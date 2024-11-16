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Оккупанты нанесли авиаудар по Иванополью на Донетчине: разрушено админздание, поврежден десяток жилых домов. ФОТОрепортаж

Сегодня утром вражеская авиация попала двумя управляемыми авиабомбами в административное здание в с. Иванополье Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло частичное разрушение, а также возгорание кровли здания. Меньше чем за час спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.

наслідки удару по Іванопіллю
наслідки удару по Іванопіллю
наслідки удару по Іванопіллю
наслідки удару по Іванопіллю

Также в результате обстрелов повреждения получили 10 частных жилых домов.

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648) ГСЧС (4967)


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