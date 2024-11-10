Рашисты ударили по Одессе беспилотниками: есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадал один человек. ВИДЕО+ФОТО

Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.

Предварительно - пострадал один человек.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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