Рашисты ударили по Одессе беспилотниками: есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадал один человек. ВИДЕО+ФОТО
Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.
Предварительно - пострадал один человек.
Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий10.11.2024 07:45 Ответить Мне нравится 1
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