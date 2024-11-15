Памятники Пушкину и Лермонтову демонтировали в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
В Кривом Роге демонтировали памятники российским поэтам Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину.
Об этом пишет местное издание "На часі", передает Цензор.НЕТ.
Ранее в городе демонтировали только памятник Максиму Горькому возле школы №71.
Сегодня, 15 ноября, демонтировали памятник Лермонтову на проспекте Центральном и Пушкину - на улице Горных инженеров.
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Головне - вій йде - і дай Боже продовжуватиметься до повного стирання касапської нечисті будь-де.
русскіх придумав сралін
Коли прийшли комуністи не було ні росіян ні русских - дивись "перепис населення 1926 року"
А РПЦ признає вчення Будди?
БУДЬ-ЯКИЙ пам'ятник - це перш за все ПРОПАГАНДА.
А пропаганда чужого - це загроза ДЕРЖАВНОСТІ.
До прикладу - при сраліні скірізь стояли ДВА памятники - ленін-та-сралін.
Прийшов хрущов - ЗНІС ВСІ сотні тисяч пам'ятників сраліну.
найди зараз ХОЧ ОДНИН бюстік сраліну в музеї??? - не знайдеш - все переплавили та рознесли на каміння.
Ти но, Друже почитай, не історію буддизму - і історію ІНДУЇЗМУ, коли більш пізній буддизм в агресивній формі просто "придушував" древній індуїзм та навязував "нову" релігію.
Буддисти не гребували знищувати памятники індуїстів і ставити натомість Будду.
Подумай над цим.
БЕЗ Аргументів чому вони кати - кожен придумає СВОЄ - один буде цитувати "пращайнемітаярасія" другий "улукаморьядубзеленій".
Політично-правильно - організувати МУЗЕЙ Аргументів - де чітко пояснено ЧОМУ вони ПРОТИ України - і там поставити їхні бюстікі.
До прикладу - аспушкін - БУВ ЦАРЕ-УГОДНІКОМ, а рускій цар гнобив та убивав на війнах Українців, забороняв Українську мову... Тому аспушкін - поплічник катів Українськог народу - лизоблюд і приспособлєнец.
Тому політично-правильний саме варіант "хрущова" - все переплавити передробити і просто забути.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 Військовий Микільський собор споруджений за кошти Гетьмана Івана Мазепи, зруйнований у 1934 році.
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