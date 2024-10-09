В Киевской области полицейский выстрелил в мужчину, который бросился на него с топором: Нападающий скончался, начато расследование
В Киевской области во время вызова о домашнем насилии мужчина напал на полицейских с топором. Правоохранитель застрелил нападавшего после предупредительного выстрела.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Киевской области.
Что известно об инциденте?
Сегодня, 9 октября, правоохранители прибыли на вызов по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе.
Предварительно полицейские выяснили, что 23-летний мужчина ведет себя агрессивно и угрожает матери топором.
"Когда полицейские зашли в помещение, обидчик бросился с топором на правоохранителей. Работник полиции предупредил о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, осуществив выстрел вверх", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечается, мужчина не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападавшего. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако он скончался.
Начато служебное расследование
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Также назначено служебное расследование относительно действий полицейских.
На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Який батько такий син.
Ну, ще соціум відповідний свого додав.
Там силікон...
А поліціянту респект. Бо таке й пів села порубати мін.
Єдине, що треба уточнити, чи мав він час вистрелити, скажімо, в ногу нападнику - це би не заподіяло смерті, але зупинило б.