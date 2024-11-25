Зеленський заслухав доповідь Сирського: Бачимо наявні загрози на Запорізькому напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Курахівському та Запорізькому напрямках.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповідь Головкома Сирського. Тривала розмова, усі ключові напрямки. Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції", - зазначив він.
Зокрема, на Запорізькому напрямку - є наявні загрози.
"Наші Сили оборони України контролюють ситуацію. Курська операція – наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", - розповів Зеленський.
Президент подякував усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань.
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наразі, ЗСУ сирського, залишають території оркам!
але це не через ЗСУ. а через керівництво ЗСУ.
ми з тобою просрали те що було відбито при пороху
та утримувалось при Залужному та проїбали ще додатково тисячі км2.
але ситуацію я контролюю!!
вірніше, монітору.
До речі, бити ракетами можна по раші. Але щось тихо.
Тільки по українських людях можна бити?
Чи російськи шпигунські яйла заважають Єрмаку і ЗЄльцу?
Користуючись одноголосною підтримкою закону про скасування державних нагород колаборантів, які співпрацюють з росією, автори закони засунули туди й норму про скасування КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА КОРУПЦІОНЕРІВ.
Уточнення - після прийняття цього закону слідчі органи не мають права конфіскувати майно корупціонера, який пішов на угоду зі слідством. Тобто спочатку крадеш (незалежно від обсягів) потім здаєш подільника і отримуєш крадене у власність та індульгенцію.
Так діють тільки дрібні шахраї - негайно поверніть норму, відновіть конфіскацію! Тим більше, що під цю норму ми отримали допомогу від Євросоюзу!
4 дні тому Зеленський підписав прийнятий законопроект про позбавлення нагород. Він знав про скасування конфіскації чи також не помітив? Виглядає, що знав, бо, на відміну від емоційного залу ВР, у Президента над кожним законом до його підписання працює цілий офіс юристів."
ФБ В.Уколов
Віслюк: молодець продовжуй зливати будеш гералісімусом.
Ти ж його призначив???
Чи не ти?
вже забув??
чи щось змінилося??
коли Сирському командувати-то пресконференція
то доповіді Величнішому..
Ото попрацював!