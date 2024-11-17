Последствия комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Киеву. Сначала запустили "шахеды", затем атаковали ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"В Печерском районе произошло возгорание кровли 5-этажного жилого дома, частичное разрушение кровли. Повреждена квартира на 5 этаже. Обнаружена одна пострадавшая, которую передали бригаде скорой помощи. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.
В Деснянском районе, также падение обломков на открытой территории и на крышу недостроя. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории в Днепровском районе столицы.
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+28 Василь Воробець
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+13 Iгор К #557089
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+12 anton korsiner
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Героям Слава! 💙💛
Один із найбільших обстрілів України 17 листопада - це відповідь президента Кацапстану Володимира Адольфовича Путлера всім, хто останнім часом мав з ним переговори
Гітлер воював добровольцем довго і я думаю шо всі хто "Куклєр" пише на *****, повинні здохнути, бо реально ідіоти. Виродки тупі, а чо не Путлін? Чи Путнін? типу - сралін і члєнін?
"йуморіст" ти вільнобожий. до речі, придурок, ти собі сидиш далеко, а переговори ведуть ті хто в сто, в тисячу разів розумніші за амебу(ну там Макрон наприклад), а за тебе - в мільйон, тобто - зачєм пірігавори, я і тут пасіжу і паржу над абстрєламі, но с Куклєрам ні пірігаварівайтєсь? Ракету тобі в вікно бажаю, Куглєр ти Обдольфович. Ще й совок я так розумію, воно по "розуму" видно. А, і раку тобі, бажано шоб не розмножувалось.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. ...
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. .....
в Гаагу , як воєнного злочинця🤬