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Авіакатастрофа у Броварах: ДБР завершило розслідування. ВIДЕО

Розслідування авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року завершено. Повідомлено про підозру посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ, а також начальнику служби безпеки польотів цього ж загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Матеріали справи відкрито для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали буде передано до суду.

У ДБР нагадали, що в серпні 2023 року було повідомлено про підозру 5 посадовцям ДСНС, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
в.о. командира спеціального авіаційного загону;
заступнику командира з льотної підготовки;
командиру авіаційної ескадрильї;
начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

"Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.  До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - йдеться в повідомленні.

Авіакатастрофа у Броварах: ДБР завершило розслідування 01

За даними ДБР, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

"Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість)", - додали у Бюро.

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакатастрофа в Броварах: Начальника управління авіації ДСНС Коробку відправили до СІЗО

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) Монастирський Денис (392) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+13
ОПЗЄ прибрав свідків. Слідство - маячня та показуха.
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27.11.2023 09:48
+13
все просто:
-НГУ підпорядкована міністру мвс.
-міністр мвс вивів нгу з гостомельського аеропорту, щоб не заважати кацапам висаджувати свій десант.
-міністр мвс багато знав і міг розказати хто надав наказ вивести нгу. єрмак замів сліди
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27.11.2023 09:59
+9
Зранку прочитала цю маячню і так хотілося запитати,а ті 5 винних наразі не з оп?
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27.11.2023 09:43
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Зранку прочитала цю маячню і так хотілося запитати,а ті 5 винних наразі не з оп?
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27.11.2023 09:43 Відповісти
ОПЗЄ прибрав свідків. Слідство - маячня та показуха.
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27.11.2023 09:48 Відповісти
Друзям - все, іншим - закон.
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27.11.2023 09:48 Відповісти
/залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні/
Проте правила не для всіх:
"До мене звернулися люди, які полетіли разом зі мною, з проханням використати гелікоптер ДСНС. Мені сказали, що я маю всі законні права. Ми полетіли двома гвинтокрилами: військовим і ДСНС", - сказав Зеленський.
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27.11.2023 09:55 Відповісти
Під час катастрофи, в яку сторону вони летіли?....
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27.11.2023 09:56 Відповісти
А під смоленськом теж складні погодні умови? Навчили?
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27.11.2023 09:58 Відповісти
Взагалі не цікаво. Цікаво б послухати, який план у боневтіка, щодо завершення війни. Я розумію, що слугам добре мародерити поки війна. І тіпа ніхто не лізе, але ж ніщо не вічне
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27.11.2023 09:59 Відповісти
все просто:
-НГУ підпорядкована міністру мвс.
-міністр мвс вивів нгу з гостомельського аеропорту, щоб не заважати кацапам висаджувати свій десант.
-міністр мвс багато знав і міг розказати хто надав наказ вивести нгу. єрмак замів сліди
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27.11.2023 09:59 Відповісти
Вже всі кінці почистили? Вбивці заспокоїлися, можна продовжувати планувати як прибрати Залужного, інших патріотів, волонтерів. Он уже сєрлєщ в ютубі на Пороха ібло розкрив.
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27.11.2023 10:00 Відповісти
просто феерический пи####,
из за плохой погодьі летел нс вьісоте 30-60 метров над землей,
какой смьісл в єтом ?
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27.11.2023 10:05 Відповісти
Та про прибрали керівництво і все. Кому вони *******? Ніколи такого не було і з такими питаннями завжди все на йоту. Нема тут випадковості, фактору чи ще чогось. Війна списала.
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27.11.2023 10:20 Відповісти
Это работа фсбэшника Елдака и буданова, Монастырский единственный кто не подчинялся этому кнуру, мало того он знал все тёмные дела этой парочки, а это крышевания наркоты и оружия....
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27.11.2023 10:32 Відповісти
К стать, дело Полякова то-же шито белыми нитками, но за этим заказом стоит Оманский бенин Нарик и Хламидии!!!
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27.11.2023 10:33 Відповісти
Оренєнна звиздьож! Все звалили на некомпетентність пілотів, і організацію вильоту. І це в ДСНС. Де відбираються пілоти з великим професіоналізмом. Вилітають навіть в надскладних погодних умовах, в екстремальних умовах гасять пожежі, підбирають людей, та доставляють грузи. І тут нам впарюють, що політ вищого керівництва країни довірили практично учням?
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27.11.2023 11:00 Відповісти
Вертолет МНС стоит на дежурстве и экипаж не знает зараннее в какой район он полетит. Так что отмазка на погоду или неперофессионализм нелепа. А вот версия что руководство МНС на борту заставило пилота покатать их с ветерком вполне вероятная версия.
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27.11.2023 11:23 Відповісти
Нісенітниця. Ні пілоти, ні пасажири не хлопчики. Тут ще купа загадкових співпадінь. Монастирський здав тупу реакцію розгубленого Зелі, коли він розбудив актора і сказав "Почалось!". Що йде в розріз хаотичним різним героїчним версіям Зельоного шобла. Потім був виток інфи про корупційні схеми ОПи на чолі з Зелею до США. Там сказали, що дістали підтвердження. Всі говорили про джерело в керівництві МВС. І ще багато чуток про непогодження Монастирського з методами правління ОПи. Все керівництво всупереч інструкції не посадили в різні гвинтокрили. Свідки вказали на вибух, потім падіння з повторним вибухом. І т.д.
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27.11.2023 11:36 Відповісти
Не валите все в кучу. Пацаны решили прокатится с ветерком. Видимо это уже не раз было. Вспомните Скнылевскую трагедию, где даже опытные пилоты допустили ошибку пилотажа. А когда у пилотов за спиной гоп-компания из высшего твоего руководства сидит и требует устроить американские горки... А теперь внимание: авиация МЧС подчинена МВС и поэтому обвинять подчиненных в том, что просто выполняли приказ своего начальства... Это верх лицемерия и бесчеловечности.
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27.11.2023 11:53 Відповісти
Xto vsravsya - nevistka !!!
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27.11.2023 11:13 Відповісти
Єлдак і наркоман звинувачення не отримали,списали на стрілочників.
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27.11.2023 11:37 Відповісти
Не треба "теорії змов" Там питання виникає з моменту зльоту : чому вертоліт опинився посеред міста? Говорив з штурманами Ніжинського рятувального авіазагону ще тоді, коли літак Качинського розбився І вони мені цікаву річ повідомили - коли той літав у Грузію, то "через коліно ламав" екіпаж свого літака, змушуючи "летіть як він сказав" (Там були складні метеоумови І командир екіпажу сам, у цьому випадку, повинен приймать рішення, що саме робить - іти на запасний чи ризикувать) Так це ж глава "майже європейської країни" То що говорить про наших "панів-скоробагатьків"?
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27.11.2023 13:24 Відповісти
В России также Пригожин упал. Две страны, одно следствие.
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27.11.2023 16:59 Відповісти
 
 