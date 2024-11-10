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Рашисты ударили по Одессе беспилотниками: есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадал один человек. ВИДЕО+ФОТО

Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.

Предварительно - пострадал один человек.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада
Масований удар по Одесі дронами 10 листопада

беспилотник (3586) Одесса (7879) Шахед (981)


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Щось дуже останні дні Одесу мордують(Чи не думають ще й її ***** додати((коридор в Крим і до Гагаузії?(((
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10.11.2024 07:45 Ответить
 
 