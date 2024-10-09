На Київщині поліцейський вистрелив у чоловіка, який кинувся на нього з сокирою: Нападник помер, розпочато розслідування

У Київській області під час виклику про домашнє насильство чоловік напав на поліцейських з сокирою. Правоохоронець застрелив нападника після попереджувального пострілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУНП у Київській області.

Що відомо про інцидент?

Сьогодні, 9 жовтня, правоохоронці прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл у Броварському районі.

Попередньо поліцейські з'ясували, що 23-річний чоловік поводиться агресивно та погрожує матері сокирою.

"Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців. Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору", - йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначається, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в нападника. Потерпілому негайно викликали швидку допомогу, проте він помер.

Розпочато службове розслідування

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Також призначено службове розслідування щодо дій поліцейських.

На місці події працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини інциденту.

