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Авиакатастрофа в Броварах: ГБР передало дело в суд. Обвиняют 5 должностных лиц ГСЧС

бровари

ГБР направило в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и другие работники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование завершено совместной межведомственной группой Главных следственных управлений ГБР и СБУ в ноябре 2023 года.

Сейчас Офис Генпрокурора передал в суд составленный Государственным бюро расследований обвинительный акт в отношении:

  • начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира специального авиационного отряда;
  • заместителя командира по летной подготовке;
  • командира авиационной эскадрильи;
  • начальника службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

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Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

"Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, до момента благоприятных погодных условий.

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Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие - многоэтажный дом и начал осуществлять маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей", - отметили в ГБР.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

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Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и крупный материальный ущерб, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статей предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.

Напомним, утром 18 января 2023 года в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек, находившихся на борту. Травмированы 25 человек.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Бровары (337) Монастырский Денис (335) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+7
думаешь пилот, как какой то зе-дурачёк, без жёсткой угрозы в свой адрес отошёл бы от инструкций?
Ну эта версия бабушкам на лавках подойдёт
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29.08.2024 12:32
+7
Монастирський дав дані в США про корупцію Зельоних, і розкрадання допомоги. Його позбулись. А тепер зробили винуватим пілотів, звинувативши їх в непідготовці. Це при тому, що в ДСНС набирають найдосвідченіших, які літають в надскладних умовах, при катастрофах, і при несприятливих погодних умовах. І таким "недосвідченим" дали везти вище керівництво МВС.
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29.08.2024 12:59
+7
Знайшли крайніх , замість того , щоби допитати татарова , хто в цьому винен
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29.08.2024 13:57
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то есть к ДСНС обратилось МВС и попросило подкинуть руководство, а ДСНС такое себе решило: вертушка простивает, почему же не помочь? Справу закрито, винен пілот.
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29.08.2024 12:20 Ответить
звісно винен, нехер над містом шаритись, зєкономив літр керосіну
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29.08.2024 12:22 Ответить
єкономія керосіну дорого обійшлась людям на землі
в нас й досі ідіот пролітає над Біличами регулярно
полудурки срані, літуни
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29.08.2024 12:23 Ответить
думаешь пилот, как какой то зе-дурачёк, без жёсткой угрозы в свой адрес отошёл бы от инструкций?
Ну эта версия бабушкам на лавках подойдёт
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29.08.2024 12:32 Ответить
на повітряному судні командир один, на кріслі зліва
його право - слати нахер усіх навіть *********** на борту
бо буде як з качинським
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29.08.2024 12:38 Ответить
Його права закінчуються, як тільки він встає з того крісла. І всі інші придурки отримують право слати його не тільки нахєр з роботи (служби), але й на вірну смерть.
Тому кожен з командирів скоріше виконає злочинний наказ, аніж відмовиться.
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29.08.2024 15:57 Ответить
Ніт, він за це отримує зарплату. Саме тому в КВС завжди є табельна зброя
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29.08.2024 16:20 Ответить
зброя на громадянських лініях? ви фантазер!
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29.08.2024 16:29 Ответить
коли виходить із літака, а не крісла
але з літака ще треба вийти
ось пілот качинського послухався - має "повний рот землі" як кажуть пілоти
то може краще звільнення?
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29.08.2024 16:28 Ответить
Спочатку були свідки,0 які бачили як гвинтокрил вибухнув. Тепер про них забули?
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29.08.2024 12:25 Ответить
Помним, помним. "И мужа вашего Крупского помним"
А еще помним, полько из за отсутствия свободной площади, в ангаре где находились обломки вертолета, проводили разборку новейшего, трофейного, кацапского снаряда. Снаряд самовзорвался. Пострадали эксперты и злосчастный вертолет.
В жизни много совпадений бывает
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29.08.2024 13:02 Ответить
зазвичай керівництво ігнорує всі застереження, а потім винні ті хто попереджав. ХЗ як у цьому випадку, але в житті в таких установах саме так.
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29.08.2024 12:25 Ответить
"попереджати" потрібно під розпис та вхідний номер отримати на копії
тоді срака прикрита
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29.08.2024 12:30 Ответить
Обычно, перед объявлением номера приказа спрашивают нравится и устраивает ли тебя твоя работа.
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29.08.2024 13:05 Ответить
і шо? напугали їжака голою сракою 😂
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29.08.2024 14:12 Ответить
І додають, що за дверима стоїть черга бажаючих зайняти твоє місце. І це ще "м'який" варіант.
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29.08.2024 16:00 Ответить
Монастирський дав дані в США про корупцію Зельоних, і розкрадання допомоги. Його позбулись. А тепер зробили винуватим пілотів, звинувативши їх в непідготовці. Це при тому, що в ДСНС набирають найдосвідченіших, які літають в надскладних умовах, при катастрофах, і при несприятливих погодних умовах. І таким "недосвідченим" дали везти вище керівництво МВС.
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29.08.2024 12:59 Ответить
Ой ***... Де ви беретесь...
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29.08.2024 13:03 Ответить
а ви беретесь з ****** єрмака - не інакше.
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29.08.2024 14:12 Ответить
а ви замітили,що до вбивства Монастирського не було ніяких бусіфікацій і бєс прєдєла тцк.Монастирський ***** послав зешоблу і сказав,що поліція не буде приймати в цій ***** ніякої участі.результат вам відомий.
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29.08.2024 14:11 Ответить
Ще згадалось, що в приміщенні суду, де були документи по справі цієї катастрофи, була несподівана пожежа. Потім заява, що цінні папери не постраждали. Постраждали "не цінні"?
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29.08.2024 14:48 Ответить
Це про те як ...сіли та полетіли..., дайте нам 100500 F-16, будемо усіх баамбіть. Якщо нема підготовки й потрібних допусків, якщо порушуєш правила польотів, то ти заздалегідь трупак, і всі хто з тобою разом в екіпажі...
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29.08.2024 13:02 Ответить
А дснс могли відмовитись, коли їм цілий міністр мвс наказав? Чого летіли низько? так понятно, щоб пво не позбивало, бо не хотіли нікому повідомляти, що летять, але познаходили, що десь там пілот не розписався в журналі по ТБ якомусь, та десь сертифікат просрочився, так і знайшли стрілочників. Висновок - як би не тебе не давили. не давай себе продавить. Так хоч звільнять, а як продавлять, то згориш ще й скажуть "сам винуватий"
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29.08.2024 13:04 Ответить
+++
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29.08.2024 13:07 Ответить
Это что за такие погодные условия были, что пилот врезался в дом. Нашли козлов отпущения? Airbus не один раз был пойман на махинациях и коррупции.
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29.08.2024 13:10 Ответить
Чергова локшина...
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29.08.2024 13:17 Ответить
То є звичайні наслідки світогляду української ЖЛОБОЕЛІТИ, яка рахує, що якщо тебе призначили начальником то всі довкола є виключно дурнями.
+ холопська ментальность українських держслужбовців наближених до тіла цієї "еліти". "Как барін скажете так і зделаєм. Какіє правіла? Какіє інструкциі?
Згадалося як Гонгадзе голову відрізали, бо кучма натякнув що він йому не подобається. Або як для татарова "викрадали" суддю чауса в Молдові. Або як зеленський казав : міліон тому хто дасть мені вакцину від ковіда!
Зараз нічого не помінялись.
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29.08.2024 13:23 Ответить
"...якщо тебе призначили начальником то всі довкола є виключно дурнями", а ти стаєш безсмертним.

.
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29.08.2024 16:03 Ответить
Дуже шкода всіх загиблих ,а також в цій катастрофі.
Пан Монастирський був людиною не з системи ментовської
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29.08.2024 13:27 Ответить
Знайшли крайніх , замість того , щоби допитати татарова , хто в цьому винен
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29.08.2024 13:57 Ответить
Відверто кажучи, на тлі того, що кожного дня гинуть реаліні воїни і захисники України, яке всім громадянам України діло, до справ розкрадачів бюджету і кришевателів бізнесу. Та хоч поз ' їдають один одного..
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29.08.2024 14:59 Ответить
а ви замітили,що до вбивства Монастирського не було ніяких бусіфікацій і бєс прєдєла тцк.Монастирський ***** послав зешоблу і сказав,що поліція не буде приймати в цій ***** ніякої участі.результат вам відомий.
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29.08.2024 14:13 Ответить
А чого два раза, заговарівєшсі?
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29.08.2024 14:30 Ответить
потому что полиция при Монастырском не вступала в преступные сговоры
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29.08.2024 14:49 Ответить
Ти служив в поліції при Монастирськом? Навіщо літати по Броварах на гвинтокрилі в туман, коли є автомобілі?
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29.08.2024 15:38 Ответить
а забули вже, що там за плпаном мав бути (хтіли щоб він там теж був) ще й Залужний??
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29.08.2024 16:08 Ответить
Залужний, в бані с толками, з ментами?
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29.08.2024 16:23 Ответить
а це про що зараз було?
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29.08.2024 20:11 Ответить
Може тому взірвався що Монастирський за бубиним або
Єрмошкіним наказом вивів бригаду НГУ з Гостомеля разом з танками , а так все спишуть на мертвого. А мертві ""сраму не імут""
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29.08.2024 14:15 Ответить
Пздц. Схема "все вокруг колхозное, все вокруг мое"
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29.08.2024 14:27 Ответить
Все забувається....адже кожного дня нове горе....погортайте сторінки гугла того часу, які були версії щодо цієї катастрофи....і куди так зранку поспішали...
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29.08.2024 14:29 Ответить
На жаль, кожного дня на фронті гинуть дійсні герої, що захищаючи Україну віддали за неї життя. І всі ЗМІ України в кращому випадку напишуть про одного із героїв із десяти тисяч загиблих.

Тут розкрадачі бюджету і кришевателі бізнесу знайшли собі кінець, катаючить на гелікоптеру і рік, чи навіть більше це тема для журналістів... Світ зійшов із розуму..
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29.08.2024 14:55 Ответить
А щоб вибухові речовини (очевидці катастрофи розказували ж про вибух чи пожежу, коли вертоліт був в повітрі?) на залишках того гелыкоптера не внесли корективи до версії про недосвідченого пілота, в ангарі, куди їх звезли, випадково підірвався трофейний снаряд, досліджувати який іншого місця не знайшли.
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29.08.2024 15:17 Ответить
якась галіма казочка...
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29.08.2024 15:20 Ответить
Все ясно, все зрозуміло. А в підсумку одне - ця катастрофа є яскравим уроком всім тим, хто не розділяє позицію, політику, риторику, погляди, думки, справи, дії уряду зелених! Кожен хай задумається над своїм майбутнім. По кому дзвенить дзвін?! А він дзвенить і по тобі, Народе України!!!
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29.08.2024 15:53 Ответить
Тільки згадував що там по ТиЩенку, чи вже відпустили... бо все затихло...
а ту на за Монастирського вбивство, заявочки, що винні ДСНС, літали 100000 раз нічого не було, а от бачте саме в цьому випадку інших крайніх не знайшли (чи не хотіли знайти)...
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29.08.2024 16:04 Ответить
Все як завжди, хто всравсч - невістка!
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29.08.2024 19:23 Ответить
Таке враження, що керівництво ДСНС бігало за керівництвом МВС із пропозицією кого куди підвезти гелікоптером, який перебуває на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. І керівництво МВС таке, ну давайте, якщо ви не проти. А на справді керівництво МВС постійно користувалося цим гелікоптером для різних потреб. Тут чомусь не розкрито чію сраку підбирали в Броварах?
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29.08.2024 19:38 Ответить
.. а от питання всім , хто на цій сторінці відписався!? Всі написали про сертифікати, підготовку екіпажу, безпеку польотів..винне керівництво...тощо!! А що шановні дописувачі скажуть що після 24.02.2022 року в кабіни літаків сіли люди, які не літали по 20 років? Котрим навіть контрольних польотва не дали!! Ті, яким по 50-60 років було і вони почали воювати? Я знаю екіпаж Су-24М з командиром літавшим останній раз у 2009 році... і штурманом, який ввечері приїхав з відрядження з Іл-76.. з Еміратів і вранці вже полетів , згадуючи все що колись виконував і вмів. А скільки екіпажів та пілотів загинуло у перші дні війни? Що ж ніхто про підготовку не згадував? Що ж ніхто не розслідував, чому це сталося? Може треба було авіаційних командирів саджати у в*язницю... що полетіли ті, хто по 20 років не літав? Може загиблого Джуса згадаєте, який звільнився у 2021 році і повернувся ..як десятки інших, яких зелена гидота заставила звільнитися!?
Не було б на борту Монастирського, ніхто і не подумав розслідувати цю катастрофу.
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29.08.2024 19:45 Ответить
 
 