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Граната взорвалась в квартире в Броварах, ранена женщина. ФОТО

Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства взрыва в Броварах, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что говорят в полиции?

Как отмечается, сегодня, 23 ноября, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов города.

Предварительно правоохранители установили, что в квартире взорвалась граната. В результате ранения получила 52-летняя женщина. Пострадавшую с травмами двух рук доставили в больницу.

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наслідки вибуху в Броварах
наслідки вибуху в Броварах

По данным правоохранителей, на месте происшествия работают полицейские Броварского управления полиции, взрывотехники Киевщины, спасатели и медики.

Сейчас продолжаются следственные действия, по завершении которых происшествию будет дана правовая квалификация.

Автор: 

Бровары (337) взрыв (6728) Нацполиция (16434)


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Топ комментарии
+11
на цей час, день, рік, 30% наших людей живуть в таких квартирах
30 в ще гірших а 20 взагалі існують в розвалюхах (хатах)
і лиш 15% живуть (достойно)
а 5% жирують по повній.
це такий недорозвинутий капіталізм+ вибір людей+ менталітет.
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23.11.2024 16:46
+4
Всьому винною оковита!!
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23.11.2024 16:25
+2
Трындец... совкоквартира с интерьером прошлого столетия.
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23.11.2024 16:36
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Правила форума Совет форумчан
Всьому винною оковита!!
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23.11.2024 16:25 Ответить
А вава разве не бессменный? ХМЫ...
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23.11.2024 16:37 Ответить
що це ? конюшня чи квартира ?
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23.11.2024 16:46 Ответить
ПРИБИРАННЯ ПІСЛЯ ВИБУХУ ГРАНАТИ.
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23.11.2024 21:27 Ответить
Трындец... совкоквартира с интерьером прошлого столетия.
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23.11.2024 16:36 Ответить
на цей час, день, рік, 30% наших людей живуть в таких квартирах
30 в ще гірших а 20 взагалі існують в розвалюхах (хатах)
і лиш 15% живуть (достойно)
а 5% жирують по повній.
це такий недорозвинутий капіталізм+ вибір людей+ менталітет.
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23.11.2024 16:46 Ответить
а школа що випускає? а педвузи для школи що випускають? ніде брати людям нові знання. от совок головного мозгу і передається.
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23.11.2024 16:54 Ответить
Та да..в них он вікна й балкон - металопластик..
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23.11.2024 17:08 Ответить
Охайність і чистота від доходів не залежать.
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23.11.2024 17:25 Ответить
подивись на села на Вінничині та на донечині
порівняй рівень зарплат та будівлі та що на подвір,ях
менталітет і більше нічого
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24.11.2024 10:24 Ответить
Згоден. причому,наші люди самі із задоволенням вибрали це життя. в 91 почали з голосування за негідника Кравчука,за принципом: Кравчук вже накрався і тепер красти вже не буде,а тюремник Чорновіл
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23.11.2024 18:34 Ответить
Повна Сизрань !
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23.11.2024 18:16 Ответить
Там вон кто-то еще и в ведро гадил. Думаю, дело не в доходах, а в психическом здоровье хозяйки.
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26.11.2024 11:34 Ответить
А из-за съехавшей кукухи еще и с найденной(?) гранатой решила поиграться.
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26.11.2024 11:35 Ответить
**** там встановлювати? Чувак приїхав з передової, бухнув...ну і... Психологічною реабілітацією в нас немає кому займатися. Всі гроші йдуть на асфальт та шашлики.
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23.11.2024 16:38 Ответить
аа, після вибуху він став жінкою.
про інших учасників інцеденту не повідомляється
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23.11.2024 16:56 Ответить
Людей, які гадять у відро, живучи в квартирі, взагалі мобілізувати не можна, а одразу починати лікування.
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26.11.2024 11:37 Ответить
******* погуляли.
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23.11.2024 16:41 Ответить
усьо скло вціліле
що то за вибух
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25.11.2024 16:39 Ответить
 
 