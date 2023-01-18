За уточненою інформацією, у Броварах виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина. Пошукові роботи завершено, - ДСНС (оновлено)

У ДСНС уточнили, що станом на 15:00 внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло 14 осіб (не 17, як повідомлялося раніше. - Ред).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Авіаційна катастрофа на Київщині (станом на 15:00). За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей", - пізніше додали у ДСНС.

Раніше у ДСНС повідомляли, що станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

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