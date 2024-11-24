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Воин бригады НГУ "Хартия" Роман Троценко погиб в бою с врагом на Харьковском направлении. ФОТО

21 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб минометчик 13 бригады НГУ "Хартия" Троценко Роман Сергеевич 1995 года рождения.

Об этом сообщают в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Роман был сыном участника АТО, добровольца с 2014 года. С самого начала полномасштабной войны он без колебаний пошел защищать нашу страну и свою семью. Служил в Павлоградской воинской части, а затем, после прохождения обучения за рубежом, - в составе 13 бригады НГУ "Хартия", выполняя сверхответственные задачи на сложных участках фронта Лиманского и Харьковского направлений.

"Родители очень любили его и гордились своим сыном! У Романа была счастливая семья: жена и дочь, которая в этом году пошла в первый класс", - пишет в фейсбуке Татьяна Найда.

Его жена так говорит о своем любимом: "Он был лучшим папой и мужем! Он любил нас, любил жить. Хотел жить! Всегда был позитивным, добрым и отзывчивым. Его уважали на службе, всегда прислушивались к его мнению и решениям. Он был профессионалом в своем деле!"

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загиблий воїн Роман Троценко

"Такого доброго, искреннего и доброжелательного человека, как Роман, я еще не встречал. Очень жаль, что такие люди покидают этот мир. Но он навсегда останется в моей памяти Человеком с большой буквы!" - вспоминают товарищи.

Автор: 

военнослужащие (6116) Национальная гвардия (2111) потери (4378)


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Топ комментарии
+29
Світла Памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Романа !!
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24.11.2024 12:43
+12
Вічна Пам'ять та Царство Небесне тобі Герою...
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24.11.2024 13:44
+9
С.У.М.
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24.11.2024 13:29
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Світла Памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Романа !!
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24.11.2024 12:43 Ответить
С.У.М.
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24.11.2024 13:29 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне тобі Герою...
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24.11.2024 13:44 Ответить
Вічна память, на жаль гинуть молоді яким тільки житти.
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24.11.2024 14:24 Ответить
Вічна пам'ять Герою!!! Слава Героям!!
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24.11.2024 14:39 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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24.11.2024 15:25 Ответить
Vi4na Pam'yat' i Slava...🇺🇦
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24.11.2024 16:29 Ответить
Честь Воїну🇺🇦
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24.11.2024 17:18 Ответить
Вічна пам'ять, та вічне життя на небі герою! Сум.
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24.11.2024 20:02 Ответить
Вічна пам'ять, сину! У мене зять загинув, теж 1995 р та теж Роман, теж завжди усміхнений... Я розумію який біль переживають рідні. Співчуваю щиро. Воїну Роману вічна пам'ять та слава! Усім воїнам шана та повага. Скільки горя та смутку, скільки сліз та болі... https://glavcom.ua/country/society/zhadajmo-romana-zajtsja-1025060.html
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25.11.2024 10:42 Ответить
 
 