ПВО Сухопутных войск сбило 176 воздушных целей россиян за неделю. ИНФОГРАФИКА

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожили 176 средств воздушной разведки и нападения противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Силы ПВО уничтожили, в частности:

Ракет Х-101 - 10 единиц;

БПЛА Shahed-131/136 - 117 единиц;

БПЛА Орлан 10/30 - 8 единиц;

БПЛА Zala - 16 единиц;

БПЛА Supercam - 9 единиц;

БПЛА "Ланцет" - 11 единиц;

БПЛА "Молния" - 1 единицу;

БПЛА "Привет-82" - 2 единицы;

БПЛА "Гранат" - 2 единицы.



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