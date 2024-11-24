Войска РФ обстреляли Зеленовку на Херсонщине: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
24 ноября 2024 года Зеленовка Херсонской области находилась под вражеским огнем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, рашисты обстреляли поселок с временно оккупированного левобережья. Попали в жилые кварталы. Повреждены частные дома.
По уточненной информации, в результате вражеского обстрела Зеленовки телесные повреждения получил 61-летний мужчина.
На момент атаки рашистов он был в помещении. У пострадавшего - взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочные ранения.
Медики оказали ему помощь на месте.
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