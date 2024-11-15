Пам’ятники Пушкіну та Лермонтову демонтували у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі демонтували пам'ятники російським поетам Михайлу Лермонтову та Олександру Пушкіну.

Про це пише місцеве видання "На часі", передає Цензор.НЕТ.

Раніше у місті демонтували лише пам'ятник Максиму Горькому біля школи №71.

Сьогодні, 15 листопада, демонтували пам'ятник Лермонтову на проспекті Центральному та Пушкіну на вулиці Гірничих інженерів.

Читайте: Пам’ятник Пушкіну знесуть в Одесі, усі відповідні розпорядження підписано, - ОВА









