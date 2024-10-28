Мемориал Аллеи памяти защитников в Киеве расширят, высадив красные клены.

29 октября в Киеве расширят мемориал Аллеи памяти защитников Украины, высадив красные клены в честь воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Участие в этом примут военные, матери, женщины, дети и семьи погибших военных.

К председателю военной государственной администрации обратились 400 семей погибших Героев, среди которых Герои Украины, положившие свою жизнь за независимость и свободное будущее страны. Они попросили власти Киева поддержать расширение Аллеи памяти защитников Украины.

На Аллее памяти защитников Украины размещены имена почти 500 павших воинов. Семьи погибших героев, военные, матери, женщины, дети при поддержке подразделений Киевской городской администрации, Зеленстроя, ДЭУ Шевченковского района обустроят места для установки мемориалов.

"Каждый в Украине должен быть всегда благодарным всем тем нашим людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины и ради нашего, украинского, национального достоинства, свободного и независимого будущего", - отметили организаторы мероприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле Михайловского собора открыли мемориал в честь павших разведчиков. ФОТОрепортаж