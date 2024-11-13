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Родственники "слуги народа" Касая во время войны купили недвижимость в Дубае на миллион долларов, - СМИ. ФОТО

Дочь и племянник народного депутата "Слуги народа" из оборонного комитета Геннадия Касая во время войны приобрели элитную недвижимость в Дубае на более чем один миллион долларов. Эту недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Схемы" нашли у дочери и племянника народного депутата четыре элитных апартамента в ОАЭ стоимостью более 1 миллиона долларов.

Донька та племінник нардепа Касая придбали нерухомість в ОАЕ

Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, свои первые квартиры члены семьи Касая приобрели в апреле 2022 года.

Полина Касай, на тот момент 22-летняя дочь нардепа "Слуги народа", купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен на момент покупки).

В том же месяце и году 25-летний племянник депутата, Александр Касай, приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за 202,5 тысячи долларов (6 миллионов гривен на момент покупки).

Родина нардепа Касая придбала нерухомість в ОАЕ

Следующую и самую дорогую квартиру - в элитном комплексе Palm Views West стоимостью почти в 330 тысяч долларов (более 12 миллионов гривен на момент покупки) - Александр Касай приобрел в августе 2022 года.

Родина нардепа Касая придбала нерухомість в ОАЕ

В феврале 2023 года племянник нардепа приобрел еще один объект недвижимости в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллионов гривен на момент покупки) - снова в Studio One.

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Официального объяснения происхождения средств на элитную недвижимость в Эмиратах у родственников народного депутата от фракции "Слуга Народа" Геннадия Касая "Схемы" не нашли.

Сейчас дочери нардепа и владелицы дубайской недвижимости Полине Касай 25 лет, работает - копирайтеркой. От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц журналисты узнали, что официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около 3 миллионов гривен - это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.

дочка нардепа Касая придбала нерухомість в Дубає

Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно декларации избранника от "Слуги народа", в то же время - с 2021 по 2022 год - вместе заработали около 1,5 миллиона гривен, больше половины из которых - зарплата народного депутата. Это в шесть раз меньше, чем стоит квартира Полины в Дубае. Сумма сбережений супругов в тот период почти не менялись.

доходи нардепа Касая

Племянник нардепа 27-летний Александр Касай, за предыдущие два года вложил в элитную недвижимость Эмиратов 770,000 долларов (более 27 миллионов гривен). Деньги зарабатывал спортом и бизнесом.

племінник нардепа Касая

В 2021 году тогда еще 24-летний гандболист Александр Касай получил долю в бизнесе - в области авиации. Его папа, Павел Касай, тогда был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сичи", близким к президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву. В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем 7% акций в научно-производственной фирме "МС АВИА-ГРЕЙД". В июне 2021-го, Александр Касай был среди основателей в Турции компании Vector Avia. Летом 2023 года украинские СМИ сообщили, что Vector Avia поставила Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.

Читайте также: Племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки, - УП. ВИДЕО

После скандала с поставками одежды для армии, 6 февраля 2023 года, племянник Геннадия Касая, Александр Касай вышел из соучредителей турецкой Vector Avia. Через два дня он приобрел свою третью квартиру в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллионов гривен на момент покупки) в Studio One. Полгода спустя, в августе, он лишился своей доли в 7% и в украинской компании "МС АВИА-ГРЕЙД".

"Схемы" спросили у Геннадия Касая о происхождении средств его семьи на недвижимость в ОАЭ. Общаться по телефону с журналистами он не захотел, но на письменные вопросы ответил.

Родина нардепа Касая придбала нерухомість в ОАЕ

Народный депутат отметил, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник - взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним относительно своих финансовых решений.

Автор: 

депутат (3315) Дубай (62) недвижимость (817) Слуга народа (2630) Касай Геннадий (7)


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Топ комментарии
+42
Карупция,какая карупция?Ми даже нє панімаєм шо ета такоє... Вєрєщук.
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12.11.2024 23:53
+29
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1856430036464890040 1 ч

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12.11.2024 23:54
+22
Гидко і бридко стає від ненажерливих слуг уродів , які нічим
не гребують заради особистої наживи ,
всіх на мило 😡
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12.11.2024 23:54
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Правила форума Совет форумчан
Частину наколядували, а частину заробили наполегливою працею на буряках, або комбайні.
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12.11.2024 23:51 Ответить
І шо ви йому зробите?
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13.11.2024 00:42 Ответить
Я дулю показав. Тільки він її не побачив.
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13.11.2024 01:06 Ответить
Не дулю треба показувати, а дуло.
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13.11.2024 02:14 Ответить
на фото бидляча харя зеленого урода,який цілодобово "піклується" про свого дебільного виборця
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13.11.2024 09:45 Ответить
ZeІУДУ і ойго КУРАТОРА ЕРМАКА під трибунал‼️САМЕ він ПРИЗНАЧАЄ і КРИШУЄ всіх посібників рашистськоі Федерації ,повний саботаж ПРОТИДІЇ АГРЕСОРУ ! ЗЕМРАЗОТА ВБИВ , НАДІЮ І ПРАГНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО БОРОТЬБИ, Системною ЗРАДОЮ і МЕГАМАРОДЕРСТВОМ у всіх сферах НА КОРИСТЬ ТЕРРОРИСТІВ !Хто Касая , призначив в комітет оборони , як і безмозглу - ЕРМАК &axe, ФСБшні виродок ВИКОНУЮТЬ д'явольский ОМАНСКІЙ ПЛАН !
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13.11.2024 14:13 Ответить
Карупция,какая карупция?Ми даже нє панімаєм шо ета такоє... Вєрєщук.
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12.11.2024 23:53 Ответить
Нє-нє-нє!!! То Порошенко підкинув.
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12.11.2024 23:53 Ответить
Гидко і бридко стає від ненажерливих слуг уродів , які нічим
не гребують заради особистої наживи ,
всіх на мило 😡
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12.11.2024 23:54 Ответить
миллион баксов нацарювать, это еще по-божески.
отмечу тем не менее полное отсутствие вкуса у ********. они б еще вместо пары студий на рыло в дубаях прикупили б сотню-другую собачих будок и скворечников.
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13.11.2024 00:48 Ответить
Можна подумати, що він мільйон нацарював і все потратив і племінникам пороздавав. Собі ж геть нічого навіть на чорний день не лишив.
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13.11.2024 06:24 Ответить
Та не думаю, що він збирався там жити. В Україні уже є новий соціальний прошарок- квартирні рантьє. "Інваліди", які нлохи мають по 5-10 квартир. Аматори - 1-2.
Ану киньте в мене камінь, я ж зачепив багатьох українчиків
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13.11.2024 11:18 Ответить
усе вірно роблять, нагрібають для майбутніх поколінь! А потім з їхніх внуків-правнуків повиходять подібні "маски" і будуть запускати ракети в космос на ваші гроші, а ми зникнемо внебутті часів.
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13.11.2024 09:37 Ответить
Їх онуки- правнуки ніяких ракет у космос не запусять. Для цього потрібно мізки мати, а не ненаситний шлунок.
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13.11.2024 11:14 Ответить
а ви з тих хто гадає, що у маска є мізки? Залишили йому копальні у південній Африці дорогоцінних камінь, звідти гроші. + вірно робив вложення у чужі мізки, купляв, отримував, лизва де і кому треба. Свого нічого, подивіться на його власний дийзайн кібертраку, це просто жесть.
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22.11.2024 07:16 Ответить
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1856430036464890040 1 ч

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12.11.2024 23:54 Ответить
І оце в когось хватило совісті отаке плести проти мальчіка? Та він тільки но розпочав свій путь к успєху, а його отак...сволочі !
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12.11.2024 23:55 Ответить
та про куртки для військових вже всі забули, давайте вже щось нове.
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12.11.2024 23:56 Ответить
Яка розумна родина. Самородки. І навіщо ті дисертації з економіки та фінансів захищати??? Ось з кого треба приклад брати.
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13.11.2024 00:04 Ответить
Яка ж мразота заведена во владу...Тварюки, на крові Героїв жирують...Невже та Рада навіть 10 відсотків порядних депутатів не набрала??
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13.11.2024 00:05 Ответить
Не тими відсотками оперуєте. Треба не нижче 73%.
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13.11.2024 00:07 Ответить
Злодіям з банди Єрмака-Зеленського можна все - кради скільки влізе... помагай москальським окупантам скільки завгодно...
Так вирішив наймудріший в світі Український народ в 2019році.
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13.11.2024 00:09 Ответить
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13.11.2024 00:15 Ответить
Для Служок це "великий ривок" а точніше Великий Хапок, бо поки не повернулися люди з фронту..... а прийдуть вони дуже злі - країну пограбовано, перспективи знищено, жирні пики знущаються над тими хто залишився ще й зневажають закон абсолютно відкрито.
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13.11.2024 00:16 Ответить
дуже сподіваюся, що 73% задоволені...
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13.11.2024 00:16 Ответить
Так сколько же "косарей" у того Касая? С таким счастьем - и на свободе! По нынешним временам он висеть должен, примерно как Муссолини.
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13.11.2024 00:19 Ответить
нєту у ніх мєтода проти Кості Саприкіна...
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13.11.2024 00:32 Ответить
Купили.Ну і що далі?
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13.11.2024 00:37 Ответить
Одразу видно, що ви Маркса/Енгельса не читали: гроші-товар-гроші (тільки більша сума, ніж попередня).
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13.11.2024 00:47 Ответить
Смотрю в книгу вижу фигу: "... официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около 3 миллионов гривен - это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае."
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13.11.2024 01:13 Ответить
Согласен -все эти расследования-публикации заканчиваются фигой под носом обывателя.И все.
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13.11.2024 12:26 Ответить
Тільки ІДІОТИ купують нерухомість у Дубаї!
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13.11.2024 00:45 Ответить
Яка різниця куди вивозять награбоване. Треба було в Лондон? Це по-європейськи?
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13.11.2024 05:16 Ответить
Зе-команда - сортір з опаришами.
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13.11.2024 00:47 Ответить
Кто-то в окопах. Кто-то недвигу скупает в Дубаях. Все это плохо закончится.
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13.11.2024 01:11 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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13.11.2024 05:27 Ответить
А кто был его подельником в Минобороны? Из-за таких сволочей на фронте гибнут украинские ребята !
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13.11.2024 06:33 Ответить
Сподіваюсь всі депутати в єдиному пориві скасують в бюджеті на 25 рік статтю видатків на зарплати всім депутатам без виключення!
Бо це скотство отримувати зарплату з бюджету воюючої країни і красти як в останній день життя!

Зарплату депутатам взагалі треба скасувати як і всі на світі пільги!! Назавжди!!!
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13.11.2024 06:48 Ответить
Пора вождю вже пам'ятники ставити , силіконові .
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13.11.2024 08:00 Ответить
Так от чому лідер призначив день дбр .тому що вони шобло нетрогають. поки ті мародерять і з ним діляться
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13.11.2024 08:03 Ответить
... ,, все чисто " .
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13.11.2024 08:07 Ответить
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13.11.2024 08:33 Ответить
Най воно йому боком вилізе!
Банду геть!
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13.11.2024 08:58 Ответить
Люди добрі, не будьте такими жорстокими. Він ж не від партії Порошенко, він людина нашого потужного Лідера. Він свій. Трохи вкрав, з ким не буває.
Зрозуміти і вибачити
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13.11.2024 10:01 Ответить
Що сказати ВІН тут ні до чого. Повертати гроші треба з донські і сина. Як каже Касай, вони дорослі.
Фінансова мусить блокувати майно доки не будуть сплачені податки з незадекларованих "зароблених" міліонів + пєня + інфляція + штраф + неможливість зайняття цими особами державних посад.
Як в Європі. Ми ж в Європу ідемо чи ні?
А так то взагалі, великі питання до беб, набу, сап, фінансової ...( Скільки вам там ще броньованих бюджетників-дармоїдів?) ....
.....чому про такі справи повідомляють журналісти а не ви? За що вас ВСІХ годують???
Посадили би тоді на початку Касая за куртки, і не було би всього цього наступного схематозу.
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13.11.2024 10:06 Ответить
Чому ми не в НАТО?
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13.11.2024 10:57 Ответить
Це вже не перший випадок зашквара - придбання нерухомості за кордоном з сумнівним джерелом походження коштів від Слуг урода. Вони ж не готівкою вивозять кошти для придбання нерухомості- то як таке відбувається і це питання до Нацбанку який контролює банківську систему України, а якщо готівка ти питання до митниц
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13.11.2024 11:11 Ответить
это другое, да Отупевшие зелеДрочеры??
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13.11.2024 11:15 Ответить
Передвиборна заповітна фраза, я вам скажу одне, що у нас буде все, але я не сказав що у вас буде все , шановні...
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13.11.2024 11:44 Ответить
До 2019 года они помойкам шлялись, но 2019 год подкинул шанс. Теперь они озолотились с помощью одурманенных лохозавров. Часть из этих лохозавров до сих пор, уставившись в телевизор с улыбкой дауна и затуманенными глазами жует зеленую жувачку и балдеют от чувства того, что не дали клятому шоколаду себя грабить
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13.11.2024 11:53 Ответить
ЗЕ!
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13.11.2024 12:07 Ответить
А зліва новина про те що ми знову втратили території ! А це прямий зв'язок.
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13.11.2024 12:31 Ответить
а де зелений муділа куницький слуга єврейського народа . де ця потвора придбала квартирку і де він взагалі може зєбанати знають ??????? може його десь ..замачілі.. і потрібно по списку квартальному чергового муділу привести до присяги ???????
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13.11.2024 12:54 Ответить
а потом Трам выходит и говорит заморозка войны по линия боев. а че так ? и за спиной Украины говорят про переговоры.
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13.11.2024 13:26 Ответить
Коли вас вже порозриває гади ,ось такі "патріоти" дорвались до влади і що найогидніше що це робится під час війни ,отак би заарештувати все майно всі кошти для ЗСУ ,але де там в нас такі і судді.
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13.11.2024 14:59 Ответить
зато с холопов дерут три шкуры фин.мониторингом за купленный в рассрочку бензогенератор
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13.11.2024 16:02 Ответить
****** твари мрази! люди последние 100 грн на армию, а эти гниды миллионы в карманы
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13.11.2024 16:28 Ответить
Может кто то скажет что ЗЕ вообще об этом не знал? Нехватка дронов говоришь , донатов мало стало , ну ну.... Ответы под ногами лежат, так это благодаря Цензор Нет со ссылкой на https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-sluha-narodu-kasay-apartamenty-dubay/33199180.html Радио Свобода, продавило уже , дальше не куда.....
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13.11.2024 17:26 Ответить
Цим вже нікого не здивуєш!
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13.11.2024 17:42 Ответить
а може вона супер ескортниця насосала.
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13.11.2024 18:24 Ответить
 
 