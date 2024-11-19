За прошедшие сутки россияне обстреляли 25 населенных пунктов Херсонщины: погибли 2 человека. ФОТО

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Зеленовка, Камышаны, Надеждовка, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Широкая Балка, Новодмитровка, Томина Балка, Никольское, Ингулец, Токаревка, Берислав, Михайловка, Осокоровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Качкаровка, Новокаиры, Новоберислав, Трифоновка, Гавриловка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре региона; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 31 частный дом. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж, мопед и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, враг в очередной раз атаковал Зеленовку. Прицельно бил по жилым кварталам. В результате обстрела возник пожар, при тушении которого один из спасателей получил ранения.







Как сообщил начальник Бериславской РВА Владимир Литвинов, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 5 громад.

Враг нанес авиационные удары по с.Бургунка, с.Львово и окрестностях с.Трифоновка. Из артиллерии обстрелял с.Гавриловка, с.Михайловка, с.Тягинка и окрестности поселка Нововоронцовка.

Кроме того, оккупанты используя беспилотные летательные аппараты, атаковали г.Берислав, с.Новоберислав, с.Золотая Балка и с.Тягинка. Повреждения и разрушения получили жилые дома, хозяйственные постройки жителей и административное здание в с.Золотая Балка.

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