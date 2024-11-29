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В ГСЧС показали последствия попадания вражеского БПлА в Днепровском районе Киева. ФОТОрепортаж

28 ноября, около 23:00 в результате попадания вражеского БпЛА произошло возгорание внешней обшивки здания в Днепровском районе Киева.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По прибытии, спасатели установили, что в результате падения БПлА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники, произошло повреждение внешней обшивки фасада, входной группы здания и окон. На момент прибытия пожарных - возгорания не наблюдалось. Бригадой скорой госпитализированы охранника медучреждения, с предварительным диагнозом - контузия", - рассказывают спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в поликлинике в Киеве потушили, пострадал человек

Наслідки влучання дрона у поліклініку в Києві
Вибухова хвиля повибивала вікна в будівлі

Кабінет у поліклініці, в яку влучив російський дрон

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беспилотник (3529) Киев (25472) обстрел (26872)


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Радісного мало. Збивати стали в рази менше, і заяви, що ми випередили рашу за кількістю дронів виявилось простою брехнею.
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29.11.2024 05:05 Ответить
Непоширюйте ІПСО, кожного дня збивається більше ніж москалі пускають...
Рівень нашого ПВО, став настільки високим, що ми вже перенаправляємо шахеди, і ракети назад на рашку....
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29.11.2024 07:34 Ответить
Здохни кремлівський покидьок
разом з тими,хто вбиває наших
людей,нищить міста та села.
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29.11.2024 06:52 Ответить
Ця торохтілка двічі перелетіла Дніпро туди й назад, і тільки на Русанівці її вирішили збивати.. Нам було добре чутно на Дарницькій площі, як воно деренчало. Все ж таки, якби це був шахед, то півполіклініки могло б вже не бути, це схоже на якусь герань..?
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29.11.2024 12:04 Ответить
 
 