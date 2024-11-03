На фронте погибли боец Берсерк ​​и медик Валькирия из 3-й ОШБ. ФОТО

На фронте вместе со своим парнем, воином Третьей штурмовой бригады Данилом (Берсерк) погибла боевой медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия", которая также служила в 3-й ОШБр.

Трагическую новость в соцсети Instagram сообщила медицинская служба 3-й ОШБр, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша посестра Валькирия - на щите... Валькирия была примером достоинства и силы. Всегда стремилась совершенствовать свои навыки, чтобы еще эффективнее помогать тем, кто в этом нуждался. Ее путь для всех нас является примером - путем отваги, решимости и постоянного движения вперед", - говорится в сообщении.

В 3-й ОШБр рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ Валькирия присоединилась к ТрО "Азов" Киев.

Девушка спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой.

Волонтер и руководитель отдела связи ОО "Альвіс" Лилия Матвеева в соцсети Facebook сообщила, что Валькирия погибла на фронте вместе со своим парнем Данилом (Берсерк), воином Третьей штурмовой бригады.

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", - написала волонтер.

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