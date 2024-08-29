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Авіакатастрофа у Броварах: ДБР передало справу до суду. Обвинувачено 5 посадовців ДСНС

бровари

ДБР скерувало до Печерського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та інші працівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування завершено спільною міжвідомчою групою Головних слідчих управлінь ДБР та СБУ у листопаді 2023 року.

Наразі Офіс Генпрокурора передав до суду складений Державним бюро розслідувань обвинувальний акт щодо:

  • начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • в.о. командира спеціального авіаційного загону;
  • заступника командира з льотної підготовки;
  • командира авіаційної ескадрильї;
  • начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

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Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

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Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", - зазначили в ДБР.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

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Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, зранку 18 січня 2023 року у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Автор: 

авіакатастрофа (1097) Бровари (279) Монастирський Денис (392) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+7
думаешь пилот, как какой то зе-дурачёк, без жёсткой угрозы в свой адрес отошёл бы от инструкций?
Ну эта версия бабушкам на лавках подойдёт
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29.08.2024 12:32
+7
Монастирський дав дані в США про корупцію Зельоних, і розкрадання допомоги. Його позбулись. А тепер зробили винуватим пілотів, звинувативши їх в непідготовці. Це при тому, що в ДСНС набирають найдосвідченіших, які літають в надскладних умовах, при катастрофах, і при несприятливих погодних умовах. І таким "недосвідченим" дали везти вище керівництво МВС.
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29.08.2024 12:59
+7
Знайшли крайніх , замість того , щоби допитати татарова , хто в цьому винен
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29.08.2024 13:57
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то есть к ДСНС обратилось МВС и попросило подкинуть руководство, а ДСНС такое себе решило: вертушка простивает, почему же не помочь? Справу закрито, винен пілот.
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29.08.2024 12:20 Відповісти
звісно винен, нехер над містом шаритись, зєкономив літр керосіну
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29.08.2024 12:22 Відповісти
єкономія керосіну дорого обійшлась людям на землі
в нас й досі ідіот пролітає над Біличами регулярно
полудурки срані, літуни
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29.08.2024 12:23 Відповісти
думаешь пилот, как какой то зе-дурачёк, без жёсткой угрозы в свой адрес отошёл бы от инструкций?
Ну эта версия бабушкам на лавках подойдёт
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29.08.2024 12:32 Відповісти
на повітряному судні командир один, на кріслі зліва
його право - слати нахер усіх навіть *********** на борту
бо буде як з качинським
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29.08.2024 12:38 Відповісти
Його права закінчуються, як тільки він встає з того крісла. І всі інші придурки отримують право слати його не тільки нахєр з роботи (служби), але й на вірну смерть.
Тому кожен з командирів скоріше виконає злочинний наказ, аніж відмовиться.
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29.08.2024 15:57 Відповісти
Ніт, він за це отримує зарплату. Саме тому в КВС завжди є табельна зброя
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29.08.2024 16:20 Відповісти
зброя на громадянських лініях? ви фантазер!
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29.08.2024 16:29 Відповісти
коли виходить із літака, а не крісла
але з літака ще треба вийти
ось пілот качинського послухався - має "повний рот землі" як кажуть пілоти
то може краще звільнення?
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29.08.2024 16:28 Відповісти
Спочатку були свідки,0 які бачили як гвинтокрил вибухнув. Тепер про них забули?
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29.08.2024 12:25 Відповісти
Помним, помним. "И мужа вашего Крупского помним"
А еще помним, полько из за отсутствия свободной площади, в ангаре где находились обломки вертолета, проводили разборку новейшего, трофейного, кацапского снаряда. Снаряд самовзорвался. Пострадали эксперты и злосчастный вертолет.
В жизни много совпадений бывает
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29.08.2024 13:02 Відповісти
зазвичай керівництво ігнорує всі застереження, а потім винні ті хто попереджав. ХЗ як у цьому випадку, але в житті в таких установах саме так.
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29.08.2024 12:25 Відповісти
"попереджати" потрібно під розпис та вхідний номер отримати на копії
тоді срака прикрита
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29.08.2024 12:30 Відповісти
Обычно, перед объявлением номера приказа спрашивают нравится и устраивает ли тебя твоя работа.
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29.08.2024 13:05 Відповісти
і шо? напугали їжака голою сракою 😂
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29.08.2024 14:12 Відповісти
І додають, що за дверима стоїть черга бажаючих зайняти твоє місце. І це ще "м'який" варіант.
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29.08.2024 16:00 Відповісти
Монастирський дав дані в США про корупцію Зельоних, і розкрадання допомоги. Його позбулись. А тепер зробили винуватим пілотів, звинувативши їх в непідготовці. Це при тому, що в ДСНС набирають найдосвідченіших, які літають в надскладних умовах, при катастрофах, і при несприятливих погодних умовах. І таким "недосвідченим" дали везти вище керівництво МВС.
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29.08.2024 12:59 Відповісти
Ой ***... Де ви беретесь...
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29.08.2024 13:03 Відповісти
а ви беретесь з ****** єрмака - не інакше.
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29.08.2024 14:12 Відповісти
а ви замітили,що до вбивства Монастирського не було ніяких бусіфікацій і бєс прєдєла тцк.Монастирський ***** послав зешоблу і сказав,що поліція не буде приймати в цій ***** ніякої участі.результат вам відомий.
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29.08.2024 14:11 Відповісти
Ще згадалось, що в приміщенні суду, де були документи по справі цієї катастрофи, була несподівана пожежа. Потім заява, що цінні папери не постраждали. Постраждали "не цінні"?
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29.08.2024 14:48 Відповісти
Це про те як ...сіли та полетіли..., дайте нам 100500 F-16, будемо усіх баамбіть. Якщо нема підготовки й потрібних допусків, якщо порушуєш правила польотів, то ти заздалегідь трупак, і всі хто з тобою разом в екіпажі...
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29.08.2024 13:02 Відповісти
А дснс могли відмовитись, коли їм цілий міністр мвс наказав? Чого летіли низько? так понятно, щоб пво не позбивало, бо не хотіли нікому повідомляти, що летять, але познаходили, що десь там пілот не розписався в журналі по ТБ якомусь, та десь сертифікат просрочився, так і знайшли стрілочників. Висновок - як би не тебе не давили. не давай себе продавить. Так хоч звільнять, а як продавлять, то згориш ще й скажуть "сам винуватий"
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29.08.2024 13:04 Відповісти
+++
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29.08.2024 13:07 Відповісти
Это что за такие погодные условия были, что пилот врезался в дом. Нашли козлов отпущения? Airbus не один раз был пойман на махинациях и коррупции.
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29.08.2024 13:10 Відповісти
Чергова локшина...
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29.08.2024 13:17 Відповісти
То є звичайні наслідки світогляду української ЖЛОБОЕЛІТИ, яка рахує, що якщо тебе призначили начальником то всі довкола є виключно дурнями.
+ холопська ментальность українських держслужбовців наближених до тіла цієї "еліти". "Как барін скажете так і зделаєм. Какіє правіла? Какіє інструкциі?
Згадалося як Гонгадзе голову відрізали, бо кучма натякнув що він йому не подобається. Або як для татарова "викрадали" суддю чауса в Молдові. Або як зеленський казав : міліон тому хто дасть мені вакцину від ковіда!
Зараз нічого не помінялись.
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29.08.2024 13:23 Відповісти
"...якщо тебе призначили начальником то всі довкола є виключно дурнями", а ти стаєш безсмертним.

.
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29.08.2024 16:03 Відповісти
Дуже шкода всіх загиблих ,а також в цій катастрофі.
Пан Монастирський був людиною не з системи ментовської
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29.08.2024 13:27 Відповісти
Знайшли крайніх , замість того , щоби допитати татарова , хто в цьому винен
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29.08.2024 13:57 Відповісти
Відверто кажучи, на тлі того, що кожного дня гинуть реаліні воїни і захисники України, яке всім громадянам України діло, до справ розкрадачів бюджету і кришевателів бізнесу. Та хоч поз ' їдають один одного..
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29.08.2024 14:59 Відповісти
а ви замітили,що до вбивства Монастирського не було ніяких бусіфікацій і бєс прєдєла тцк.Монастирський ***** послав зешоблу і сказав,що поліція не буде приймати в цій ***** ніякої участі.результат вам відомий.
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29.08.2024 14:13 Відповісти
А чого два раза, заговарівєшсі?
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29.08.2024 14:30 Відповісти
потому что полиция при Монастырском не вступала в преступные сговоры
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29.08.2024 14:49 Відповісти
Ти служив в поліції при Монастирськом? Навіщо літати по Броварах на гвинтокрилі в туман, коли є автомобілі?
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29.08.2024 15:38 Відповісти
а забули вже, що там за плпаном мав бути (хтіли щоб він там теж був) ще й Залужний??
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29.08.2024 16:08 Відповісти
Залужний, в бані с толками, з ментами?
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29.08.2024 16:23 Відповісти
а це про що зараз було?
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29.08.2024 20:11 Відповісти
Може тому взірвався що Монастирський за бубиним або
Єрмошкіним наказом вивів бригаду НГУ з Гостомеля разом з танками , а так все спишуть на мертвого. А мертві ""сраму не імут""
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29.08.2024 14:15 Відповісти
Пздц. Схема "все вокруг колхозное, все вокруг мое"
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29.08.2024 14:27 Відповісти
Все забувається....адже кожного дня нове горе....погортайте сторінки гугла того часу, які були версії щодо цієї катастрофи....і куди так зранку поспішали...
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29.08.2024 14:29 Відповісти
На жаль, кожного дня на фронті гинуть дійсні герої, що захищаючи Україну віддали за неї життя. І всі ЗМІ України в кращому випадку напишуть про одного із героїв із десяти тисяч загиблих.

Тут розкрадачі бюджету і кришевателі бізнесу знайшли собі кінець, катаючить на гелікоптеру і рік, чи навіть більше це тема для журналістів... Світ зійшов із розуму..
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29.08.2024 14:55 Відповісти
А щоб вибухові речовини (очевидці катастрофи розказували ж про вибух чи пожежу, коли вертоліт був в повітрі?) на залишках того гелыкоптера не внесли корективи до версії про недосвідченого пілота, в ангарі, куди їх звезли, випадково підірвався трофейний снаряд, досліджувати який іншого місця не знайшли.
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29.08.2024 15:17 Відповісти
якась галіма казочка...
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29.08.2024 15:20 Відповісти
Все ясно, все зрозуміло. А в підсумку одне - ця катастрофа є яскравим уроком всім тим, хто не розділяє позицію, політику, риторику, погляди, думки, справи, дії уряду зелених! Кожен хай задумається над своїм майбутнім. По кому дзвенить дзвін?! А він дзвенить і по тобі, Народе України!!!
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29.08.2024 15:53 Відповісти
Тільки згадував що там по ТиЩенку, чи вже відпустили... бо все затихло...
а ту на за Монастирського вбивство, заявочки, що винні ДСНС, літали 100000 раз нічого не було, а от бачте саме в цьому випадку інших крайніх не знайшли (чи не хотіли знайти)...
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29.08.2024 16:04 Відповісти
Все як завжди, хто всравсч - невістка!
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29.08.2024 19:23 Відповісти
Таке враження, що керівництво ДСНС бігало за керівництвом МВС із пропозицією кого куди підвезти гелікоптером, який перебуває на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. І керівництво МВС таке, ну давайте, якщо ви не проти. А на справді керівництво МВС постійно користувалося цим гелікоптером для різних потреб. Тут чомусь не розкрито чію сраку підбирали в Броварах?
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29.08.2024 19:38 Відповісти
.. а от питання всім , хто на цій сторінці відписався!? Всі написали про сертифікати, підготовку екіпажу, безпеку польотів..винне керівництво...тощо!! А що шановні дописувачі скажуть що після 24.02.2022 року в кабіни літаків сіли люди, які не літали по 20 років? Котрим навіть контрольних польотва не дали!! Ті, яким по 50-60 років було і вони почали воювати? Я знаю екіпаж Су-24М з командиром літавшим останній раз у 2009 році... і штурманом, який ввечері приїхав з відрядження з Іл-76.. з Еміратів і вранці вже полетів , згадуючи все що колись виконував і вмів. А скільки екіпажів та пілотів загинуло у перші дні війни? Що ж ніхто про підготовку не згадував? Що ж ніхто не розслідував, чому це сталося? Може треба було авіаційних командирів саджати у в*язницю... що полетіли ті, хто по 20 років не літав? Може загиблого Джуса згадаєте, який звільнився у 2021 році і повернувся ..як десятки інших, яких зелена гидота заставила звільнитися!?
Не було б на борту Монастирського, ніхто і не подумав розслідувати цю катастрофу.
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29.08.2024 19:45 Відповісти
 
 