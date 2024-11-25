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Новини Війна
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У Часовому Яру склалася "загрозлива" ситуація, Сили оборони стримують ворога, - ОТУ "Луганськ". КАРТА

У місті Часів Яр на Донеччині склалася "загрозлива" ситуація, ворог накопичив велику кількість військових неподалік міста для атаки. 

Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Мушу визнати, що ситуація в Часовому Яру загрозлива. Ворог вже накопичив значну кількість військ і починає застосовувати різні тактики в надії, що одна із них спрацює. Поки ми їх стримуємо, однак, ситуація загрозлива", - розповіла вона. 

За її словами, зараз українським захисникам вдається стримувати атака російських загарбників, але ситуація загрозлива.

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Ситуація в місті Часів Яр загрозлива

"Ворог намагається атакувати. Дуже багато військовослужбовців російської армії вже знаходиться поруч із Часовим Яром", - розповіла Бобовнікова.

Ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ"

Російська армія накопичується на Краматорському та Сіверському напрямках, активних дій не проводить, сказала речниця ОТУ "Луганськ"

На Торецькому росіяни навпаки — активно штурмують українські позиції й "насуває з неймовірною швидкістю", додала вона.

У зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" відбувається близько 1500 обстрілів за добу та від 10 до 20 авіаударів. Росіяни можуть скидати до 30 керованих авіабомб щодня, повідомила речниця.

"Це вщент стирає міста Донеччини та Луганщини. Це дуже велика кількість КАБів", - резюмувала Бобовнікова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Сирського: Бачимо наявні загрози на Запорізькому напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

Автор: 

Донецька область (8440) Часів Яр (328)


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Вся їх успішна тактика і стратегія базується на невичерпності ресурсів.
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25.11.2024 15:20 Відповісти
"Наші Сили оборони України контролюють ситуацію...", - розповів . Джерело:

Дуже сподіваюсь, що так. Бо коли читаю новини про те, що рашисти захопили черговий населений пункт, то якось в ці слова найвеличнішого віри зовсім немає...
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25.11.2024 15:39 Відповісти
А ''Атакамсом'' туди слабо? Чи д'єрмак по своїм бити не дозволяє?
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25.11.2024 15:41 Відповісти
Сирок каже Зєлє, що контролює...
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25.11.2024 15:48 Відповісти
Спочатку Маріуполь потім Сіверськодонецьк, Бахмут, Авдієвка, тепер Часів Яр. Стратегія ЗАМАНЕМО СЕБЕ В ПАСТКУ працює.
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25.11.2024 16:42 Відповісти
Wlad West
Вот где собака зарыта -

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
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25.11.2024 16:58 Відповісти
 
 