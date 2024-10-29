РУС
Скандал вокруг Аллеи защитников в Киеве: муниципальная охрана помешала высадке деревьев. ФОТО

29 октября родственники и близкие павших на фронте воинов пришли в Офис Президента, чтобы передать обращение к Владимиру Зеленскому. Они утверждают, что собрались, чтобы высадить деревья и продолжить Аллею памяти защитников на улице Оранжерейной, а им помешали работники муниципальной охраны, ссылаясь на запрет от Киевской городской госадминистрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Алея пам’яті на Оранжерейній

На улице Оранжерейной собрались около 20 работников муниципальной охраны. Они не позволяли продолжать Аллею памяти защитников, которая была заложена 14 октября 2022 года, и высаживать деревья в честь погибших на фронте воинов. Именно с такой инициативой утром туда пришли действующие военные и родственники павших военнослужащих. Возмущенные этим фактом, они записали обращение к Владимиру Зеленскому и поехали в Офис Президента, чтобы лично его передать. Они призвали президента вмешаться в ситуацию. Обращение подписали более 400 представителей семей погибших воинов.

"Обратились 400 семей погибших Героев... к киевской власти о поддержке и участии в расширении Аллеи памяти защитников. Здесь было запланировано мероприятие по высадке багряных кленов в честь наших погибших воинов.... Вместе с тем реализация данного мероприятия была заблокирована городским советом. На сегодня на Аллее памяти защитников Украины уже размещены имена почти 500 наших павших Героев", - говорится в обращении к президенту.

Как рассказала представительница семей павших воинов Татьяна, муниципальная охрана дежурит здесь круглосуточно.

"Здесь стояла одна машина с представителями муниципальной стражи, а то, что сейчас приехала пресса, то они выложили еще один наряд и полицию. Полиции я донесла информацию о том, что мы здесь собираемся делать... Что просто запишем обращение к президенту при поддержке наших военных", - рассказала женщина.

Муніціпальна варта на Алеї пам’яті на Оранжерейній

Читайте также: Мемориал Аллеи памяти защитников в Киеве расширят, высадив красные клены.

По ее словам, с просьбой продлить Аллею памяти защитников на этом месте обращались в КГГА и в ОП, а также в посольства США, Германии и Великобритании.

"Также во все министерства были поданы обращения, заявления, подписи киевлян, многие организации присоединились к этому, чтобы помощи в этом деле и деревья благотворители предоставили бесплатно", - отметила Татьяна.

Когда же полиция на месте спросила у организаторов разрешение на продолжение Аллеи памяти, оказалось, что такого документа у них с собой нет

"Мы возмущены, что нам приходится доказывать, что это герои, что эту Аллею не надо сносить. Нам приходится доказывать, что мы можем ее просто деревьями украсить. Расширить, поставить несколько стел памяти. Мы это все делаем для Украины, для свободного государства, для наших потомков", - отметили военные, которые пришли к ОП, чтобы передать обращение о расширении Аллеи памяти на Оранжерейной.

Как отмечается, это уже не первый скандал за последние дни вокруг Аллеи защитников на Оранжерейной. 21 октября городские власти опубликовали объяснение, что Аллею сносить не будут, после того, как в соцсетях появилась информация, что сделать это хочет руководство Лукьяновского заповедника, потому что она расположена именно в пределах этой охранной зоны.

Отреагировали в КГГА и на возмущение людей, что якобы там рядом хотят установить очередной МАФ. В пресс-службе столичной администрации заверили, что Аллея обустроена у ограждения кладбища по согласованию с городскими властями, а городской коммунальный ритуальный магазин, о котором говорится как МАФ - это сооружение на входе в заповедник, размещенное там много лет. Магазин находится на балансе Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника. Здание коммунального ритуального магазина просто будет приведено в порядок, пояснили в КГГА.

а муніципальна охорона не хоче мобілізуватись? нахіба взагалі вони потрібні, офіційні тітушки?
29.10.2024 17:12 Ответить
+23
а що це таке - муніціпальна охорона ? ..я так розумію що цим покидькам плачу з.п.
29.10.2024 17:12 Ответить
+20
От цих можна і потрібно мобілізовувати пачками, як і поліцію охорони.
29.10.2024 17:15 Ответить
а муніципальна охорона не хоче мобілізуватись? нахіба взагалі вони потрібні, офіційні тітушки?
29.10.2024 17:12 Ответить
Так само, як і приватні охоронні фірми типу Шериф чи ДСО. Купа підкачаних мужиків, які вміють поводитися зі зброєю...
29.10.2024 17:21 Ответить
1. навіщо потрібна т.зв. "муніципальна охорона", якщо є поліція ?
2. чиїм коштом утримуються ці "тітушки в законі"?

місце дармоїдів - на фронті ! 👿
29.10.2024 17:44 Ответить
У них бронь. Вони діячі пересувного цирку!
29.10.2024 18:00 Ответить
Звісно не хочуть! Саме для того туди і йшли! Кличку вони потрібні віджимати землі під дикі забудови та ганяти протестувальників! Ще й вдягли їх ніби воїнів! Цю банду треба поголовно в ТЦК! В нас і в поліції нероб вистачає!
29.10.2024 19:37 Ответить
а що це таке - муніціпальна охорона ? ..я так розумію що цим покидькам плачу з.п.
29.10.2024 17:12 Ответить
Кличка разрекламированная служба охраны, херня которая не имеет никаких прав ни на что, но на обеспечении Киева, то есть за наши налоги
29.10.2024 18:08 Ответить
В Києві земля дорога
29.10.2024 17:12 Ответить
От цих можна і потрібно мобілізовувати пачками, як і поліцію охорони.
29.10.2024 17:15 Ответить
Які кабанюри.
29.10.2024 17:15 Ответить
На якій підставі на них військова форма?
29.10.2024 17:21 Ответить
Просто пікскель..де завгодно купити можна..

Але - реально вже начасі їх діяльність прикрити.
29.10.2024 17:29 Ответить
просто під час військового стану цивільним заборонено носити військову форму

про що постійно нагадують по радіо

.
29.10.2024 17:46 Ответить
Я в курсах. Не просто військову - а ту, що може навіть нагадувати.
29.10.2024 19:45 Ответить
вірно !

навіть нагадувати військову, бо це привід для знешкодження носіїв форми як ворожої ДРГ

на дворі війна і френдлі фаєр можна отримати льогко

.
29.10.2024 19:59 Ответить
Все норм. Нам, військовим заборонили носити військову форму за межами частини. Так що військових можна легко відрізнити від цивільних. (сарказм, якщо що)
29.10.2024 20:02 Ответить
військовий однострій, це те що передбачено для ЗСУ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства оборони України (МОУ) та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військових формувань , створених відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 законів , все решта не військова.
29.10.2024 20:23 Ответить
Це не військова форма, це їхні однострої - "койот"
29.10.2024 18:41 Ответить
а отже, НЕ наші, а "німці" (орки) і можна відкривати вогонь на ураження...

відповідно до воєнного стану

.
29.10.2024 18:58 Ответить
Що з вами?? Мунварта - це офіційна організація. Які німці? Тут один написав - "піксєл" - і всі повторюють маячню
29.10.2024 19:03 Ответить
якщо орк вдягнутий як орк та діє проти родичів загиблих Воїнів, то він дійсно орк ! 👿

а військову форму (будь яку) заборонено носити цивільним по Закону !

є у цих пц. оливкова форма а ля ЗЄльоний, ото хай і носять.... поки що
29.10.2024 19:38 Ответить
Вам скільки років? Який орк? Цю структуру створив в тому числі мій загиблий побратим Володимир Сергієвський, вони діють згідно законів, досить писати маячню на форумі
29.10.2024 19:47 Ответить
якого Закону ?
Закони приймає ВР, до вашого відома,

а ці пц. - незаконне бандформування на утриманні киян
29.10.2024 20:02 Ответить
діє проти родичів загидлих, а що родичам загиблих можна садити дерева де їм хочеться? є визначені межі алеї, все, збільшать посадять ще, я розмію, що всім хочеться в пам'ять своїх рідних посадити дерево, але алея не гумова. може потім визначать інше місце.
29.10.2024 20:26 Ответить
Хоч один притомний коментар. Так і бабця сідає в підземному переході і вважає, що вона має повне право там торгувати. Я розумію, що не від гарного життя, але з точки зору закону - це порушення
30.10.2024 12:46 Ответить
Мунварта - офіційно відкошують. Яка з них зараз користь?
29.10.2024 19:47 Ответить
користь по охороні незаконних забудовників

для охорони порядку є Поліція,
для охорони безпеки - Нац.Гвардія та Тероборона
цього більше ніж досить !

пц.-дезертирів з т.зв. муДохорони пора забирати на фронт! 👿

показать весь комментарий
29.10.2024 20:06 Ответить
Точно підліток. Куріть Гугл - Закон України про Муніціпальну варту. Ах, да: закони ще приймає місцева влада
29.10.2024 20:14 Ответить
все правильно, крім, закони у нас приймає тільки ВР.
29.10.2024 20:27 Ответить
Добре. Тоді завтра заїду в КМВА і розпущу Київраду
29.10.2024 20:40 Ответить
От вам і Віталька-мер....
29.10.2024 17:29 Ответить
віталька - Вмер...

.
29.10.2024 18:24 Ответить
Кличка на мило ! 👿
29.10.2024 17:47 Ответить
Ще не закінчилась війна, а владні бариги вже:

"мы вас туда не посылали"

про то нам пробубонить ввечері Гундос?
- про здані за жовтень 500 кв.км. української землі?
- чи про те як плюють на Пам'ять полеглих Героїв ?

.
29.10.2024 17:53 Ответить
Если оставить 5 полицейских в отделе где штат 20 (любой службы)а остальных мобелезировать а эти дать понять либо работаете по должности либо окоп ,у нас появится полиция а не бандформирования для отжима денег у населения ,не справятся на фронт, академии каждый год дают новых.
29.10.2024 19:03 Ответить
та тут йдеться НЕ про поліцію, які працюють відповідно до Закону про поліцію, а про якихось мутних чуваків у військовій формі, права та обов'язки котрих не відомі і невідомо ким затверджені
29.10.2024 19:42 Ответить
хрюзге, вони діють відповідно до Закону, але ти не вкурсі, бо ти хрюзге бот, і вони не у військовій формі, але і це ти не знаєш, бо ти тупе хрюзге швайн.
29.10.2024 20:30 Ответить
Я обурена місцем де створили Аллею Героїв!!! Другорядная вулиця, вздовж задрищеного паркана!!!!! Люди віддали життя, іх фото потрібно встановлювати на самой центральной вулиці!!! Хрещатик!!!!!
29.10.2024 19:51 Ответить
так!
але ж бачите, навіть десь на задвірках столиці Алея Героїв муляє похоронні мафи

котлован на Алеї Небесної Сотні вже готовий для Меморіалу Героїв !

.
29.10.2024 20:11 Ответить
Власть уже посадила миллиард деревьев
Хватит , это перебор .
В Украине без одобрения гаранта ... незаконно
29.10.2024 20:53 Ответить
Проблема в муніципальній охороні, тобто кличківських посіпаках, а йдуть жалітися до зенелоха - логіка вумнго наріду в дії.
29.10.2024 22:03 Ответить
 
 