Окупанти гатили по трьох районах Донеччини: загинула людина, є руйнування. ФОТО

Минулої доби, 25 листопада 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Дачному Курахівської громади 1 людина загинула, 5 будинків зруйновано і 14 пошкоджено; ще 6 будинків пошкоджено у Ганнівці. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську пошкоджено 7 будинків, ще 3 - у Шевченку; у Піщаному пошкоджено підприємство. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район

В Іллінівській громаді 1 людина поранена і 3 об'єкти пошкоджено у Зорі, 18 об'єктів пошкоджено в Поповому Яру.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

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Також повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 22 дитини.