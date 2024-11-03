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Новости Фото Война
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На фронте погибли боец Берсерк ​​и медик Валькирия из 3-й ОШБ. ФОТО

На фронте вместе со своим парнем, воином Третьей штурмовой бригады Данилом (Берсерк) погибла боевой медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия", которая также служила в 3-й ОШБр.

Трагическую новость в соцсети Instagram сообщила медицинская служба 3-й ОШБр, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша посестра Валькирия - на щите... Валькирия была примером достоинства и силы. Всегда стремилась совершенствовать свои навыки, чтобы еще эффективнее помогать тем, кто в этом нуждался. Ее путь для всех нас является примером - путем отваги, решимости и постоянного движения вперед", - говорится в сообщении.

медикиня Валькірія загинула на фронті

В 3-й ОШБр рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ Валькирия присоединилась к ТрО "Азов" Киев.

Девушка спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой.

Волонтер и руководитель отдела связи ОО "Альвіс" Лилия Матвеева в соцсети Facebook сообщила, что Валькирия погибла на фронте вместе со своим парнем Данилом (Берсерк), воином Третьей штурмовой бригады.

На фронті загинули боєць і медикиня 3-ї ОШБр Берсек і Валькірія

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", - написала волонтер.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр дронами-камикадзе уничтожили два БТР оккупантов, а также взорвали укрытие минометчиков. ВИДЕО

Автор: 

военнослужащие (6204) потери (4464) 3-я Отдельная штурмовая бригада (454)


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Топ комментарии
+90
Вічна память Героям,жах і трегедія для родичів(
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03.11.2024 20:16 Ответить
+69
На Небі додалися дві зірочки...
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03.11.2024 20:19 Ответить
+63
Для всієї України!
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03.11.2024 20:26 Ответить
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Вічна память Героям,жах і трегедія для родичів(
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03.11.2024 20:16 Ответить
Для всієї України!
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03.11.2024 20:26 Ответить
Царство Небесне Героям!🙏🙏🙏😢🥀
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04.11.2024 08:25 Ответить
На Небі додалися дві зірочки...
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03.11.2024 20:19 Ответить
+
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03.11.2024 20:20 Ответить
Вічна пам'ять! Герої не вмирають!
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03.11.2024 20:25 Ответить
На жаль, загинули достойні люди. Вічна пам'ять
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03.11.2024 20:33 Ответить
Гине цвiт нацii... Як тяжко...🥺😢
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04.11.2024 08:27 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Героям...
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03.11.2024 20:40 Ответить
Валькірії забирають полеглих героїв з поля бою у Вальгаллу, де вони вічно бенкетують за столом Одина, а потім б'ються на мечах, щоб знову померти в славній битві, а затим відродитися для вічного життя, пити хмільний мед, веселитися і співати пісні про подвиги найнесамовитіших воїнів, - берсерків.

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03.11.2024 20:59 Ответить
Хай вони там відірвуться на славу ! Смерть ворогам !
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03.11.2024 21:05 Ответить
Как же нужны были бы такие люди всему обществу после войны? Именно те, что с войны. Ведь шваль и биомусор как всегда уцелеет---клятвоотступники, иноверцы, инородцы, пройдохи, урки, залётные, номенклатура! Некому будет выжечь, зарыть, вздёрнуть, вытереть об асфальт. Вечная Слава погибшим за свободу и независимость нашей Родины!
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03.11.2024 21:03 Ответить
+++++ Люто плюсую !
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04.11.2024 08:12 Ответить
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03.11.2024 21:23 Ответить
Вічна пам'ять Захисниці України . На жаль гине цвіт нації.
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03.11.2024 21:38 Ответить
великі втрати ...
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03.11.2024 21:42 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
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03.11.2024 22:21 Ответить
Героям Слава !
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03.11.2024 22:30 Ответить
Честь 🫡🇺🇦.
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04.11.2024 06:24 Ответить
Коли ж той рашківський підар захлиблецься кров'ю?

Герої залишаються навіки з народом України!
Слава Героям!
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04.11.2024 08:39 Ответить
коли вже наш асфальтоукладчик кровю захлебнеться,і грішми вкраденими в солдат - подавиться.
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04.11.2024 08:44 Ответить
Вічна пам'ять Героям!
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04.11.2024 09:29 Ответить
Красива пара, яскраві обидва. Боляче. Дуже боляче. Молоді, сильні, шляхетні.. Співчуття побратимам та рідним Героїв. Плачемо разом з вами((.
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04.11.2024 10:12 Ответить
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04.11.2024 14:14 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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04.11.2024 15:02 Ответить
Вічна Пам'ять.
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04.11.2024 17:48 Ответить
ХАЙ ЗЕЛЯ ВІДПОВІСТЬ ДЕ ТАКИХ ЩЕ ЗНАЙТИ !!!???
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06.11.2024 20:38 Ответить
 
 