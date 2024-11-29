В ГСЧС показали последствия попадания вражеского БПлА в Днепровском районе Киева. ФОТОрепортаж

28 ноября, около 23:00 в результате попадания вражеского БпЛА произошло возгорание внешней обшивки здания в Днепровском районе Киева.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По прибытии, спасатели установили, что в результате падения БПлА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники, произошло повреждение внешней обшивки фасада, входной группы здания и окон. На момент прибытия пожарных - возгорания не наблюдалось. Бригадой скорой госпитализированы охранника медучреждения, с предварительным диагнозом - контузия", - рассказывают спасатели.

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