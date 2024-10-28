Меморіал Алеї пам’яті захисників у Києві розширять, висадивши багряні клени

29 жовтня у Києві розширять меморіал Алеї пам’яті захисників України, висадивши багряні клени на честь воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Участь у цьому візьмуть військові, матері, жінки, діти та родини загиблих військових.

До голови військової державної адміністрації звернулися 400 родин загиблих Героїв, серед яких Герої України, які поклали своє життя за незалежність та вільне майбутнє країни вони попросили владу Києва підтримати розширення Алеї пам’яті захисників України.

На Алеї пам’яті захисників України розміщено імена майже 500 полеглих воїнів. Родини загиблих героїв, військові, матері, жінки, діти за підтримки підрозділів Київської міської адміністрації, Зеленбуду, ШЕУ Шевченківського району облаштують місця для встановлення меморіалів.

"Кожен в Україні має бути завжди вдячним усім тим нашим людям, які зробили свій найголовніший вибір у житті, вибір на користь України й заради нашої, української, національної гідності, вільне та незалежне майбутнє", - зазначили організатори заходу.

