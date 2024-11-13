Родственники "слуги народа" Касая во время войны купили недвижимость в Дубае на миллион долларов, - СМИ. ФОТО
Дочь и племянник народного депутата "Слуги народа" из оборонного комитета Геннадия Касая во время войны приобрели элитную недвижимость в Дубае на более чем один миллион долларов. Эту недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам.
Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Схемы" нашли у дочери и племянника народного депутата четыре элитных апартамента в ОАЭ стоимостью более 1 миллиона долларов.
Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, свои первые квартиры члены семьи Касая приобрели в апреле 2022 года.
Полина Касай, на тот момент 22-летняя дочь нардепа "Слуги народа", купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен на момент покупки).
В том же месяце и году 25-летний племянник депутата, Александр Касай, приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за 202,5 тысячи долларов (6 миллионов гривен на момент покупки).
Следующую и самую дорогую квартиру - в элитном комплексе Palm Views West стоимостью почти в 330 тысяч долларов (более 12 миллионов гривен на момент покупки) - Александр Касай приобрел в августе 2022 года.
В феврале 2023 года племянник нардепа приобрел еще один объект недвижимости в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллионов гривен на момент покупки) - снова в Studio One.
Официального объяснения происхождения средств на элитную недвижимость в Эмиратах у родственников народного депутата от фракции "Слуга Народа" Геннадия Касая "Схемы" не нашли.
Сейчас дочери нардепа и владелицы дубайской недвижимости Полине Касай 25 лет, работает - копирайтеркой. От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц журналисты узнали, что официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около 3 миллионов гривен - это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.
Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно декларации избранника от "Слуги народа", в то же время - с 2021 по 2022 год - вместе заработали около 1,5 миллиона гривен, больше половины из которых - зарплата народного депутата. Это в шесть раз меньше, чем стоит квартира Полины в Дубае. Сумма сбережений супругов в тот период почти не менялись.
Племянник нардепа 27-летний Александр Касай, за предыдущие два года вложил в элитную недвижимость Эмиратов 770,000 долларов (более 27 миллионов гривен). Деньги зарабатывал спортом и бизнесом.
В 2021 году тогда еще 24-летний гандболист Александр Касай получил долю в бизнесе - в области авиации. Его папа, Павел Касай, тогда был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сичи", близким к президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву. В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем 7% акций в научно-производственной фирме "МС АВИА-ГРЕЙД". В июне 2021-го, Александр Касай был среди основателей в Турции компании Vector Avia. Летом 2023 года украинские СМИ сообщили, что Vector Avia поставила Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.
После скандала с поставками одежды для армии, 6 февраля 2023 года, племянник Геннадия Касая, Александр Касай вышел из соучредителей турецкой Vector Avia. Через два дня он приобрел свою третью квартиру в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллионов гривен на момент покупки) в Studio One. Полгода спустя, в августе, он лишился своей доли в 7% и в украинской компании "МС АВИА-ГРЕЙД".
"Схемы" спросили у Геннадия Касая о происхождении средств его семьи на недвижимость в ОАЭ. Общаться по телефону с журналистами он не захотел, но на письменные вопросы ответил.
Народный депутат отметил, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник - взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним относительно своих финансовых решений.
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не гребують заради особистої наживи ,
всіх на мило 😡
отмечу тем не менее полное отсутствие вкуса у ********. они б еще вместо пары студий на рыло в дубаях прикупили б сотню-другую собачих будок и скворечников.
Ану киньте в мене камінь, я ж зачепив багатьох українчиків
Ukrainian
https://x.com/ukrainiansfirst
@ukrainiansfirst
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https://x.com/ukrainiansfirst/status/1856430036464890040 1 ч
Так вирішив наймудріший в світі Український народ в 2019році.
Бо це скотство отримувати зарплату з бюджету воюючої країни і красти як в останній день життя!
Зарплату депутатам взагалі треба скасувати як і всі на світі пільги!! Назавжди!!!
Банду геть!
Зрозуміти і вибачити
Фінансова мусить блокувати майно доки не будуть сплачені податки з незадекларованих "зароблених" міліонів + пєня + інфляція + штраф + неможливість зайняття цими особами державних посад.
Як в Європі. Ми ж в Європу ідемо чи ні?
А так то взагалі, великі питання до беб, набу, сап, фінансової ...( Скільки вам там ще броньованих бюджетників-дармоїдів?) ....
.....чому про такі справи повідомляють журналісти а не ви? За що вас ВСІХ годують???
Посадили би тоді на початку Касая за куртки, і не було би всього цього наступного схематозу.