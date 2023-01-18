За уточненою інформацією, у Броварах виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина. Пошукові роботи завершено, - ДСНС (оновлено)
У ДСНС уточнили, що станом на 15:00 внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло 14 осіб (не 17, як повідомлялося раніше. - Ред).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Авіаційна катастрофа на Київщині (станом на 15:00). За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ", - йдеться у повідомленні.
"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей", - пізніше додали у ДСНС.
Раніше у ДСНС повідомляли, що станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.
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Питання: Скільки дітей було на борту?
на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Джерело:
може пора навчити редактора тексти читати ?
14 ( з них 1 дитина і 9 осіб на борту)
Але в тексті речення "з них 1 дитина та 9 осіб" з обох боків обособлене комами, що логічно і вірно з позиції правильного написання, тому у мене не було ніяких питань.
Це на кого розраховане?
Не пишіть дурниці. На россії принаймні є вибір: воювати чи не воювати. То ж у них постраждалі самі винні, що не виступають проти терору.
Царство Небесне загиблих! 🙏🙏🙏
Рiдним спiвчуття...🥺
навіть борт президента
в теперішеій час все видно на моніторі з мавіка, як що щось треба бачити
те що сталося, не більше, не меньше а точно, ******* чиновники
до речі..
м. Ладижин, деколи пролітає над головою спортивний літак
якого куя???
а за вимкнуті фари, раком ставлять, підараси
владі все, народу закон?
так????
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS
Катастрофу вертолета, на борту которого находилось руководство МВД мы комментировать не будем принципиально, поскольку подразделения МВД принимают активное участие в боевых действиях и потому на них распространяется исключение из критики, а кроме критики у нас нет никаких комментариев. Поэтому тема остается в стороне и мы ее не касаемся, по крайней мере - публично.
https://defence-line.org/2023/01/o-rechi-annaleny-berbok-v-gaage-chast-1/
Проте версію втечі міністра з інсценірованою загибеллю також треба серйозно перевірити.
>Ви мабуть дуже старий, якщо можете виїхати з України
Позаздрили?
>я висловив прокляття на адресу всієї цієї зеленої банди пройдисвітів і, зокрема, побажав Монастирському всього найгіршого в скорому часі
Ваш мессидж дійшов, хоч хтось там у небесній ОПі перестарався; та це не ваша провина.
Висловіть тепер прокляття путлеру з такою ж силою.
К сожалению - это какая то дичь, когда министр летит вместе с первым замом, который должен по идее в этот момент замещать его в офисе.