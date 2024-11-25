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Новини Війна
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Зеленський заслухав доповідь Сирського: Бачимо наявні загрози на Запорізькому напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

Доповідь Сирського Зеленському 25 листопада

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Курахівському та Запорізькому напрямках. 

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Сирського. Тривала розмова, усі ключові напрямки. Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції", - зазначив він.

Зокрема, на Запорізькому напрямку - є наявні загрози. 

"Наші Сили оборони України контролюють ситуацію. Курська операція – наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", - розповів Зеленський.

Президент подякував усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Запорізька область (3598) Донецька область (8440) Сирський Олександр (607) Курськ (1103) Курахове (122)


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Топ коментарі
+19
то може треба доповідати по другому???
ми з тобою просрали те що було відбито при пороху
та утримувалось при Залужному та проїбали ще додатково тисячі км2.
але ситуацію я контролюю!!
вірніше, монітору.
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25.11.2024 15:00
+8
не зупинилася а при Залужному була зупинена його ЗСУ.
наразі, ЗСУ сирського, залишають території оркам!
але це не через ЗСУ. а через керівництво ЗСУ.
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25.11.2024 15:03
+7
🥀"Монобільшість знову обдурила Верховну Раду, ЄС і всю країну!

Користуючись одноголосною підтримкою закону про скасування державних нагород колаборантів, які співпрацюють з росією, автори закони засунули туди й норму про скасування КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА КОРУПЦІОНЕРІВ.

Уточнення - після прийняття цього закону слідчі органи не мають права конфіскувати майно корупціонера, який пішов на угоду зі слідством. Тобто спочатку крадеш (незалежно від обсягів) потім здаєш подільника і отримуєш крадене у власність та індульгенцію.

Так діють тільки дрібні шахраї - негайно поверніть норму, відновіть конфіскацію! Тим більше, що під цю норму ми отримали допомогу від Євросоюзу!

4 дні тому Зеленський підписав прийнятий законопроект про позбавлення нагород. Він знав про скасування конфіскації чи також не помітив? Виглядає, що знав, бо, на відміну від емоційного залу ВР, у Президента над кожним законом до його підписання працює цілий офіс юристів."

ФБ В.Уколов
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25.11.2024 15:05
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Лінія фронту на Донбасі колись зупиниться - шо ж ми кожен день відходим на 100 - 200 м і куди? - на пусте місце
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25.11.2024 14:59 Відповісти
не зупинилася а при Залужному була зупинена його ЗСУ.
наразі, ЗСУ сирського, залишають території оркам!
але це не через ЗСУ. а через керівництво ЗСУ.
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25.11.2024 15:03 Відповісти
то може треба доповідати по другому???
ми з тобою просрали те що було відбито при пороху
та утримувалось при Залужному та проїбали ще додатково тисячі км2.
але ситуацію я контролюю!!
вірніше, монітору.
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25.11.2024 15:00 Відповісти
А СИР маладєс, добре рашці вгодив.
До речі, бити ракетами можна по раші. Але щось тихо.
Тільки по українських людях можна бити?

Чи російськи шпигунські яйла заважають Єрмаку і ЗЄльцу?
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25.11.2024 15:05 Відповісти
🥀"Монобільшість знову обдурила Верховну Раду, ЄС і всю країну!

Користуючись одноголосною підтримкою закону про скасування державних нагород колаборантів, які співпрацюють з росією, автори закони засунули туди й норму про скасування КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА КОРУПЦІОНЕРІВ.

Уточнення - після прийняття цього закону слідчі органи не мають права конфіскувати майно корупціонера, який пішов на угоду зі слідством. Тобто спочатку крадеш (незалежно від обсягів) потім здаєш подільника і отримуєш крадене у власність та індульгенцію.

Так діють тільки дрібні шахраї - негайно поверніть норму, відновіть конфіскацію! Тим більше, що під цю норму ми отримали допомогу від Євросоюзу!

4 дні тому Зеленський підписав прийнятий законопроект про позбавлення нагород. Він знав про скасування конфіскації чи також не помітив? Виглядає, що знав, бо, на відміну від емоційного залу ВР, у Президента над кожним законом до його підписання працює цілий офіс юристів."

ФБ В.Уколов
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25.11.2024 15:05 Відповісти
за цим стоїть агентура на чолі з Буратіно
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25.11.2024 15:16 Відповісти
потрібно створити петицію про уряд національної єдності і такі петиції поставити на конвеєр бо від одної легко відбитись пославши за кораблем, а коли вони будуть появлятись на регулярній основі прийдеться щось робити
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25.11.2024 15:17 Відповісти
Вже два тижні можно бити по нацистській россії далекобійними ракетами. Чому досі нема жодного удару по енергетицы ворога? Чи будуть вони колись? Впевнений що ні.
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25.11.2024 15:18 Відповісти
Є. Підстанції КурАЕС винесли, НПЗ, почитайте виття Латиніной.
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25.11.2024 15:46 Відповісти
Сирок: злили Катеринівку і Юріївку біля Курахового.
Віслюк: молодець продовжуй зливати будеш гералісімусом.
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25.11.2024 15:19 Відповісти
Не очкуй, Зєля, скоро "Генерал Наступу" Сирський почне наступ на всіх напрямках...
Ти ж його призначив???

Чи не ти?
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25.11.2024 15:29 Відповісти
та ви х учора зустрічались..
вже забув??
чи щось змінилося??
коли Сирському командувати-то пресконференція
то доповіді Величнішому..
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25.11.2024 15:33 Відповісти
Монгол вчора ще й з блогерами зустрічався, але щєлі потрібна красива картинка - тому вони сидячі в сусідніх кабінетах через "тєлєвізар разгаварівают"))) ****** клоунада бл.
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25.11.2024 16:42 Відповісти
А я бачу велику небезпе з ОПешного напрямку! Найгірше що там немає ЗСУ, а одні прокацапські казна-хто!
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25.11.2024 15:37 Відповісти
Немає чому дивуватися, бо завдяки мудрому наріду країною, яка воює з москалями, поставлений керувати проксі кремля - верховний чотириразовий ухилянт для якого воююча Україна це порноактриса, а кацапи це адіннарот. Після того, як зе-лідор фактично обезголовив армію, звільнивши Залужного, 18 генералів та поміняв 73 комбрига, у нас не було жодного успіху, бо саме для цього обезголовлював армію зе-лідор з його ОПою. А далі мудрому наріду розкажуть що "нєхароший запад" нас кинув, всє вакруг нас нє любят, тому треба підписувати з кацапами стамбул 2, тим більше що стамбул 1 був вже порафований представниками зе-лідора ще в березні 2022. Україну загнали в глухий кут і зробили це ті, хто па пріколу наобирав зеленого ватноголового чоловічка в 2019.
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25.11.2024 15:53 Відповісти
контрольор щоденно здає по 2-3 села
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25.11.2024 16:03 Відповісти
Чепуха
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25.11.2024 16:10 Відповісти
заслухав доповідь.
Ото попрацював!
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25.11.2024 17:21 Відповісти
Чого тільки заслухав, мабуть ще дав надихаючі руководящі указанія, як діяти далі
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25.11.2024 17:22 Відповісти
Коли урод зеленський що небудь "бере під контроль" то це піздець. Коли вже цього довбаюба Устранят від влади.
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25.11.2024 17:23 Відповісти
 
 