Удар КАБом по многоэтажке в Харькове: два человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте авиаудара России по многоэтажке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Погиб 1 ребенок, пострадало 35 человек, из них - один ребенок. Спасены 3 человека", - говорится в сообщении.
Разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди.
По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибшему мальчику было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами.
"Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - отметил Синегубов.
По состоянию на 6.40 Синегубов сообщил, что увеличилось количество погибших.
"Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении.
разом із своїми філіями типа магате, юнеско та іншими проплаченими гнид@ми
це мабуть не менше 500 тисяч. в таикх містах маса дітей евакуйованих з прифронтових
це без батьків чи з батьками? Дорослих як, залишити? Це ще 3-4 мільйони.
А мета яка - щоб вам не стресувати, читаючи новини?