У Часовому Яру склалася "загрозлива" ситуація, Сили оборони стримують ворога, - ОТУ "Луганськ". КАРТА

У місті Часів Яр на Донеччині склалася "загрозлива" ситуація, ворог накопичив велику кількість військових неподалік міста для атаки.

Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Мушу визнати, що ситуація в Часовому Яру загрозлива. Ворог вже накопичив значну кількість військ і починає застосовувати різні тактики в надії, що одна із них спрацює. Поки ми їх стримуємо, однак, ситуація загрозлива", - розповіла вона.

За її словами, зараз українським захисникам вдається стримувати атака російських загарбників, але ситуація загрозлива.

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"Ворог намагається атакувати. Дуже багато військовослужбовців російської армії вже знаходиться поруч із Часовим Яром", - розповіла Бобовнікова.

Ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ"

Російська армія накопичується на Краматорському та Сіверському напрямках, активних дій не проводить, сказала речниця ОТУ "Луганськ"

На Торецькому росіяни навпаки — активно штурмують українські позиції й "насуває з неймовірною швидкістю", додала вона.

У зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" відбувається близько 1500 обстрілів за добу та від 10 до 20 авіаударів. Росіяни можуть скидати до 30 керованих авіабомб щодня, повідомила речниця.

"Це вщент стирає міста Донеччини та Луганщини. Це дуже велика кількість КАБів", - резюмувала Бобовнікова.

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