В Киевской области полицейский выстрелил в мужчину, который бросился на него с топором: Нападающий скончался, начато расследование

В Киевской области во время вызова о домашнем насилии мужчина напал на полицейских с топором. Правоохранитель застрелил нападавшего после предупредительного выстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

Что известно об инциденте?

Сегодня, 9 октября, правоохранители прибыли на вызов по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе.

Предварительно полицейские выяснили, что 23-летний мужчина ведет себя агрессивно и угрожает матери топором.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиакатастрофа в Броварах: ГБР передало дело в суд. Обвиняются 5 должностных лиц ГСЧС

"Когда полицейские зашли в помещение, обидчик бросился с топором на правоохранителей. Работник полиции предупредил о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, осуществив выстрел вверх", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, мужчина не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападавшего. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако он скончался.

Начато служебное расследование

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Также назначено служебное расследование относительно действий полицейских.

На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Читайте также: Перед судом предстанет председатель межрайонной МСЭК на Киевщине, который способствовал уклонистам в получении группы инвалидности. ФОТОрепортаж