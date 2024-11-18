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ПВО Сухопутных войск сбило 176 воздушных целей россиян за неделю. ИНФОГРАФИКА

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожили 176 средств воздушной разведки и нападения противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Силы ПВО уничтожили, в частности:

  • Ракет Х-101 - 10 единиц;
  • БПЛА Shahed-131/136 - 117 единиц;
  • БПЛА Орлан 10/30 - 8 единиц;
  • БПЛА Zala - 16 единиц;
  • БПЛА Supercam - 9 единиц;
  • БПЛА "Ланцет" - 11 единиц;
  • БПЛА "Молния" - 1 единицу;
  • БПЛА "Привет-82" - 2 единицы;
  • БПЛА "Гранат" - 2 единицы.
  • Результати роботи ППО

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Автор: 

ПВО (2745) уничтожение (6916) Павлюк Александр (191)


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