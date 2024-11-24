Воин бригады НГУ "Хартия" Роман Троценко погиб в бою с врагом на Харьковском направлении. ФОТО
21 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб минометчик 13 бригады НГУ "Хартия" Троценко Роман Сергеевич 1995 года рождения.
Об этом сообщают в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Роман был сыном участника АТО, добровольца с 2014 года. С самого начала полномасштабной войны он без колебаний пошел защищать нашу страну и свою семью. Служил в Павлоградской воинской части, а затем, после прохождения обучения за рубежом, - в составе 13 бригады НГУ "Хартия", выполняя сверхответственные задачи на сложных участках фронта Лиманского и Харьковского направлений.
"Родители очень любили его и гордились своим сыном! У Романа была счастливая семья: жена и дочь, которая в этом году пошла в первый класс", - пишет в фейсбуке Татьяна Найда.
Его жена так говорит о своем любимом: "Он был лучшим папой и мужем! Он любил нас, любил жить. Хотел жить! Всегда был позитивным, добрым и отзывчивым. Его уважали на службе, всегда прислушивались к его мнению и решениям. Он был профессионалом в своем деле!"
"Такого доброго, искреннего и доброжелательного человека, как Роман, я еще не встречал. Очень жаль, что такие люди покидают этот мир. Но он навсегда останется в моей памяти Человеком с большой буквы!" - вспоминают товарищи.
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та щирі співчуття родині Романа !!