За последние 17 дней ноября на Покровском и Кураховском направлениях произошло более 1400 боеприкосновений, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
За последние 17 дней ноября на фронте произошло 2523 боевых столкновения.
Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Тяжелее всего традиционно на юге Донецкой области, ведь на три участка ОТГ "Донецк" приходится 67.2% всех столкновений. Существенное затишье происходит на Ореховском и Северском отрезке, где количество боевых столкновений в сумме меньше в 5 раз, чем в устье Днепра", - объясняют осинтеры.
В разрезе участков ситуация следующая:
- Покровский - 725 столкновений;
- Кураховский - 676;
- Времовский - 295;
- Купянский - 223;
- Лиманский - 220;
- Торецкий - 114;
- Харьковский - 113;
- Приднепровский - 78;
- Краматорский - 63;
- Ореховский - 9;
- Сиверский - 7.
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