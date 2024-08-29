Авиакатастрофа в Броварах: ГБР передало дело в суд. Обвиняют 5 должностных лиц ГСЧС
ГБР направило в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и другие работники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Досудебное расследование завершено совместной межведомственной группой Главных следственных управлений ГБР и СБУ в ноябре 2023 года.
Сейчас Офис Генпрокурора передал в суд составленный Государственным бюро расследований обвинительный акт в отношении:
- начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
- и.о. командира специального авиационного отряда;
- заместителя командира по летной подготовке;
- командира авиационной эскадрильи;
- начальника службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.
К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.
"Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.
Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, до момента благоприятных погодных условий.
Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие - многоэтажный дом и начал осуществлять маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей", - отметили в ГБР.
При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.
Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и крупный материальный ущерб, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.
Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
Санкция статей предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.
Напомним, утром 18 января 2023 года в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек, находившихся на борту. Травмированы 25 человек.
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в нас й досі ідіот пролітає над Біличами регулярно
полудурки срані, літуни
Ну эта версия бабушкам на лавках подойдёт
його право - слати нахер усіх навіть *********** на борту
бо буде як з качинським
Тому кожен з командирів скоріше виконає злочинний наказ, аніж відмовиться.
але з літака ще треба вийти
ось пілот качинського послухався - має "повний рот землі" як кажуть пілоти
то може краще звільнення?
А еще помним, полько из за отсутствия свободной площади, в ангаре где находились обломки вертолета, проводили разборку новейшего, трофейного, кацапского снаряда. Снаряд самовзорвался. Пострадали эксперты и злосчастный вертолет.
В жизни много совпадений бывает
тоді срака прикрита
+ холопська ментальность українських держслужбовців наближених до тіла цієї "еліти". "Как барін скажете так і зделаєм. Какіє правіла? Какіє інструкциі?
Згадалося як Гонгадзе голову відрізали, бо кучма натякнув що він йому не подобається. Або як для татарова "викрадали" суддю чауса в Молдові. Або як зеленський казав : міліон тому хто дасть мені вакцину від ковіда!
Зараз нічого не помінялись.
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Пан Монастирський був людиною не з системи ментовської
Єрмошкіним наказом вивів бригаду НГУ з Гостомеля разом з танками , а так все спишуть на мертвого. А мертві ""сраму не імут""
Тут розкрадачі бюджету і кришевателі бізнесу знайшли собі кінець, катаючить на гелікоптеру і рік, чи навіть більше це тема для журналістів... Світ зійшов із розуму..
а ту на за Монастирського вбивство, заявочки, що винні ДСНС, літали 100000 раз нічого не було, а от бачте саме в цьому випадку інших крайніх не знайшли (чи не хотіли знайти)...
Не було б на борту Монастирського, ніхто і не подумав розслідувати цю катастрофу.