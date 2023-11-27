Авиакатастрофа в Броварах: ГБР завершило расследование. ВИДЕО
Расследование авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 завершено. Сообщено о подозрении должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ, а также начальнику службы безопасности полетов этого же отряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд.
В ГБР напомнили, что в августе 2023 было сообщено о подозрении 5 должностным лицам ГСЧС, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.
О подозрении сообщено:
начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
и.о. командира специального авиационного отряда;
заместителю командира по летной подготовке;
командиру авиационной эскадрильи;
начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.
Установлено, что в январе 2023 г. был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его до момента благоприятных погодных условий.
"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершение маневра в результате отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей, при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.
Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.
Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность)", - добавили в Бюро.
Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
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Проте правила не для всіх:
"До мене звернулися люди, які полетіли разом зі мною, з проханням використати гелікоптер ДСНС. Мені сказали, що я маю всі законні права. Ми полетіли двома гвинтокрилами: військовим і ДСНС", - сказав Зеленський.
-НГУ підпорядкована міністру мвс.
-міністр мвс вивів нгу з гостомельського аеропорту, щоб не заважати кацапам висаджувати свій десант.
-міністр мвс багато знав і міг розказати хто надав наказ вивести нгу. єрмак замів сліди
из за плохой погодьі летел нс вьісоте 30-60 метров над землей,
какой смьісл в єтом ?