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Пам’ятники Пушкіну та Лермонтову демонтували у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі демонтували пам'ятники російським поетам Михайлу Лермонтову та Олександру Пушкіну.

Про це пише місцеве видання "На часі", передає Цензор.НЕТ.

Раніше у місті демонтували лише пам'ятник Максиму Горькому біля школи №71.

Сьогодні, 15 листопада, демонтували пам'ятник Лермонтову на проспекті Центральному та Пушкіну на вулиці Гірничих інженерів.

Читайте: Пам’ятник Пушкіну знесуть в Одесі, усі відповідні розпорядження підписано, - ОВА

Пам'ятники Лермонтову та Пушкіну демонтували у Кривому Розі
Пам'ятники Лермонтову та Пушкіну демонтували у Кривому Розі
Пам'ятники Лермонтову та Пушкіну демонтували у Кривому Розі
Пам'ятники Лермонтову та Пушкіну демонтували у Кривому Розі
Пам'ятники Лермонтову та Пушкіну демонтували у Кривому Розі

Автор: 

демонтаж (192) Кривий Ріг (1358) пам’ятник (928) Пушкін Олександр (47)


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Топ коментарі
+12
наконец-то. *****
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15.11.2024 14:04
+11
Ключове слово тут - "демонтували". Не "знесли". Це означає, що будуть вони зберігатися десь у спецхранах музеїв і чекати свого часу. А потім їх торжествєнно відновлять на своїх місцях на бажання стурбованої культурної общєствєнності.
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15.11.2024 14:01
+10
Знадобилось тільки 10 років війни. "Рішуче та оперативно" ліквідовано пам'ятник руцької імперії
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15.11.2024 14:02
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Зеленский красавчик.
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15.11.2024 13:57 Відповісти
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15.11.2024 16:03 Відповісти
Вот видите. При Зеленском поломали гораздо больше памятников оккупантов.
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15.11.2024 16:14 Відповісти
Нажаль на демонтаж памятників потрібні кошти, час, натхнення - тому цей процесс на десятки років.
Головне - вій йде - і дай Боже продовжуватиметься до повного стирання касапської нечисті будь-де.
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15.11.2024 16:16 Відповісти
Ключове слово тут - "демонтували". Не "знесли". Це означає, що будуть вони зберігатися десь у спецхранах музеїв і чекати свого часу. А потім їх торжествєнно відновлять на своїх місцях на бажання стурбованої культурної общєствєнності.
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15.11.2024 14:01 Відповісти
Знадобилось тільки 10 років війни. "Рішуче та оперативно" ліквідовано пам'ятник руцької імперії
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15.11.2024 14:02 Відповісти
Ого, які стійкі. До цього часу за ''оте'' трималися. Напевне під особистим патронатом найвеличнішевшивого.
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15.11.2024 14:03 Відповісти
наконец-то. *****
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15.11.2024 14:04 Відповісти
Скавчання на болотах : Мы вам ракеты и дроны присылаем, а вы неблагодарные , памятники Пушкину и Лермонтову демонтируете?
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15.11.2024 14:15 Відповісти
Так, между прочим: 26 февраля 2001 года мулла Мухаммед Омар издал декрет о разрушении всех неисламских памятников в Афганистане. Претворяя декрет в жизнь, в марте того же года талибы взорвали две гигантские статуи Будды, вырезанные в скалах Бамиана в III и в VI в.
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15.11.2024 14:17 Відповісти
Так, между прочим: после прихода к власти коммунистов, (на которых дрочит вся россия, включая путина, на секундочку) было уничтожено более 25000 церквей, сотня тысяч часовен и несметное количество памятников, включая памятники архитектуры и памятные мемориалы. Так что афганские талибы - дети по сравнению с россиянами.
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15.11.2024 14:37 Відповісти
россиян придумав алкоголік ельцин
русскіх придумав сралін
Коли прийшли комуністи не було ні росіян ні русских - дивись "перепис населення 1926 року"
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15.11.2024 16:10 Відповісти
Будда не признавав Бога - тому для Ісламу він шайтан. Ти здивований?
А РПЦ признає вчення Будди?
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15.11.2024 16:13 Відповісти
При чем тут кто кого признавал, а кто нет? Памятники уничтожать нельзя. Ни плохие, ни хорошие. Только уродливые и малоценные. Если даже на данном этапе нашей истории нам не нравится тот или иной персонаж, то просто поставьте рядом с этим памятником еще один, на котором будут высечены его грехи перед нашим народом. Например Пушкин в своей Полтаве прославлял победу Петра над шведами и Мазепой, Булгаков через своих персонажей обзывал украинцев нехорошими словами, Сталин устроил голодомор и убил тысячи и тысячи украинских интеллигентов и чернорубашечников и т.д. Внесите их в базу "Миротворец" если хотите. (шутка). Но разрушать памятники, еще раз говорю, нельзя. Помнить нужно и плохое и хорошее, что было в нашей истории.
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16.11.2024 10:48 Відповісти
Друже ти просто мало прочитав історичних архівних ПЕРШОДЖЕРЕЛ - а не історичних підручників.
БУДЬ-ЯКИЙ пам'ятник - це перш за все ПРОПАГАНДА.
А пропаганда чужого - це загроза ДЕРЖАВНОСТІ.
До прикладу - при сраліні скірізь стояли ДВА памятники - ленін-та-сралін.
Прийшов хрущов - ЗНІС ВСІ сотні тисяч пам'ятників сраліну.
найди зараз ХОЧ ОДНИН бюстік сраліну в музеї??? - не знайдеш - все переплавили та рознесли на каміння.
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16.11.2024 12:09 Відповісти
І ще добавлю стосовно буддизму.
Ти но, Друже почитай, не історію буддизму - і історію ІНДУЇЗМУ, коли більш пізній буддизм в агресивній формі просто "придушував" древній індуїзм та навязував "нову" релігію.
Буддисти не гребували знищувати памятники індуїстів і ставити натомість Будду.
Подумай над цим.
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16.11.2024 12:15 Відповісти
Я вас розумію, але всерівно не згоден. Ці пам,ятники можуть буті як пропагандою, так і контпропагандою. Це залежить від того, як цей пам,ятник преподнести. Я вже вище писав, що може бути пам, ятник і сталіну і леніну, але з підписом, що це були кати україньского та іньших народів з кратким переліком їх злодіянь. Можуть бути і іньши більш креативни варіанти.
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16.11.2024 12:42 Відповісти
Нє, Друже - так не працює - просто напис "були кати" - цього ЗАМАЛО.
БЕЗ Аргументів чому вони кати - кожен придумає СВОЄ - один буде цитувати "пращайнемітаярасія" другий "улукаморьядубзеленій".
Політично-правильно - організувати МУЗЕЙ Аргументів - де чітко пояснено ЧОМУ вони ПРОТИ України - і там поставити їхні бюстікі.
До прикладу - аспушкін - БУВ ЦАРЕ-УГОДНІКОМ, а рускій цар гнобив та убивав на війнах Українців, забороняв Українську мову... Тому аспушкін - поплічник катів Українськог народу - лизоблюд і приспособлєнец.
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16.11.2024 12:52 Відповісти
Ну хоча би так.
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16.11.2024 12:56 Відповісти
Це кошутє гроші - тому цього не зроблять.
Тому політично-правильний саме варіант "хрущова" - все переплавити передробити і просто забути.
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16.11.2024 13:00 Відповісти
https://vechirniy.kyiv.ua/news/53272/ Знищеніені пам'ятки Києва.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 Військовий Микільський собор споруджений за кошти Гетьмана Івана Мазепи, зруйнований у 1934 році.
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15.11.2024 17:33 Відповісти
Богоявленський собор Братського Монастиря - визначна сакральна пам'ятка, пов'язана з ім'ям Івана Мазепи та епохи козацького бароко.. Знаходився на Контрактовій площі та був окрасою старовинного Подолу. Біля південної частини Собору містилася могила Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, який похований на цьому місці у 1622 році. У радянські часи храм спіткала трагічна доля. Святиню визнали такою, що не має історичної цінності та було висаджено у повітря у 1935 році.
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15.11.2024 17:34 Відповісти
Давайте проведемо-
Поєтичний конкурс...

Може Я стану...
На мсце Лермонтова...
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15.11.2024 14:18 Відповісти
А коли демонтують в центрі Полтави російсько-імперський пам'ятник-стелу з двоголовим мутантом на вершечку в "честь" битви 1709 року між військами правителя пітьми Пєтра Пєрвого і європейською армією шіедського короля Карла Дванадцятого ?
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15.11.2024 14:19 Відповісти
Дебилизм для плебса... Эти поэты никак не виноваты в сегодняшней войне и наоборот боролись с царизмом на рабссее. Лучше бы бабло отправили для нужд ЗСУ в сегодняшней войне с путлером и его рашоорками.
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15.11.2024 14:23 Відповісти
"... боролись з царизмом..." - хіба що в юні роки, а потім оспівували російську імперію, її загарбницьки війни. Радив би почитати книгу Е.Томпсон "Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм"
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15.11.2024 14:39 Відповісти
Ви думаєте, москвомозкі вміють читати?
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15.11.2024 15:00 Відповісти
Где воевал, украинец?
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15.11.2024 15:02 Відповісти
Из серии "Книги для детей"? Вот спасибо, вот это фолиант исторической аналитики, однако. Всегда детские книги читаете для укрепления своего мировоззрения?
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15.11.2024 15:21 Відповісти
Пример "воспевания" есть?
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15.11.2024 15:36 Відповісти
https://vechirniy.kyiv.ua/news/53272/ Найбільш цінною втратою для Києва була історична забудова Хрещатика, знищена радянського владою у перші дні німецької окупації.

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15.11.2024 17:30 Відповісти
Нехай не забудуть поставити нові. Мама-**** Рима, сепар папік і янелоху. Тріо 73 процентів
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15.11.2024 14:24 Відповісти
А що робив пушкін і лермонтов у Кривому Розі? Мабуть те що й ленін.
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15.11.2024 14:27 Відповісти
Цікавий напис на фотографіях, "на часі" На часі це потрібно було зробити якщо не в 2014, то в 2015 точно, а не кричати на всю країну про патріотизм.
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15.11.2024 14:48 Відповісти
"На часі" - це потрібно було ще в 1991 році зробити!
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15.11.2024 16:09 Відповісти
а богдана хмельницького за що ?

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15.11.2024 14:51 Відповісти
Якась ж сволота неосвічена здасть на металобрухт і купить собі кроссовер.
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15.11.2024 14:56 Відповісти
вий московських метастаз яких ~ 20-30 відсотків в Україні не слухайте , зносьте всі мітки московії рішуче і без жалю , негайно
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15.11.2024 14:58 Відповісти
А в Одесі досі не демонтували те що по закону потрібно демонтувати. Бо мер - мародер і громадянин росії не хоче цього. Зеля його кришує, а Кіпер тільки папери підписує ,но не контролує виконання законів. Закон - що дишло!
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15.11.2024 15:01 Відповісти
Интересно, а какое отношение имеют эти личности к Кривому Рогу🤔😁
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15.11.2024 15:04 Відповісти
Может пушкин и лермонтов стрелялись в дуэли в Кривом Роге? Да нет, и такого не было 🤪🤣
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15.11.2024 15:07 Відповісти
давно пора было эту нечисть рашисткую снести к ******!интересно,сколько ещё этого говна в Украине стоит?
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15.11.2024 15:14 Відповісти
Вілкули здалися....
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15.11.2024 15:19 Відповісти
Цікаво, а скільки ще такого москальського псевдо-культурного лайна ще досі залишається стояти в Україні.?
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15.11.2024 16:35 Відповісти
усе- до кавы в крыму пару дней
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15.11.2024 16:39 Відповісти
Та і йух з ними!
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15.11.2024 16:43 Відповісти
 
 