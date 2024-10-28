РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7534 посетителя онлайн
Новости Война
1 252 4

Мемориал Аллеи памяти защитников в Киеве расширят, высадив красные клены.

Меморіал Алеї пам’яті захисників у Києві розширять: висадять багряні клени

29 октября в Киеве расширят мемориал Аллеи памяти защитников Украины, высадив красные клены в честь воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Участие в этом примут военные, матери, женщины, дети и семьи погибших военных.

К председателю военной государственной администрации обратились 400 семей погибших Героев, среди которых Герои Украины, положившие свою жизнь за независимость и свободное будущее страны. Они попросили власти Киева поддержать расширение Аллеи памяти защитников Украины.

На Аллее памяти защитников Украины размещены имена почти 500 павших воинов. Семьи погибших героев, военные, матери, женщины, дети при поддержке подразделений Киевской городской администрации, Зеленстроя, ДЭУ Шевченковского района обустроят места для установки мемориалов.

"Каждый в Украине должен быть всегда благодарным всем тем нашим людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины и ради нашего, украинского, национального достоинства, свободного и независимого будущего", - отметили организаторы мероприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле Михайловского собора открыли мемориал в честь павших разведчиков. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26138) мемориал (159) память (1504)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Весь світ живе своім життям - а нас знищують
показать весь комментарий
28.10.2024 13:41 Ответить
бо 21 квітня 2019 р ми (всі МИ, українці)

обрали Національну катастрофу

.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:33 Ответить
Не всі. Але померли чи страждають і ті, хто закликав не обирати катастрофу і зовсім не причетні до того страшного вибору зевироку!
показать весь комментарий
28.10.2024 18:38 Ответить
100 відсотків
показать весь комментарий
28.10.2024 15:29 Ответить
 
 