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Последствия комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Киеву. Сначала запустили "шахеды", затем атаковали ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"В Печерском районе произошло возгорание кровли 5-этажного жилого дома, частичное разрушение кровли. Повреждена квартира на 5 этаже. Обнаружена одна пострадавшая, которую передали бригаде скорой помощи. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.

В Деснянском районе, также падение обломков на открытой территории и на крышу недостроя. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории в Днепровском районе столицы.

Также читайте: Россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы

Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада

Автор: 

Киев (25521) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+28
Схоже що прямих влучань не було,слава Богу!Подяка хлопцям з ППО і союзникам!!!!
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17.11.2024 08:16
+13
це посилання від ***** до клоунів, які сьогодні будуть мітингувати у Берліні
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17.11.2024 08:18
+12
Домовитися з божевільним маніяком Путлером неможливо.
Один із найбільших обстрілів України 17 листопада - це відповідь президента Кацапстану Володимира Адольфовича Путлера всім, хто останнім часом мав з ним переговори
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17.11.2024 10:42
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Схоже що прямих влучань не було,слава Богу!Подяка хлопцям з ППО і союзникам!!!!
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17.11.2024 08:16 Ответить
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ!❤️
Героям Слава! 💙💛
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17.11.2024 09:26 Ответить
тьху, а ваш Зевс, чи що там у вас може знищити Патрушева? тоді й не будете сравити його, просто обстріли закінчаться.
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17.11.2024 11:15 Ответить
це посилання від ***** до клоунів, які сьогодні будуть мітингувати у Берліні
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17.11.2024 08:18 Ответить
Т яке там посилання тим клоунам! Ті клоуни йому взагалі до дупи!
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17.11.2024 08:42 Ответить
Домовитися з божевільним маніяком Путлером неможливо.
Один із найбільших обстрілів України 17 листопада - це відповідь президента Кацапстану Володимира Адольфовича Путлера всім, хто останнім часом мав з ним переговори
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17.11.2024 10:42 Ответить
Животне, ти не в курсі шо офігєнний комплімент пуйлу зробило?
Гітлер воював добровольцем довго і я думаю шо всі хто "Куклєр" пише на *****, повинні здохнути, бо реально ідіоти. Виродки тупі, а чо не Путлін? Чи Путнін? типу - сралін і члєнін?
"йуморіст" ти вільнобожий. до речі, придурок, ти собі сидиш далеко, а переговори ведуть ті хто в сто, в тисячу разів розумніші за амебу(ну там Макрон наприклад), а за тебе - в мільйон, тобто - зачєм пірігавори, я і тут пасіжу і паржу над абстрєламі, но с Куклєрам ні пірігаварівайтєсь? Ракету тобі в вікно бажаю, Куглєр ти Обдольфович. Ще й совок я так розумію, воно по "розуму" видно. А, і раку тобі, бажано шоб не розмножувалось.
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17.11.2024 11:21 Ответить
що це за висір? для тебе гітлер герой? чи зелене лайно у голову навіяло про переговори?
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17.11.2024 12:10 Ответить
я просто прочитав як він воював. а ти, саме ти, лайно диванне.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював.
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14.12.2024 14:23 Ответить
лікуйся Юро,бо хворий ти і не знаєш
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17.11.2024 12:16 Ответить
я просто прочитав як він воював. а ти, саме ти, лайно диванне.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. ...
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14.12.2024 14:27 Ответить
ты бы проспался, говнюк, прежде чем клаву давить.
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17.11.2024 17:57 Ответить
я просто прочитав як він воював. а ти, саме ти, лайно диванне.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. .....
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14.12.2024 14:28 Ответить
Путлєра необхідно знищити фізично , або зловити і відправити
в Гаагу , як воєнного злочинця🤬
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17.11.2024 12:00 Ответить
Америка,та її політика на чолі презика ,та блоку НАТО,обісралися коли побачили та почули корейців.Ця резина жейропейська ще буде довго розтягуватися,А нам потрібно рішуче робити їм нашу війну,як проти ворога та ворога нації.Слава Україні,Слава НАЦІЇ!
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17.11.2024 20:04 Ответить
 
 