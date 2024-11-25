Зеленський заслухав доповідь Сирського: Бачимо наявні загрози на Запорізькому напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Курахівському та Запорізькому напрямках.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Сирського. Тривала розмова, усі ключові напрямки. Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції", - зазначив він.

Зокрема, на Запорізькому напрямку - є наявні загрози.

"Наші Сили оборони України контролюють ситуацію. Курська операція – наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", - розповів Зеленський.

Президент подякував усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань.

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