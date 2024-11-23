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В боях за Украину погиб представитель ультрас ФК "Оболонь" Павел Ведибида

Загинув Павло Ведибіда

В бою под Часовым Яром на Донетчине 13 ноября погиб представитель ультрас футбольного клуба "Оболонь" старший лейтенант Павел Ведибида по прозвищу Оболончик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ФК "Оболонь".

Павел Ведибида был участником боевых действий с 2014 года, в частности в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" оборонял Саур-Могилу, Донецкий аэропорт и другие стратегические позиции. В 2022-2024 годах служил в составе 112-й бригады ТрО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клещиевки и обороне Часова Яра.

Основатель движения ультрас футбольного клуба "Оболонь-Бровар" города Киева. Активный участник Революции Достоинства. Основатель и первый руководитель Оболонского районного отделения "Правого сектора" в г. Киев. Боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

"Павел был легендой, бессмертным и стальным в своей верности Родине", - добавляют в ФК.

Напомним, в октябре погиб экс-игрок юношеской сборной Украины по футболу, боевой медик Дмитрий Богачев.

Также смотрите: Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Леван Лохишвили. ФОТО

Автор: 

футбол (3586) Правый сектор (855) потери (4374)


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Світла памʼять Герою України 😪😪😪

Смерть москалям !!
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23.11.2024 14:36 Ответить
Вічна память воїну світла .
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23.11.2024 15:15 Ответить
Царство Небесне... Вічна Пам'ять!
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23.11.2024 15:38 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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23.11.2024 16:36 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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23.11.2024 17:05 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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23.11.2024 17:34 Ответить
Прізвище суто козацьке...

Спочивай у мирі, козаче...
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23.11.2024 17:59 Ответить
Вічна пам"ять загиблим героям.
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23.11.2024 22:03 Ответить
 
 