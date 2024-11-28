РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11542 посетителя онлайн
Новости Фото
1 350 10

ВМС стали первыми в ВСУ, достигшими полной интеграции приложения "Армия+", - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Военно-морские силы стали первыми в ВСУ, которые достигли полной интеграции приложения "Армия+".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что все без исключения воинские части ВМС обработали по крайней мере один электронный рапорт, который был далее согласован или отклонен с указанием причины в "Армия+".

Также в тройку лидеров по использованию "Армия+" попали Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска - в них 96% и 93% частей соответственно обрабатывают электронные рапорты.

Інтеграція застосунку Армія+

"За меньше чем месяц у нас изменилась тройка лидеров по интеграции "Армия+". И это похоже на настоящее соревнование в ВСУ, кто первый переведет все свои части на работу в цифровом формате. Хочу также отметить Оперативное командование "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Как и ВМС, все их воинские части начали обрабатывать рапорты через приложение", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также: Военнослужащие будут получать в "Армия+" номера приказов о переводе, - Минобороны

Автор: 

ВМС (1460) приложение (170) ВСУ (6543)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
молодці !..дайош злив інформації руснявому болоту !
показать весь комментарий
28.11.2024 22:00
+3
Звісно,щоб все як на ладоні, піднесли пуйлу хакери із гру.Є чим хвалитися.
показать весь комментарий
28.11.2024 22:13
+2
А я й не знав що в Україні є ВМС. Мабуть 10 адміралів і 10 моряків - увесь особовий склад. Для кожного адмірала по одному моряку в якості денщика (прислуги почистити мундир та черевики).
показать весь комментарий
28.11.2024 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ху.ня це а не застосунок!
показать весь комментарий
28.11.2024 21:47 Ответить
Ой догрєтесь з тим інтернетом!
показать весь комментарий
28.11.2024 21:48 Ответить
Це досягнення, чи вже перемога опрацьовувати електронні рапорти?
показать весь комментарий
28.11.2024 21:54 Ответить
А я й не знав що в Україні є ВМС. Мабуть 10 адміралів і 10 моряків - увесь особовий склад. Для кожного адмірала по одному моряку в якості денщика (прислуги почистити мундир та черевики).
показать весь комментарий
28.11.2024 21:55 Ответить
ну то ви помиляєтесь, їх є десь тисяча, що залишилась і вони надзвичайно ефективні на кількість особового складу та складу командування
показать весь комментарий
28.11.2024 22:24 Ответить
О, я помилився. По 100 моряків на одного адмірала. Ну ззвичайно, що один не впорається бути і пуцером, і водієм, і кухарем, і садівником, і прибиральницею, і сторожем і т.д.. Мої вибачення.
показать весь комментарий
28.11.2024 22:39 Ответить
Морська піхота теж не здогадується про твоє існування
показать весь комментарий
28.11.2024 23:41 Ответить
молодці !..дайош злив інформації руснявому болоту !
показать весь комментарий
28.11.2024 22:00 Ответить
Звісно,щоб все як на ладоні, піднесли пуйлу хакери із гру.Є чим хвалитися.
показать весь комментарий
28.11.2024 22:13 Ответить
НА ЯКОМУ РІВНІ КОРИСТУВАЧІВ ФСБШНИКИ КАЦАПСЬКІ?
показать весь комментарий
29.11.2024 10:46 Ответить
 
 