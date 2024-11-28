ВМС стали первыми в ВСУ, достигшими полной интеграции приложения "Армия+", - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Военно-морские силы стали первыми в ВСУ, которые достигли полной интеграции приложения "Армия+".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что все без исключения воинские части ВМС обработали по крайней мере один электронный рапорт, который был далее согласован или отклонен с указанием причины в "Армия+".

Также в тройку лидеров по использованию "Армия+" попали Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска - в них 96% и 93% частей соответственно обрабатывают электронные рапорты.

"За меньше чем месяц у нас изменилась тройка лидеров по интеграции "Армия+". И это похоже на настоящее соревнование в ВСУ, кто первый переведет все свои части на работу в цифровом формате. Хочу также отметить Оперативное командование "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Как и ВМС, все их воинские части начали обрабатывать рапорты через приложение", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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