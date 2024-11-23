Граната взорвалась в квартире в Броварах, ранена женщина. ФОТО

Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства взрыва в Броварах, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что говорят в полиции?

Как отмечается, сегодня, 23 ноября, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов города.

Предварительно правоохранители установили, что в квартире взорвалась граната. В результате ранения получила 52-летняя женщина. Пострадавшую с травмами двух рук доставили в больницу.

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По данным правоохранителей, на месте происшествия работают полицейские Броварского управления полиции, взрывотехники Киевщины, спасатели и медики.

Сейчас продолжаются следственные действия, по завершении которых происшествию будет дана правовая квалификация.