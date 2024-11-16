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Окупанти завдали авіаудару по Іванопіллю на Донеччині: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено десяток житлових будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку ворожа авіація поцілила двома керованими авіабомбами в адміністративну будівлю у с. Іванопілля Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, відбулося часткове руйнування, а також загоряння покрівлі будівлі. Менше ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.

наслідки удару по Іванопіллю
наслідки удару по Іванопіллю
наслідки удару по Іванопіллю
наслідки удару по Іванопіллю

Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків.

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447) ДСНС (5105)


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