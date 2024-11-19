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За прошедшие сутки россияне обстреляли 25 населенных пунктов Херсонщины: погибли 2 человека. ФОТО

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Зеленовка, Камышаны, Надеждовка, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Широкая Балка, Новодмитровка, Томина Балка, Никольское, Ингулец, Токаревка, Берислав, Михайловка, Осокоровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Качкаровка, Новокаиры, Новоберислав, Трифоновка, Гавриловка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре региона; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 31 частный дом. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж, мопед и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, враг в очередной раз атаковал Зеленовку. Прицельно бил по жилым кварталам. В результате обстрела возник пожар, при тушении которого один из спасателей получил ранения.

Удари по Зеленівці 18 листопада
Удари по Зеленівці 18 листопада
Удари по Зеленівці 18 листопада

Как сообщил начальник Бериславской РВА Владимир Литвинов, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 5 громад.

Враг нанес авиационные удары по с.Бургунка, с.Львово и окрестностях с.Трифоновка. Из артиллерии обстрелял с.Гавриловка, с.Михайловка, с.Тягинка и окрестности поселка Нововоронцовка.

Кроме того, оккупанты используя беспилотные летательные аппараты, атаковали г.Берислав, с.Новоберислав, с.Золотая Балка и с.Тягинка. Повреждения и разрушения получили жилые дома, хозяйственные постройки жителей и административное здание в с.Золотая Балка.

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Автор: 

Херсонская область (4764) Бургунка (2) Львово (3) Зеленовка (13)


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