Окупанти завдали авіаудару по Іванопіллю на Донеччині: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено десяток житлових будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку ворожа авіація поцілила двома керованими авіабомбами в адміністративну будівлю у с. Іванопілля Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, відбулося часткове руйнування, а також загоряння покрівлі будівлі. Менше ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.









Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків.