Авиакатастрофа в Броварах: ГБР завершило расследование. ВИДЕО

Расследование авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 завершено. Сообщено о подозрении должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ, а также начальнику службы безопасности полетов этого же отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд.

В ГБР напомнили, что в августе 2023 было сообщено о подозрении 5 должностным лицам ГСЧС, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

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О подозрении сообщено:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

Установлено, что в январе 2023 г. был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его до момента благоприятных погодных условий.

"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершение маневра в результате отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей, при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

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Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность)", - добавили в Бюро.

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.