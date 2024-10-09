РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9327 посетителей онлайн
Новости
6 289 39

В Киевской области полицейский выстрелил в мужчину, который бросился на него с топором: Нападающий скончался, начато расследование

На Київщині поліцейський застрелив чоловіка із сокирою

В Киевской области во время вызова о домашнем насилии мужчина напал на полицейских с топором. Правоохранитель застрелил нападавшего после предупредительного выстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

Что известно об инциденте?

Сегодня, 9 октября, правоохранители прибыли на вызов по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе.

Предварительно полицейские выяснили, что 23-летний мужчина ведет себя агрессивно и угрожает матери топором.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиакатастрофа в Броварах: ГБР передало дело в суд. Обвиняются 5 должностных лиц ГСЧС

"Когда полицейские зашли в помещение, обидчик бросился с топором на правоохранителей. Работник полиции предупредил о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, осуществив выстрел вверх", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, мужчина не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападавшего. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако он скончался.

Начато служебное расследование

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Также назначено служебное расследование относительно действий полицейских.

На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Читайте также: Перед судом предстанет председатель межрайонной МСЭК на Киевщине, который способствовал уклонистам в получении группы инвалидности. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бровары (339) Киевская область (4296) Нацполиция (16714)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Якщо таке творить з матір'ю в 23 роки, то таке гівно не шкода. Туди йому і дорога!
показать весь комментарий
09.10.2024 14:56 Ответить
+12
Аби поліціянта не "зачмирили".
показать весь комментарий
09.10.2024 15:01 Ответить
+12
Здійснив постріл. А не вистелив. Капець.

А поліціянту респект. Бо таке й пів села порубати мін.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо таке творить з матір'ю в 23 роки, то таке гівно не шкода. Туди йому і дорога!
показать весь комментарий
09.10.2024 14:56 Ответить
Воно то так, но шо мати виховала та як виховувала, то і отримала.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:34 Ответить
У нас нема кримінальної відповідальності за "неналежне виховання"... Та й ще хто зна - може там у сім"ї "татусь" такий самий "рулив"... От синок міг і "набраться досвіду"...
показать весь комментарий
09.10.2024 15:56 Ответить
Яка хата такий тин.
Який батько такий син.

Ну, ще соціум відповідний свого додав.
показать весь комментарий
09.10.2024 16:18 Ответить
вони що з гумою ? як вони будуть у бандитів стріляти? гумою?
показать весь комментарий
09.10.2024 15:00 Ответить
Де гума?
показать весь комментарий
09.10.2024 15:03 Ответить
Не там, де ти подумала.
Там силікон...
показать весь комментарий
09.10.2024 15:12 Ответить
Це Ви про мізки?))
показать весь комментарий
09.10.2024 15:15 Ответить
І пр них теж))
показать весь комментарий
09.10.2024 15:16 Ответить
кулі в них гумові
показать весь комментарий
09.10.2024 15:17 Ответить
Аби поліціянта не "зачмирили".
показать весь комментарий
09.10.2024 15:01 Ответить
Здійснив постріл. А не вистелив. Капець.

А поліціянту респект. Бо таке й пів села порубати мін.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:02 Ответить
Якщо все так, як описано, то дії поліцейського правильні.

Єдине, що треба уточнити, чи мав він час вистрелити, скажімо, в ногу нападнику - це би не заподіяло смерті, але зупинило б.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:02 Ответить
Як для мене, таких не треба зупиняти, щоб вони, за кошт платників податків, продовжували своє нікчемне життя за гратами. Таких треба відстрілювати, як скажених істот! Чи ви, пане, думаєте, що з в'язниці він прийде виправленим?
показать весь комментарий
09.10.2024 15:20 Ответить
Жодний поліцейській в світі ніколи не буде намагатися влучити в ногу чи руку.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:20 Ответить
Ти спробуй сам в такій ситуації це не мішень тут або ти з розбитим черепом або куди влучиш
показать весь комментарий
09.10.2024 15:26 Ответить
Прочитай уважно статтю КК України, яка стосується "необхідної оборони. Заодно - про "крайню необхідність... Там - не "придерешся"...
показать весь комментарий
09.10.2024 15:59 Ответить
Коли опинитеся на місці поліціянта у такій ситуації, тоді й будете у ногу нападнику цілити. Людина з сокирою у руках, котра поранена у ногу, не заспокоюється, а скаженіє.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:10 Ответить
Застрелив гумовою кулею? Мабуть у око попав.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:03 Ответить
В лоб...а там там вибухнули пари алкоголю під тиском в пустому баняку
показать весь комментарий
09.10.2024 15:16 Ответить
око, скроня, потилиця... а бо у серце - його теж може запинити такий удар
показать весь комментарий
09.10.2024 15:18 Ответить
23 рочки -це ще дитинка і захищати Неньку не доросло...падло..
показать весь комментарий
09.10.2024 15:17 Ответить
Хто така Ненька?
показать весь комментарий
09.10.2024 18:40 Ответить
З дуба впала?
показать весь комментарий
09.10.2024 19:14 Ответить
Дістали з тупими кліше. Я живу в Україні, а не в гуцульській мамі.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
Щось маєш проти гуцулів?... https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 Привітай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B5 же , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B9 моя https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ненько , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B9 Моя https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE Україно , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B9 Моїх https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 діток https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 нерозумних , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA Як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E свою https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 дитину (Шевч., І, 1963, 51).
показать весь комментарий
10.10.2024 09:22 Ответить
Воду в сраці не втримаєш..Відчувається твоє нутро,тіханава..
показать весь комментарий
10.10.2024 09:41 Ответить
Моє нутро холмсько-волинське. Просто наробили кліше "Ненька", "солов'їна", "друга столиця" і носяться з тією совковою шароварщиною, як дурень з писаною торбою.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:32 Ответить
Власною жовчю не захлинись,"матушка"..
показать весь комментарий
10.10.2024 17:51 Ответить
Я російською не пишу, як ви на інших гілках, "українцю".
показать весь комментарий
10.10.2024 18:12 Ответить
Ви мені вже не цікаві,прощавайте..
показать весь комментарий
10.10.2024 18:33 Ответить
А до війська після 25
показать весь комментарий
09.10.2024 15:23 Ответить
може наркоман, такого гумовими кулями не зупиниш, якщо він уявив, що він Рембо...
показать весь комментарий
09.10.2024 15:39 Ответить
РОків двадцять тому, на Київщині, сп"яну, в ресторані, зчепилися "опери" міліції та СБУ. Був застосований "травмат" з гумовую кулею. Вона попала в голову. "Ціль" померла на місці...
показать весь комментарий
09.10.2024 16:02 Ответить
Зовні гума, а а середні вольфрам..
показать весь комментарий
09.10.2024 15:54 Ответить
Да не имеет это никакого значения, что в середине пули или иное. Тут расстояние только работает, наверно с двух метров, лето, в доме, ну пусть в рубашке, в грудь и то пробьет запросто и ребро проломит и рикошетом потом накрутит. Все по инструкции, предупредил в воздух и на поражение. Топору повезло, остался как вещдок.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:52 Ответить
В 23 роки , це психоз , це почалася шизофренія . Це захворювання проявляється у більшості з 22-23 років . Він не реагував на постріли , при психозі так і буде , треба було швидку з психіатром . На жаль , наших поліцейських нічому не вчать .
показать весь комментарий
09.10.2024 23:51 Ответить
А ПАТРОН ПОСИЛЕННИЙ ВОТ ЩО ГОЛОВНЕ !)
показать весь комментарий
02.12.2024 21:56 Ответить
САМЕ ПОГАНЕ КОЛИ ПОЛІЦІЯ З ПРЕСТУПНИМИ УГРУПУВАННЯМИ СПІВПРАЦЮЄ !)
показать весь комментарий
02.12.2024 21:58 Ответить
 
 