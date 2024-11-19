Минулої доби росіяни обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини: загинуло 2 людини. ФОТО

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зеленівка, Комишани, Надеждівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Микільське, Інгулець, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новокаїри, Новоберислав, Трифонівка, Гаврилівка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 31 приватний будинок. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж, мопед та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, ворог вкотре атакував Зеленівку. Прицільно бив по житлових кварталах. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, при гасінні якої один з рятувальників отримав поранення.







Як повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов, минулої доби під ворожим вогнем опинилися 5 громад.

Ворог завдав авіаційних ударів по с.Бургунка, с.Львове та околицях с.Трифонівка. Із артилерії обстріляв с.Гаврилівка, с.Михайлівка, с.Тягинка та околиці селища Нововоронцовка.

Крім того, окупанти використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували м.Берислав, с.Новоберислав, с.Золота Балка та с.Тягинка. Пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки, господарські споруди мешканців та адміністративна будівля у с.Золота Балка.

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