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Авиакатастрофа в Броварах: ГБР завершило расследование. ВИДЕО

Расследование авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 завершено. Сообщено о подозрении должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ, а также начальнику службы безопасности полетов этого же отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд.

В ГБР напомнили, что в августе 2023 было сообщено о подозрении 5 должностным лицам ГСЧС, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

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О подозрении сообщено:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
и.о. командира специального авиационного отряда;
заместителю командира по летной подготовке;
командиру авиационной эскадрильи;
начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

Установлено, что в январе 2023 г. был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа в Броварах: ГБР завершило расследование 01

По данным ГБР, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его до момента благоприятных погодных условий.

"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершение маневра в результате отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей, при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

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Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность)", - добавили в Бюро.

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

Также читайте: Гибель руководства МВД в Броварах: Чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности и служебной халатности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Бровары (338) Монастырский Денис (335) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+13
ОПЗЄ прибрав свідків. Слідство - маячня та показуха.
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27.11.2023 09:48
+13
все просто:
-НГУ підпорядкована міністру мвс.
-міністр мвс вивів нгу з гостомельського аеропорту, щоб не заважати кацапам висаджувати свій десант.
-міністр мвс багато знав і міг розказати хто надав наказ вивести нгу. єрмак замів сліди
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27.11.2023 09:59
+9
Зранку прочитала цю маячню і так хотілося запитати,а ті 5 винних наразі не з оп?
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27.11.2023 09:43
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зранку прочитала цю маячню і так хотілося запитати,а ті 5 винних наразі не з оп?
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27.11.2023 09:43 Ответить
ОПЗЄ прибрав свідків. Слідство - маячня та показуха.
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27.11.2023 09:48 Ответить
Друзям - все, іншим - закон.
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27.11.2023 09:48 Ответить
/залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні/
Проте правила не для всіх:
"До мене звернулися люди, які полетіли разом зі мною, з проханням використати гелікоптер ДСНС. Мені сказали, що я маю всі законні права. Ми полетіли двома гвинтокрилами: військовим і ДСНС", - сказав Зеленський.
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27.11.2023 09:55 Ответить
Під час катастрофи, в яку сторону вони летіли?....
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27.11.2023 09:56 Ответить
А під смоленськом теж складні погодні умови? Навчили?
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27.11.2023 09:58 Ответить
Взагалі не цікаво. Цікаво б послухати, який план у боневтіка, щодо завершення війни. Я розумію, що слугам добре мародерити поки війна. І тіпа ніхто не лізе, але ж ніщо не вічне
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27.11.2023 09:59 Ответить
все просто:
-НГУ підпорядкована міністру мвс.
-міністр мвс вивів нгу з гостомельського аеропорту, щоб не заважати кацапам висаджувати свій десант.
-міністр мвс багато знав і міг розказати хто надав наказ вивести нгу. єрмак замів сліди
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27.11.2023 09:59 Ответить
Вже всі кінці почистили? Вбивці заспокоїлися, можна продовжувати планувати як прибрати Залужного, інших патріотів, волонтерів. Он уже сєрлєщ в ютубі на Пороха ібло розкрив.
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27.11.2023 10:00 Ответить
просто феерический пи####,
из за плохой погодьі летел нс вьісоте 30-60 метров над землей,
какой смьісл в єтом ?
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27.11.2023 10:05 Ответить
Та про прибрали керівництво і все. Кому вони *******? Ніколи такого не було і з такими питаннями завжди все на йоту. Нема тут випадковості, фактору чи ще чогось. Війна списала.
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27.11.2023 10:20 Ответить
Это работа фсбэшника Елдака и буданова, Монастырский единственный кто не подчинялся этому кнуру, мало того он знал все тёмные дела этой парочки, а это крышевания наркоты и оружия....
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27.11.2023 10:32 Ответить
К стать, дело Полякова то-же шито белыми нитками, но за этим заказом стоит Оманский бенин Нарик и Хламидии!!!
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27.11.2023 10:33 Ответить
Оренєнна звиздьож! Все звалили на некомпетентність пілотів, і організацію вильоту. І це в ДСНС. Де відбираються пілоти з великим професіоналізмом. Вилітають навіть в надскладних погодних умовах, в екстремальних умовах гасять пожежі, підбирають людей, та доставляють грузи. І тут нам впарюють, що політ вищого керівництва країни довірили практично учням?
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27.11.2023 11:00 Ответить
Вертолет МНС стоит на дежурстве и экипаж не знает зараннее в какой район он полетит. Так что отмазка на погоду или неперофессионализм нелепа. А вот версия что руководство МНС на борту заставило пилота покатать их с ветерком вполне вероятная версия.
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27.11.2023 11:23 Ответить
Нісенітниця. Ні пілоти, ні пасажири не хлопчики. Тут ще купа загадкових співпадінь. Монастирський здав тупу реакцію розгубленого Зелі, коли він розбудив актора і сказав "Почалось!". Що йде в розріз хаотичним різним героїчним версіям Зельоного шобла. Потім був виток інфи про корупційні схеми ОПи на чолі з Зелею до США. Там сказали, що дістали підтвердження. Всі говорили про джерело в керівництві МВС. І ще багато чуток про непогодження Монастирського з методами правління ОПи. Все керівництво всупереч інструкції не посадили в різні гвинтокрили. Свідки вказали на вибух, потім падіння з повторним вибухом. І т.д.
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27.11.2023 11:36 Ответить
Не валите все в кучу. Пацаны решили прокатится с ветерком. Видимо это уже не раз было. Вспомните Скнылевскую трагедию, где даже опытные пилоты допустили ошибку пилотажа. А когда у пилотов за спиной гоп-компания из высшего твоего руководства сидит и требует устроить американские горки... А теперь внимание: авиация МЧС подчинена МВС и поэтому обвинять подчиненных в том, что просто выполняли приказ своего начальства... Это верх лицемерия и бесчеловечности.
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27.11.2023 11:53 Ответить
Xto vsravsya - nevistka !!!
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27.11.2023 11:13 Ответить
Єлдак і наркоман звинувачення не отримали,списали на стрілочників.
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27.11.2023 11:37 Ответить
Не треба "теорії змов" Там питання виникає з моменту зльоту : чому вертоліт опинився посеред міста? Говорив з штурманами Ніжинського рятувального авіазагону ще тоді, коли літак Качинського розбився І вони мені цікаву річ повідомили - коли той літав у Грузію, то "через коліно ламав" екіпаж свого літака, змушуючи "летіть як він сказав" (Там були складні метеоумови І командир екіпажу сам, у цьому випадку, повинен приймать рішення, що саме робить - іти на запасний чи ризикувать) Так це ж глава "майже європейської країни" То що говорить про наших "панів-скоробагатьків"?
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27.11.2023 13:24 Ответить
В России также Пригожин упал. Две страны, одно следствие.
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27.11.2023 16:59 Ответить
 
 