Последствия комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Киеву. Сначала запустили "шахеды", затем атаковали ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"В Печерском районе произошло возгорание кровли 5-этажного жилого дома, частичное разрушение кровли. Повреждена квартира на 5 этаже. Обнаружена одна пострадавшая, которую передали бригаде скорой помощи. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.

В Деснянском районе, также падение обломков на открытой территории и на крышу недостроя. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории в Днепровском районе столицы.

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