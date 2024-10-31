РУС
7 435 21

Удар КАБом по многоэтажке в Харькове: два человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте авиаудара России по многоэтажке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Погиб 1 ребенок, пострадало 35 человек, из них - один ребенок. Спасены 3 человека", - говорится в сообщении.

Разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибшему мальчику было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами.

"Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - отметил Синегубов.

По состоянию на 6.40 Синегубов сообщил, что увеличилось количество погибших.

"Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Харькове продолжается спасательная операция, под завалами может быть ребенок. ФОТОрепортаж

Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня

Харьков (7748) КАБ (436)
Топ комментарии
+16
А ще є виродки, при владі, які виконують оманські договорняки! І всі це терплять! Ганьба!!!
31.10.2024 06:56 Ответить
31.10.2024 06:56 Ответить
+14
І це ще є виродкі,які чекають цю моазоту.
31.10.2024 06:42 Ответить
31.10.2024 06:42 Ответить
+11
Особливо цинічно виглядає мерzотна оон,
разом із своїми філіями типа магате, юнеско та іншими проплаченими гнид@ми
31.10.2024 07:50 Ответить
31.10.2024 07:50 Ответить
Комментировать
31.10.2024 06:42 Ответить
Так що вибори не на чвсі
31.10.2024 08:41 Ответить
31.10.2024 08:41 Ответить
І при чому тут бомбування рашистами ж/б ?? Логіка якась має бути у вас ??
31.10.2024 12:26 Ответить
31.10.2024 12:26 Ответить
і в Харкові їх вистачає
31.10.2024 10:03 Ответить
31.10.2024 10:03 Ответить
Таке у Харкові 24/7. Тримайтесь, харків'яни.
31.10.2024 06:54 Ответить
31.10.2024 06:54 Ответить
Цю хвору потвору -терориста Путіна в кінці кінців зупинять? Не хоче захід допомагати , тоді на кожний прильот повинно відбуватись подібне в Білгороді.
31.10.2024 06:58 Ответить
31.10.2024 06:58 Ответить
Цю хвору потвору підтримує 150 мільйонів свинособачої сарани.
31.10.2024 08:06 Ответить
31.10.2024 08:06 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,ворог відчув свою безкарність ,допоки не будуть знищуватись російські міста допоки не буде знищуватись колоборанська мерзота, ворпог буде творити геноцид.
31.10.2024 07:20 Ответить
31.10.2024 07:20 Ответить
Коли вже роз'їбуть на паРаші будинки із підарами уззкімі???
31.10.2024 07:23 Ответить
31.10.2024 07:23 Ответить
И етого террориста ***** убивающего людей, поддерживают многие западные и американские лидеры. Мало того, они еще как вассалы ***** ездят по миру и запугивают другие страны чтобы ставали на сторону кремлевского режима а то ***** сделает с ними будет то же самое что с Украиной
31.10.2024 07:30 Ответить
31.10.2024 07:30 Ответить
Особливо цинічно виглядає мерzотна оон,
разом із своїми філіями типа магате, юнеско та іншими проплаченими гнид@ми
31.10.2024 07:50 Ответить
31.10.2024 07:50 Ответить
Ізраїль уже послав ООН подалі, якщо ще раша, то хто їм складатиметься на зарплати?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:43 Ответить
31.10.2024 10:15 Ответить
31.10.2024 10:15 Ответить
Не буду говорити про рф, бо рівень моєї ненависті давно досяг піку. Хочу сказати про нас, у Харкові загинули діти, от чи не можна на державному рівні вивезти дітей з Харкова, всих дітей, як у Лондоні було у Другу Світову. Хіба у нас нема нормальних умов десь у Франківську чи під Ужгородом, щоб забезпечити нормальну освіту і проживання дітей з таких міст як Харків чи Суми. Нахер ті марафони по телевізору за мільйони, нахер ті дерева що висаджують по містах та зробіть ви санаторій, табір ще щось щоб забрати дітей з під удару божевільних орків.
31.10.2024 10:22 Ответить
31.10.2024 10:22 Ответить
Та кажуть що в Франіку та Ужгороді дорого беруть за житло. Харків'янам не по кишені. Деяки поїхали, поневірялися, та й повернулися до Харкова.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:25 Ответить
вивезти всіх дітей з 80-км зони (бо це ж не лише про Харків)?
це мабуть не менше 500 тисяч. в таикх містах маса дітей евакуйованих з прифронтових
це без батьків чи з батьками? Дорослих як, залишити? Це ще 3-4 мільйони.

А мета яка - щоб вам не стресувати, читаючи новини?
31.10.2024 14:35 Ответить
31.10.2024 14:35 Ответить
 
 