Скандал вокруг Аллеи защитников в Киеве: муниципальная охрана помешала высадке деревьев. ФОТО

29 октября родственники и близкие павших на фронте воинов пришли в Офис Президента, чтобы передать обращение к Владимиру Зеленскому. Они утверждают, что собрались, чтобы высадить деревья и продолжить Аллею памяти защитников на улице Оранжерейной, а им помешали работники муниципальной охраны, ссылаясь на запрет от Киевской городской госадминистрации.

На улице Оранжерейной собрались около 20 работников муниципальной охраны. Они не позволяли продолжать Аллею памяти защитников, которая была заложена 14 октября 2022 года, и высаживать деревья в честь погибших на фронте воинов. Именно с такой инициативой утром туда пришли действующие военные и родственники павших военнослужащих. Возмущенные этим фактом, они записали обращение к Владимиру Зеленскому и поехали в Офис Президента, чтобы лично его передать. Они призвали президента вмешаться в ситуацию. Обращение подписали более 400 представителей семей погибших воинов.

"Обратились 400 семей погибших Героев... к киевской власти о поддержке и участии в расширении Аллеи памяти защитников. Здесь было запланировано мероприятие по высадке багряных кленов в честь наших погибших воинов.... Вместе с тем реализация данного мероприятия была заблокирована городским советом. На сегодня на Аллее памяти защитников Украины уже размещены имена почти 500 наших павших Героев", - говорится в обращении к президенту.

Как рассказала представительница семей павших воинов Татьяна, муниципальная охрана дежурит здесь круглосуточно.

"Здесь стояла одна машина с представителями муниципальной стражи, а то, что сейчас приехала пресса, то они выложили еще один наряд и полицию. Полиции я донесла информацию о том, что мы здесь собираемся делать... Что просто запишем обращение к президенту при поддержке наших военных", - рассказала женщина.

По ее словам, с просьбой продлить Аллею памяти защитников на этом месте обращались в КГГА и в ОП, а также в посольства США, Германии и Великобритании.

"Также во все министерства были поданы обращения, заявления, подписи киевлян, многие организации присоединились к этому, чтобы помощи в этом деле и деревья благотворители предоставили бесплатно", - отметила Татьяна.

Когда же полиция на месте спросила у организаторов разрешение на продолжение Аллеи памяти, оказалось, что такого документа у них с собой нет

"Мы возмущены, что нам приходится доказывать, что это герои, что эту Аллею не надо сносить. Нам приходится доказывать, что мы можем ее просто деревьями украсить. Расширить, поставить несколько стел памяти. Мы это все делаем для Украины, для свободного государства, для наших потомков", - отметили военные, которые пришли к ОП, чтобы передать обращение о расширении Аллеи памяти на Оранжерейной.

Как отмечается, это уже не первый скандал за последние дни вокруг Аллеи защитников на Оранжерейной. 21 октября городские власти опубликовали объяснение, что Аллею сносить не будут, после того, как в соцсетях появилась информация, что сделать это хочет руководство Лукьяновского заповедника, потому что она расположена именно в пределах этой охранной зоны.

Отреагировали в КГГА и на возмущение людей, что якобы там рядом хотят установить очередной МАФ. В пресс-службе столичной администрации заверили, что Аллея обустроена у ограждения кладбища по согласованию с городскими властями, а городской коммунальный ритуальный магазин, о котором говорится как МАФ - это сооружение на входе в заповедник, размещенное там много лет. Магазин находится на балансе Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника. Здание коммунального ритуального магазина просто будет приведено в порядок, пояснили в КГГА.