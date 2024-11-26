Оккупанты били по трем районам Донетчины: погиб человек, есть разрушения. ФОТО

За минувшие сутки, 25 ноября 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Дачном Кураховской громады 1 человек погиб, 5 домов разрушены и 14 повреждены; еще 6 домов повреждены в Анновке. В Мирнограде повреждены 3 дома. В Покровске повреждено 7 домов, еще 3 - в Шевченко; в Песчаном повреждено предприятие. В Малиновке Гродовской громады повреждены 2 дома.

Краматорский район

В Ильиновской громаде 1 человек ранен и 3 объекта повреждены в Заре, 18 объектов повреждены в Поповом Яру.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание.

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Также сообщается, что с линии фронта эвакуированы 162 человека, в том числе - 22 ребенка.