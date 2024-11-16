Оккупанты нанесли авиаудар по Иванополью на Донетчине: разрушено админздание, поврежден десяток жилых домов. ФОТОрепортаж

Сегодня утром вражеская авиация попала двумя управляемыми авиабомбами в административное здание в с. Иванополье Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло частичное разрушение, а также возгорание кровли здания. Меньше чем за час спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.









Также в результате обстрелов повреждения получили 10 частных жилых домов.