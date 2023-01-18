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За уточненою інформацією, у Броварах виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина. Пошукові роботи завершено, - ДСНС (оновлено)

бровари

У ДСНС уточнили, що станом на 15:00 внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло 14 осіб (не 17, як повідомлялося раніше. - Ред).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Авіаційна катастрофа на Київщині (станом на 15:00). За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей", - пізніше додали у ДСНС.

Раніше у ДСНС повідомляли, що станом на 14:00 виявлено 17 загиблих, з них 4 - діти. Доля однієї дитини невідома.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дітей було дуже багато, їх передавали нам через паркан", - школярі розповіли, як надавали першу допомогу постраждалим у Броварах. ВIДЕО

За уточненою інформацією, у Броварах виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина. Пошукові роботи завершено, - ДСНС 01

Автор: 

Бровари (280) діти (5064) жертви (1792) ДСНС (5104) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+21
Від таких "виважених" повідомлень у людей, особливо у батьків діточок, волосся дибки стає.
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18.01.2023 16:08
+17
***** якісь ідіоти?? то 4-о чи 1-а дитина?? Хто там рахує так подибільному?
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18.01.2023 16:02
+14
Не несіть хєрню. Богоугодне. То це ваш божок це зробив бо йому невгодно? Де воно було коли москалі дітей гвалтували? Попкорн їло? Угоджувалось? Задерли ці сєктанти. Засуньте свій культ в дупу і помовчіть просто.
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18.01.2023 16:34
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***** якісь ідіоти?? то 4-о чи 1-а дитина?? Хто там рахує так подибільному?
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18.01.2023 16:02 Відповісти
- Мамо зліпи мені сніжку...
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18.01.2023 16:09 Відповісти
Від таких "виважених" повідомлень у людей, особливо у батьків діточок, волосся дибки стає.
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18.01.2023 16:08 Відповісти
Тобто 24 загиблих
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18.01.2023 16:09 Відповісти
14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту

Питання: Скільки дітей було на борту?
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18.01.2023 16:12 Відповісти
Правди не доб'єтеся ! Це ж Узеленськи !
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18.01.2023 18:26 Відповісти
Тобто, ви просто підсумували 14+1+9=24? Охрініти...
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18.01.2023 16:20 Відповісти
Я склала ціфри по тексту :

на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Джерело:

може пора навчити редактора тексти читати ?
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18.01.2023 16:25 Відповісти
Існують скобки як у матіматіці :

14 ( з них 1 дитина і 9 осіб на борту)
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18.01.2023 16:27 Відповісти
Можна, як і у Вас.
Але в тексті речення "з них 1 дитина та 9 осіб" з обох боків обособлене комами, що логічно і вірно з позиції правильного написання, тому у мене не було ніяких питань.
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18.01.2023 16:39 Відповісти
"Написано по дибільному"
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18.01.2023 16:57 Відповісти
Ця інформація-таємниця. Ії вам органи по краплі цілять.
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18.01.2023 18:33 Відповісти
Ще трохи, і у зелених рахівників не буде жодної загиблої дитини(що було б дуже добре), навпаки, ще й мертві воскреснуть!
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18.01.2023 16:11 Відповісти
Ага, летіли на Харків, а курс тримали на Чернігів.
Це на кого розраховане?
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18.01.2023 16:32 Відповісти
Дивлячись звідки летіли. Якщо з Пущі, то правильний маршрут, а якщо із Кончі, то ні.
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18.01.2023 18:26 Відповісти
Діточки усі виздоровлять !
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18.01.2023 18:34 Відповісти
Вылетают без регистрации и количество пассажиров государственная тайна...и их фамилии тоже...
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18.01.2023 16:15 Відповісти
Ну, практично кожний загиблий з гвинтокрила забрав із собою чиєсь життя. Ну, що, раділи, коли у кацапів винищувач впав на житловий будинок? Тепер їх черга радіти. Може, згадаємо нарешті слова молитви: "...і прости нам кривди наші, як і ми прощаємо..."? Вбивати захищаючи - богоугодна справа, а радіти з горя хоча б і ворогів - тільки накликати на себе подібне. Зрозумійте, що є причина і наслідок, дія і протидія, є закон збереження енергії. Є закон карми. Простіше кажучи, хто в адекваті - без фанатизму, спокійно і розсудливо. Інакше біда...
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18.01.2023 16:16 Відповісти
Не несіть хєрню. Богоугодне. То це ваш божок це зробив бо йому невгодно? Де воно було коли москалі дітей гвалтували? Попкорн їло? Угоджувалось? Задерли ці сєктанти. Засуньте свій культ в дупу і помовчіть просто.
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18.01.2023 16:34 Відповісти
Знайдіть і послухайте пісню Мірзояна "Інженер". Може хоч щось до вас дійде. Так, вбивати захищаючи - богоугодно. І я - не сектант, я навіть нєвоцерквльонний, але я вірю. Вірю у справедливість, яка є невід'ємною енергією цього Всесвіту. Не все можна побачити очима, але все можна відчути душею. Якщо вона є.
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18.01.2023 18:23 Відповісти
Вибачте, на емоціях, але все одно не погоджусь. Релігія вчить змиритись бо хтось там десь там колись там зробить справедливо. Брехня. Не зробить. Хочете справедливості - робіть. Поки ви не зробите ні карма, ні проведіння, ні бог, ні чорт, ніхто і нічого не зробить. Робіть або робимо. Все інше - казки.
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18.01.2023 19:11 Відповісти
Ви про бойовий кацаполіт, який летів бомбити нас, але гепнувся на рідних болотах?

Не пишіть дурниці. На россії принаймні є вибір: воювати чи не воювати. То ж у них постраждалі самі винні, що не виступають проти терору.
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18.01.2023 16:42 Відповісти
Воно то ніби й тау як ви написали. Та ви не назвали одну з причин трагедії , а можливо й головну: на посадові відповідальні посади квартальне шапіто призначає дилетантів - невігласів.І в ніякому розлідуванні цієї трагедії про це так би мовити компентні слідчі нічого про ті можливі порушення не скажуть.
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18.01.2023 16:43 Відповісти
Тобто? Пілотів теж зє!команда підібрала? Чи гвинтокрил красивіший та блискучіший вибрала? Чи ви натякаєте, що ним сам монастирський керував? Це - техніка, це - збіг обставин, це - люди. От якість усього цього і призвела до тоагедії. А скажуть нам щось, чи не скажуть, життя вже обірвані...
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18.01.2023 18:39 Відповісти
Ви уважно читали? Я мав на увазі дилетантство нинішніх високопосадовців.
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18.01.2023 19:26 Відповісти
а ми що раділи з горя? ми раділи, що то стерво до нас не долетіло. І між іншім то стерво могло би проявити чудо "русской душі" і як в їх пропогандистських фільмах, відтягувати нашпігований літак від будинків своїх же цивільних до останнього, проте гнила "руская душа " на це не здатна, цей ушльопок катапультувався, і чхати на цивільних да й цивільним було чхати інакше би вони того вишкрябка повісили би там же. То ж не приплітайте Бога.
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18.01.2023 17:29 Відповісти
дурачок, мы радовались исключительно тому, что он не полетит бомбить нас.
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18.01.2023 18:24 Відповісти
Ну, пілот тоді катапультувався і вижив, а літак йому знайдуть, так що раділи ви даремно, можна сказати. Але з більшості коментів тоді я бачив як раз іншу радість.
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18.01.2023 18:46 Відповісти
Я з вами згодна!!! Дуже багато ненавистi накопилось у нас за цей страшний рiк.... Гнiв, прокльони--це грiх, а вiн не бувае не покараним... 🥺😢
Царство Небесне загиблих! 🙏🙏🙏
Рiдним спiвчуття...🥺
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18.01.2023 22:24 Відповісти
Раділи бо літак був заряджений ракетами щоб бомбити Україну. Не загинули б москалі, ракети полетіли б на нас.
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18.01.2023 22:33 Відповісти
І ці чаморочі керують країною!
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18.01.2023 16:20 Відповісти
Хто дозволив летіти над житловими масивами та дитячим садком? Отак у нас в країні все роблять через задній прохід. Хай там те керівництво МВС загинуло, то їхня справа (хоча може повтікали з країни з награбованим і інсценували повітряну катастрофу), але хто вам дозволив вбиватиукраїнців на украінській землі???!!!
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18.01.2023 16:21 Відповісти
Він відвернув на цент міста після пошкодження на околиці!
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18.01.2023 16:34 Відповісти
Чтобы устранить конкурентов хмырь мавзолейный придумал кучу авиакатастроф...генерал Лебедь тоже упал в вертолете,, офтальмолог Святослав Федоров тоже ...
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18.01.2023 16:23 Відповісти
Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все".
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18.01.2023 16:33 Відповісти
Мутная история.
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18.01.2023 16:36 Відповісти
в населених пунктах мають бути кордони за які не моє права залітати ні одна *****
навіть борт президента
в теперішеій час все видно на моніторі з мавіка, як що щось треба бачити
те що сталося, не більше, не меньше а точно, ******* чиновники
до речі..
м. Ладижин, деколи пролітає над головою спортивний літак
якого куя???
а за вимкнуті фари, раком ставлять, підараси
владі все, народу закон?
так????
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18.01.2023 16:41 Відповісти
а гелікоптер рятувальників? ну бо є випадки а під час війни все більше таких випадків, коли доцільніше саме гелікоптер.
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18.01.2023 17:33 Відповісти
державний гелікоптер використовувався у приватних справах?
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18.01.2023 16:45 Відповісти
Як було при Авакові так і залишилось при Монастирському.
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18.01.2023 18:40 Відповісти
Линия обороны
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS

Катастрофу вертолета, на борту которого находилось руководство МВД мы комментировать не будем принципиально, поскольку подразделения МВД принимают активное участие в боевых действиях и потому на них распространяется исключение из критики, а кроме критики у нас нет никаких комментариев. Поэтому тема остается в стороне и мы ее не касаемся, по крайней мере - публично.
https://defence-line.org/2023/01/o-rechi-annaleny-berbok-v-gaage-chast-1/
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18.01.2023 16:49 Відповісти
В понеділок 16 січня я пішов в МВС на прийом до Монастирського чи когось може іншого з його найближчого оточення. Але мене не впустили на прохідній! Під час війни впускати людей не можна - сказали 3-4 молодих поліцейських з автоматами. Моя справа була така: бандюки ще в жовтні захопили цокольний поверх в нашому будинку на Печерську, поміняли замки, вигнали власників (всі мешканці будинку спільно володіють поверхом) і розігнали волонтерів які допомагали біженцям і нашому війську. Поліція втручатися не забажала. Мені зателефонував один з бандюків 13-го січня і повідомив, що в понеділок 16-го викинуть всі мої речі якщо я їх негайно не заберу. Отже, я пішов в Міністерство внутрішніх справ розповісти, як працює Печерська поліція і чи може взагалі Національна поліція України вивести бандюків з нашооо приміщення. Оскільки поліцейські мене не пустили до пана міністра Монастирського і побажали, що якщо мене щось не влаштовує в Україні, то я можу виїхати звідси, я висловив прокляття на адресу всієї цієї зеленої банди пройдисвітів і, зокрема, побажав Монастирському всього найгіршого в скорому часі. Через 46 годин це і трапилося. Але я в глибокій печалі за загиблими безневинно людьми котрі були на землі в момент падіння гелікоптера…
Проте версію втечі міністра з інсценірованою загибеллю також треба серйозно перевірити.
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18.01.2023 17:02 Відповісти
Ви мабуть дуже старий, якщо можете виїхати з України
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18.01.2023 18:50 Відповісти
@

>Ви мабуть дуже старий, якщо можете виїхати з України

Позаздрили?
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18.01.2023 19:06 Відповісти
Ви мабуть наркоман, якщо 60 років для вас - глибока старість.
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18.01.2023 21:53 Відповісти
@
>я висловив прокляття на адресу всієї цієї зеленої банди пройдисвітів і, зокрема, побажав Монастирському всього найгіршого в скорому часі

Ваш мессидж дійшов, хоч хтось там у небесній ОПі перестарався; та це не ваша провина.

Висловіть тепер прокляття путлеру з такою ж силою.
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18.01.2023 19:05 Відповісти
На півтори години раніше повідомляли про чотирьох загиблих дітей. Тобто, трьох помилково прийняли за дітей? Відчувається, що інформування вже взяло під свій контроль МВС!
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18.01.2023 17:13 Відповісти
може просто недорахувалися когось і вирішили що загинули. Меньше з тим, чим меньше загиблих тим краще.
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18.01.2023 17:31 Відповісти
Это черное утро для всех нормальных людей. Мои соболезнования семьям.
К сожалению - это какая то дичь, когда министр летит вместе с первым замом, который должен по идее в этот момент замещать его в офисе.
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18.01.2023 17:35 Відповісти
 
 