощи Украине до 2030 года", - отметил Йонас Гар Стере.

Зеленський та Стере

Что известно о помощи Норвегии Украине?

Он отметил, что по программе, которая была рассчитана до 2027 года, Норвегия оказывала Украине поддержку в объеме 1,5 млрд долл. в год. Согласно новой инициативе, эта сумма будет увеличиваться.

Во время встречи обсудили также оборонное сотрудничество с другими партнерами и долгосрочное взаимодействие по безопасности, в частности НАТО для Украины, "План победы" и совместную с партнерами стратегию приближения мира.

"Среди основных тем переговоров - ключевые потребности Украины: усиление противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей. Также речь шла о работе на уровне команд для увеличения производства различных военных средств, в частности ПВО.

Отдельный фокус разговора - переброска северокорейских военных в зону боевых действий. Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере отметили, что важно дать совместный решительный ответ на этот вызов", - резюмировали в Офисе Президента.

Зеленский Владимир (21990) Норвегия (745) помощь (8119)
Приїхав мужик,подивився на бородату обдовбану істоту і зрозумів,що потрібно допомагати Україні бо з таким призедентом хана державі
29.10.2024 16:04 Ответить
Прем'єр Норвегії Стере

Стьоре, двійочники!
29.10.2024 17:16 Ответить
Правильно произносить Стёре.
29.10.2024 19:53 Ответить
 
 