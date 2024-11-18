ПВО Сухопутных войск сбило 176 воздушных целей россиян за неделю. ИНФОГРАФИКА
Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожили 176 средств воздушной разведки и нападения противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
Силы ПВО уничтожили, в частности:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль