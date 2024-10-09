УКР
Новини
6 289 39

На Київщині поліцейський вистрелив у чоловіка, який кинувся на нього з сокирою: Нападник помер, розпочато розслідування

На Київщині поліцейський застрелив чоловіка із сокирою

У Київській області під час виклику про домашнє насильство чоловік напав на поліцейських з сокирою. Правоохоронець застрелив нападника після попереджувального пострілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУНП у Київській області.

Що відомо про інцидент?

Сьогодні, 9 жовтня, правоохоронці прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл у Броварському районі.

Попередньо поліцейські з'ясували, що 23-річний чоловік поводиться агресивно та погрожує матері сокирою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіакатастрофа у Броварах: ДБР передало справу до суду. Обвинувачено 5 посадовців ДСНС

"Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців. Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору", - йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначається, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в нападника. Потерпілому негайно викликали швидку допомогу, проте він помер.

Розпочато службове розслідування

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Також призначено службове розслідування щодо дій поліцейських.

На місці події працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини інциденту.

Читайте також: Перед судом постане голова міжрайонної МСЕК на Київщині, який сприяв ухилянтам в отриманні групи інвалідності. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бровари (281) Київська область (4194) Нацполіція (15438)
Топ коментарі
+18
Якщо таке творить з матір'ю в 23 роки, то таке гівно не шкода. Туди йому і дорога!
09.10.2024 14:56 Відповісти
+12
Аби поліціянта не "зачмирили".
09.10.2024 15:01 Відповісти
+12
Здійснив постріл. А не вистелив. Капець.

А поліціянту респект. Бо таке й пів села порубати мін.
09.10.2024 15:02 Відповісти
Якщо таке творить з матір'ю в 23 роки, то таке гівно не шкода. Туди йому і дорога!
09.10.2024 14:56 Відповісти
Воно то так, но шо мати виховала та як виховувала, то і отримала.
09.10.2024 15:34 Відповісти
У нас нема кримінальної відповідальності за "неналежне виховання"... Та й ще хто зна - може там у сім"ї "татусь" такий самий "рулив"... От синок міг і "набраться досвіду"...
09.10.2024 15:56 Відповісти
Яка хата такий тин.
Який батько такий син.

Ну, ще соціум відповідний свого додав.
09.10.2024 16:18 Відповісти
вони що з гумою ? як вони будуть у бандитів стріляти? гумою?
09.10.2024 15:00 Відповісти
Де гума?
09.10.2024 15:03 Відповісти
Не там, де ти подумала.
Там силікон...
09.10.2024 15:12 Відповісти
Це Ви про мізки?))
09.10.2024 15:15 Відповісти
І пр них теж))
09.10.2024 15:16 Відповісти
кулі в них гумові
09.10.2024 15:17 Відповісти
Аби поліціянта не "зачмирили".
09.10.2024 15:01 Відповісти
Здійснив постріл. А не вистелив. Капець.

А поліціянту респект. Бо таке й пів села порубати мін.
09.10.2024 15:02 Відповісти
Якщо все так, як описано, то дії поліцейського правильні.

Єдине, що треба уточнити, чи мав він час вистрелити, скажімо, в ногу нападнику - це би не заподіяло смерті, але зупинило б.
09.10.2024 15:02 Відповісти
Як для мене, таких не треба зупиняти, щоб вони, за кошт платників податків, продовжували своє нікчемне життя за гратами. Таких треба відстрілювати, як скажених істот! Чи ви, пане, думаєте, що з в'язниці він прийде виправленим?
09.10.2024 15:20 Відповісти
Жодний поліцейській в світі ніколи не буде намагатися влучити в ногу чи руку.
09.10.2024 15:20 Відповісти
Ти спробуй сам в такій ситуації це не мішень тут або ти з розбитим черепом або куди влучиш
09.10.2024 15:26 Відповісти
Прочитай уважно статтю КК України, яка стосується "необхідної оборони. Заодно - про "крайню необхідність... Там - не "придерешся"...
09.10.2024 15:59 Відповісти
Коли опинитеся на місці поліціянта у такій ситуації, тоді й будете у ногу нападнику цілити. Людина з сокирою у руках, котра поранена у ногу, не заспокоюється, а скаженіє.
09.10.2024 18:10 Відповісти
Застрелив гумовою кулею? Мабуть у око попав.
09.10.2024 15:03 Відповісти
В лоб...а там там вибухнули пари алкоголю під тиском в пустому баняку
09.10.2024 15:16 Відповісти
око, скроня, потилиця... а бо у серце - його теж може запинити такий удар
09.10.2024 15:18 Відповісти
23 рочки -це ще дитинка і захищати Неньку не доросло...падло..
09.10.2024 15:17 Відповісти
Хто така Ненька?
09.10.2024 18:40 Відповісти
З дуба впала?
09.10.2024 19:14 Відповісти
Дістали з тупими кліше. Я живу в Україні, а не в гуцульській мамі.
10.10.2024 08:48 Відповісти
Щось маєш проти гуцулів?... https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 Привітай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B5 же , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B9 моя https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ненько , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B9 Моя https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE Україно , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B9 Моїх https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 діток https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 нерозумних , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA Як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E свою https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 дитину (Шевч., І, 1963, 51).
10.10.2024 09:22 Відповісти
Воду в сраці не втримаєш..Відчувається твоє нутро,тіханова..
10.10.2024 09:41 Відповісти
Моє нутро холмсько-волинське. Просто наробили кліше "Ненька", "солов'їна", "друга столиця" і носяться з тією совковою шароварщиною, як дурень з писаною торбою.
10.10.2024 17:32 Відповісти
Власною жовчю не захлинись,"матушка"..
10.10.2024 17:51 Відповісти
Я російською не пишу, як ви на інших гілках, "українцю".
10.10.2024 18:12 Відповісти
Ви мені вже не цікаві,прощавайте..
10.10.2024 18:33 Відповісти
А до війська після 25
09.10.2024 15:23 Відповісти
може наркоман, такого гумовими кулями не зупиниш, якщо він уявив, що він Рембо...
09.10.2024 15:39 Відповісти
РОків двадцять тому, на Київщині, сп"яну, в ресторані, зчепилися "опери" міліції та СБУ. Був застосований "травмат" з гумовую кулею. Вона попала в голову. "Ціль" померла на місці...
09.10.2024 16:02 Відповісти
Зовні гума, а а середні вольфрам..
09.10.2024 15:54 Відповісти
Да не имеет это никакого значения, что в середине пули или иное. Тут расстояние только работает, наверно с двух метров, лето, в доме, ну пусть в рубашке, в грудь и то пробьет запросто и ребро проломит и рикошетом потом накрутит. Все по инструкции, предупредил в воздух и на поражение. Топору повезло, остался как вещдок.
09.10.2024 22:52 Відповісти
В 23 роки , це психоз , це почалася шизофренія . Це захворювання проявляється у більшості з 22-23 років . Він не реагував на постріли , при психозі так і буде , треба було швидку з психіатром . На жаль , наших поліцейських нічому не вчать .
09.10
А ПАТРОН ПОСИЛЕННИЙ ВОТ ЩО ГОЛОВНЕ !)
02.12.2024 21:56 Відповісти
САМЕ ПОГАНЕ КОЛИ ПОЛІЦІЯ З ПРЕСТУПНИМИ УГРУПУВАННЯМИ СПІВПРАЦЮЄ !)
02.12.2024 21:58 Відповісти
 
 