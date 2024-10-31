Удар КАБом по многоэтажке в Харькове: два человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте авиаудара России по многоэтажке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Погиб 1 ребенок, пострадало 35 человек, из них - один ребенок. Спасены 3 человека", - говорится в сообщении.

Разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибшему мальчику было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами.

"Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - отметил Синегубов.

По состоянию на 6.40 Синегубов сообщил, что увеличилось количество погибших.

"Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении.

