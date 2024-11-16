Окупанти завдали авіаудару по Іванопіллю на Донеччині: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено десяток житлових будинків. ФОТОрепортаж
Сьогодні зранку ворожа авіація поцілила двома керованими авіабомбами в адміністративну будівлю у с. Іванопілля Краматорського району Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, відбулося часткове руйнування, а також загоряння покрівлі будівлі. Менше ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.
Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків.
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