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За останні 17 днів листопада на Покровському та Курахівському напрямках відбулось понад 1400 боєзіткнень, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

За останні 17 днів листопада на фронті відбулося 2523 бойових зіткнення.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Найважче традиційно на півдні Донецької області, адже на три ділянки ОТУ "Донецьк" припадає 67.2% всіх зіткнень. Суттєве затишшя відбувається на Оріхівському та Сіверському відтинку, де кількість бойових зіткнень в сумі менша в 5 разів, ніж в гирлі Дніпра", - пояснюють осінтери.

В розрізі ділянок ситуація наступна:

  • Покровський — 725 зіткнень;
  • Курахівський — 676;
  • Времівський — 295;
  • Куп'янський — 223;
  • Лиманський — 220;
  • Торецький — 114;
  • Харківський — 113;
  • Придніпровський — 78;
  • Краматорський — 63;
  • Оріхівський — 9;
  • Сіверський — 7.

Інтенсивність бойових дій на фронті

Також читайте: На фронті відбулося 158 бойових зіткнень, майже 50 з них - на Курахівському напрямку, - Генштаб

Автор: 

Покровськ (608) Курахове (122)


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